Autoři studie soudí, že kouření může ovlivnit pozdější chování dětí tím, že poškodí jejich nervovou strukturu a mozkovou činnost, nebo vyvolá tělesné problémy, jako například nízkou váhu novorozeněte, což mívá dlouhodobé následky.Autoři se domnívají, že omezení kouření během těhotenství by mohlo vést k umírnění negativního chování dětí v pozdějším věku.Předchozí studie spojovaly kouření během těhotenství s jinými tělesnými a duševními poruchami, jako jsou hyperaktivita, předčasný porod, dýchací potíže, nízká váha novorozeně a syndrom náhlé dětské úmrtnosti.Studii vydala Americká zdravotnická asociace v květnovém čísle časopisu Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.