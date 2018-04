Rozvod nemusí vaše děti vnímat jako podraz. Záleží na vás

Rozvod sice není nic příjemného, ale už dávno nejde o stigma, které uvrhne "neúplnou rodinu" kamsi na okraj společnosti. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe a zjistíte, že spousta dětí žije buď s jedním z rodičů nebo ve střídavé péči.

A přesto, že podle psychologů je pro dítě rozvod hned po smrti někoho z rodiny nejtraumatičtější událostí, dá se život "potom" poměrně dobře zvládnout. Pokud ovšem jako rodiče dodržujeme několik zásad a svému potomkovi pomůžeme se s novou životní situací vyrovnat.

Rozvod není rána z čistého nebe

Zaprvé: i malé dítě by mělo vědět, že rozvod nepřišel jen tak. Že tatínek (nebo maminka) prostě neodešli ze dne na den. Takže přestože se snažíte své děti před problémy dospěláckého světa všemožně chránit, jisté signály by mělo zaznamenat.

"Předejdete tak situaci, kdy bude mít malý človíček pocit, že se mu zhroutil svět v jedné minutě. Když nebude tušit, že se doma něco děje, bude mít pocit zrady. Takže na jiný rodinný režim bychom měli své děti připravovat už v době rozvodu. Samozřejmě ne prostřednictvím soudů nebo hádek, ale prostě musíme s dětmi mluvit. Přiměřeně věku, ale o všem," říká psycholog Jeroným Klimeš.

A že se s dětmi vyplácí mluvit, potvrzuje i zkušenost třiatřicetileté Pavly Novákové z Prahy: "Přiznávám, že jsem udělala chybu. S manželem nám to neklapalo v podstatě už po narození naší Rozárky. Byl sice skvělý táta, který svou dceru miluje, ale manželství nám nefungovalo. Pět let jsme se snažili tvářit, že to zvládneme, ale nešlo to. A Rozárku jsme nechtěli do ničeho zatahovat. Nikdy jsme se před ní nehádali, všechny věci spojené s rozvodem jsme řešili pěkně v soukromí, aby nic netušila.

A pak jsme jí jednoho dne při večeři řekli, že zítra ráno u nás tatínek už nebude. Že bude bydlet jinde a za Rozárkou obden docházet. To, co následovalo, bylo jako noční můra. Pětiletá dcera nejprve spustila hysterický pláč, pak se zatvrdila a nechtěla s nikým komunikovat. Skoro rok po rozvodu jsme museli docházet k psychologovi, aby se dala do pořádku a zase s námi mluvila a důvěřovala nám. To, že jsme jí nic neřekli, totiž brala jako podraz…"

Vysvětlujte, vysvětlujte, vysvětlujte

Takže jakmile se dostaví doma problémy, které nelze řešit jinak než rozpadem rodiny, je třeba dítě rozhodně připravit. Mlčení, zatajování povede pravděpodobně k horším reakcím než postupné zvykání na novou realitu.

Manuál chytrého rodiče po rozvodu Rozvod byl už tak pro dítě náročná změna. Snažte se tedy, aby následně už bylo změn co nejméně a podle topho s ním jednejte. A jak na to? Ujišťujte dítě o tom, že ho mají rádi oba rodiče a že se o ně společně postaráte.

Buďte k dispozici, pokud chce mluvit o svých starostech a pocitech, ale nenuťte dítě, aby se svěřovalo.

Nikdy nekritizujte expartnera před dítětem.

Pamatujte, že dítě má právo na pravidelné kontakty a na soukromí ve vztahu s druhým rodičem.

Nevyptávejte se a neposílejte si vzkazy prostřednictvím dítěte.

Nestyďte se vyhledat odbornou pomoc. Zkuste třeba www.psychoterapeuti.cz nebo www.help24.cz Zdroj: Ilona Špaňhelová: Dítě a rozvod rodičů (Grada)

"Poté, kdy rodiče oznámí dítěti, že se rozcházejí, má vždy existovat ještě krátký čas k tomu, aby se potomek se vším vyrovnal, než jeden z nich definitivně odejde z domova. Ve většině případů také lépe funguje, když mu novou situaci vysvětlí oba rodiče najednou," vysvětluje psycholožka Ilona Špaňhelová.

"A postupně ho seznámí s tím, jak budou rodinné vztahy fungovat v budoucnu. Zatajování nemá smysl. I malé dítě má doslova telepatické schopnosti. Ví, jak se cítíte, vnímá každou vaši emoci. Ještě se ale neumí ozvat, právě proto prožívá rozvod nejbolestněji. Čím je dítě starší, tím rozvod zvládne relativně líp."

