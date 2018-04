Děti doplácejí na špatný vzduch

"Třetinu všech úmrtí dětí a nezletilých v evropských regionech lze přisoudit prostředí, v němž žijí," řekl agentuře Reuters Giorgio Tamburlini, autor studie o příčinách odstranitelných úmrtí dětí, kterou vydává lékařský časopis The Lancet.

Dvaapadesát zemí Evropy a bývalého Sovětského svazu ztrácí z těchto příčin alespoň sto tisíc dětí a mladistvých ročně. Náhodná zranění, silniční nehody, špatné životní prostředí a nezdravé podmínky jsou příčinou třetiny všech dětských úmrtí v evropských zemích.

Pro pochopení toho, jak jsou děti ohroženy, nepotřebujeme drastické obrázky násilí vůči dětem, jak je připomněl soud s belgickým pedofilem Markem Dutrouxem.

Nejsou nutné ani záběry z tragických dopravních nehod. Téměř stejně zlé následky může mít nevinná scéna, kterou všichni známe: po chodníku jede matka s kočárkem a dítě v něm má obličej skoro na úrovni automobilových výfuků, z nichž se valí odpadní plyny, často prosycené jedovatým olovem.

Jen otrava tímto kovem připravuje děti podle odhadů o 156 tisíc let zdravého života. Na nemoci dýchání, způsobené špatným ovzduším, umírá ve věkové kategorii do čtyř let na 23 tisíc dětí ročně.

Nebezpečné jsou pro ně silniční nehody. Platí to zejména pro západní Evropu, která už nezápasí s úplavicí či jinými nemocemi, způsobenými špatnou vodou či nedostatkem hygieny.

"Měla by existovat legislativa o jízdě bez alkoholu, o omezování rychlosti v městských oblastech, o plánování nových sídlišť tak, aby si tam děti mohly hrát," řekl Tamburlini stanici BBC. Jeho zpráva bude příští týden podkladem pro budapešťské jednání ministrů zdravotnictví z 52 zemí Evropy.