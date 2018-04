Když chcete, aby dítě jedlo zdravě, nedávejte si chipsy, radí odborník

Děti nám tloustnou, ládují se sladkostmi a jídlem z řetězců rychlého občerstvení, málo se hýbou a zelenině se vyhýbají jako čert kříži. Chybu bychom však podle odborníků neměli hledat v dětech, ale v i v rodičích.

Jídlo není jen záležitostí mlsného jazýčku a žaludku, ale i věcí dobrých a špatných návyků dítěte. Ty ovšem budujeme už odmalička nejen tím, jaké jídlo potomkovi nabízíme, ale také prostřednictvím našich vlastních stravovacích zvyklostí. V tomto smyslu odpověděl rodičům doktor Suchánek v on-line rozhovoru věnovaném úskalí výživy dětí.

Vizitka RNDr. Pavel Suchánek pracuje v Institutu klinické a experimentální medicíny Praha jako výzkumný pracovník se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na hladinu cholesterolu v krvi a další rizikové faktory onemocnění srdce a cév. Je členem České společnosti pro aterosklerózu, Evropské společnosti pro aterosklerózu a IEM – International Expert Meeting. Je jedním z odborných garantů projektu Zdravá Pětka, což je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

Jídlo má být pro dítě potřebou a ne zásluhou či milostí prokazovanou rodičům. "Mnoho maminek si myslí, že nezáleží na tom, jaké jídlo do sebe dítě dostane, hlavně když hodně jí. Dítě potom jí jen to, co mu chutná, a zbytek odstrčí stranou. Když mu oběd nechutná, je tu vždy sušenka či čokoládka, která doplní potřebné jouly," vysvětluje Pavel Suchánek, odborník na výživu a garant osvětového projektu Zdravá pětka.

Rodiče by se neměli nechat odradit prvotními neúspěchy a měli by stále zkoušet dětem nabízet zdravé a nutričně vyvážené jídlo. Někdy stačí jen změnit způsob úpravy zeleniny a z nenáviděné potraviny se stane oblíbená lahůdka.

Několik rodičů také v on-line rozhovoru položilo dotaz, který se týkal odmítání masa. Na otázku maminky desetileté dívky ohledně vegetariánství Pavel Suchánek mimo jiné odpověděl: "Myslím si, že v tomto věku to není dlouhodobě vhodné, výrazně rizikovější je to pak v období puberty a dospívání. Alespoň ryby by byly v jídelníčku potřeba a pak kompenzovat nedostatek bílkovin z masa mléčnými výrobky a vejci."

Jako zdroje bílkovin doporučuje Pavel Suchánek kromě masa také mléčných výrobky jako tvarohy, cottage, jogurty, mléko nebo ovocné zákysy nebo vejce.

Dětská strava by podle něj měla být pestrá a měla by zahrnovat v rozumné míře opravdu všechny složky. Velký důraz přitom odborník na výživu klade na dobrý příklad rodičů. Podle něj by i oni sami by měli jíst tototéž, co servírují svým dětem.

Když nefungují jejich domluvy, pak zejména u větších dětí doporučuje Pavel Suchánek pozvat si na pomoc jinou autoritu (trenéra, pediatra nebo nutriční poradkyni), jejíž argumenty děti mnohdy snáze přijmou.

Problémy dětské nadváhy a špatné výživy se ovšem podle odborníka netýkají jen jídla, důležitá je zejména tělesná aktivita. Na otázku čtenářky, co považuje za největší jídelní zlozvyk dětí, proto doktor Suchánek označil vysedávání u počítače a televize a nechuť k jakémukoliv pohybu.