Život "potom"

Jste určitě rádi, že už máte celý ten kolotoč soudů za sebou a dáváte se dohromady. Stejně je na tom ale i vaše dítě. Nastolte tedy pohodu. "Pro dobrý psychický stav dítěte je důležité měnit toho v jeho životě co nejméně, protože rozvod mu jistě bohatě stačil," doporučuje psycholožka Špaňhelová.

"Dítě by mělo navštěvovat stejná místa (hřiště, školku, místo prázdnin) jako doposud, aby se stýkalo se stejnými kamarády, prarodiči i tetami jako doposud, aby si nadále hrálo se stejnými hračkami jako před rozvodem rodičů. Pokud to je jen trochu možné, mělo by dítě zůstat v bytě, v němž žili všichni pohromadě."

Rozvody v Čechách Podle Českého statistického úřadu pokračoval mírně vzestupný trend počtu rozvodů v České republice. Oproti minulým pěti letům stoupl počet o 311 rozvedených manželství. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod, z nichž 65 procent iniciovaly ženy. U celkem 72,1 % případů šlo o první rozvod u obou manželů. Zdroj: Český statistický úřad

Pokud to nejde (dítě je třeba ve střídavé péči), mělo by dopředu poznat svůj nový druhý domov. "Musí vidět a vnímat, že i v druhém bytě bude mít svou postel, koutek na hraní a své věci. Že tam nechodí jen na návštěvu, ale je to jeho druhý domov," dodává psycholožka.

Pozor na nové maminky a tatínky

Kromě zázemí je ale důležitá i emocionální rovina. Děti často i dlouhou dobu po rozvodu doufají, že se tatínek s maminkou k sobě vrátí. Proto, i kdyby za rozvodem třeba stál nový partner, tak ho s dítětem hned neseznamujte, už vůbec ho neberte do "nové rodiny".

"Každý potřebuje čas se s novou situací sžít. Dospělým trvá vyrovnat se s rozvodem i dva roky, takže nemůžeme očekávat, že dítě to zvládne rychleji. Pár měsíců bychom se tedy měli věnovat výhradně jemu, aby strádalo co nejméně. S výběrem a seznamováním potomka s novou partnerkou či partnerem musíme tedy pomalu po uplynutí pár měsíců až roku. Jinak dítě přehodí vinu za rozpad rodiny na nové partnery svých rodičů," upozorňuje Jeroným Klimeš.

Mluv se mnou!

Možná si myslíte, že mluvit s dětmi o nepříjemnostech je zbytečné. Vždyť jsou přece tak malé a ničemu nerozumí. To je ale omyl. Když dítěti nevysvětlíte, jaké změny ho čekají v době, když už všichni nejste dohromady, tak se zatvrdí, bude smutné, mohou se dostavit poruchy chování.

Naopak, když s dětmi mluvíte, projevujete jim důvěru a nasloucháte i jejich názorům, snáze se s novou situací sžijí. A jak s nimi mluvit? Jednotný manuál neexistuje, podle Ilony Špaňhelové platí ale pravidlo věku:

0 - 5 let

Malé děti kupodivu snáší nový domov po rozvodu asi nejlépe. Sice úplně nechápou, co se stalo, že táta nebo máma už s nimi nebydlí, ale když jim vše vysvětlíte, brzy si zvyknou. Mluvte tedy s nimi, co je čeká. Jak často budou s druhým rodičem, že jim bude telefonovat a vídat se. A nezapomeňte připomenout, že i když už nebydlíte společně, máte své dítě rádi OBA.

6 - 12 let

Spíš naslouchejte a vyptávejte se na dětské pocity. V tomto věku děti trápí pocity viny, bývají náladové, často si myslí, že rozvod rodičů zavinily. Proto uklidňujte a vysvětlujte.

12 let a výš

Tak tady už to bude chtít trochu rodičovské diplomacie. Potomci jsou v pubertě a rozvod rodičů je může silně zasáhnout, i když se budou tvářit, že jim je to fuk. Není. Tak jim naslouchejte a diskutujte s nimi, v tomto věku už pochopí skoro všechno. Někdy sice mohou reagovat trochu hystericky, ale to k rozkolísaným hormonům patří, jde o jistý druh sebeobrany. Pokud ale pocítí vaši podporu a zájem o jejich názor, máte vyhráno, život po rozvodu zvládnou.