Dětí je čím dál víc, porodníci nestíhají

Zvýšení počtu narozených dětí se přitom dalo předpokládat. Již několik let se rodí stále více dětí, stejně tomu bylo i loni. Čísla za rok 2005 uveřejnil ve čtvrtek Český statistický úřad.

Děti, které přišly na svět v první polovině sedmdesátých let, kdy začal stát matkám poprvé vyplácet porodné, dokončily střední školu na počátku devadesátých let. A teprve teď, když už je jim přes třicet, se tito lidé rozhodli založit rodinu.

Takhle si alespoň statistici vysvětlují, proč v loňském roce počet narozených dětí poprvé od roku 1994 překročil hranici sta tisíc.

Sociologové počítají s tím, že se počty narozených dětí už nebudou snižovat. Až opadnou silné ročníky, začnou prý české matky rodit víc.

"Prostě se počítá s tím, že stát a společnost začnou být k matkám přívětivější, že budou mít matky lepší podmínky pro to, aby měly děti," tvrdí Jitka Rychtaříková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Hodně dětí nemá rodinu

Průměrný věk matek při narození prvního dítěte přitom v Česku nadále stoupá - loni to bylo 26,6 roku. Stejně tak stoupá i počet dětí, která se narodí mimo manželství. Loni téměř každé třetí narozené dítě přišlo na svět svobodné nebo rozvedené matce.

"Svobodné matky pocházejí spíš ze sociálně slabších vrstev. Rodit mimo manželství je pro ně výhodnější kvůli dávkám," tvrdí Rychtaříková.

Nemáme místo

Nejvíc dětí se loni narodilo jedné matce v Ústeckém a Středočeském kraji, nejméně na Zlínsku a Olomoucku.

"Do středních Čech se stěhuje spousta mladých rodin," vysvětluje Josef Škrabal z Českého statistického úřadu. "V Ústeckém kraji by se dalo spekulovat o vyšším podílu romského obyvatelstva, které má vyšší porodnost," dodává.

V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem pocítili "baby boom" na vlastní kůži. "Máme tu rozhodně větší nával než loni," tvrdí primář nemocnice Ivo Blšťák. Více matek se tak letos na příjmu dozví, že v nemocnici není místo.

A to nejen proto, že nejsou lůžka - nemocnici se více porodů zkrátka nevyplatí. "Dostáváme peníze paušálně podle toho, kolik jsme porodili dětí v minulém roce. Kdyby sem teoreticky přišlo dvakrát tolik žen, budeme muset polovinu dětí porodit zadarmo, a na to prostě nemáme peníze," říká Blšťák.

Ve středočeském Berouně není už dva roky možné rodit vůbec. V době, kdy se začala čísla porodnosti konečně odrážet ode dna, tu zrušili porodnici. "Matky posíláme do Rokycan nebo do Prahy, ale zprávy o tom, že je plno, přicházejí odevšad. Když si nezarezervují místo včas, můžou se dostat do potíží," líčí situaci porodní asistentka Zuzana Blažková.

Navíc se zvýšením počtu porodů podle ní zhoršily služby. "Dříve připadly na jednu směnu dva až tři porody. Dnes se stejný počet sester musí postarat denně o deset novorozeňat. Ani se matkám nestihnou pořádně věnovat."