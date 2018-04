České děti se více hýbou a méně sedí u televize, nadváha ale není passé

Nedávný průzkum prozradil, že české děti vědí víc o zdravém životním stylu, jedí vyváženěji a místo vysedávání u počítače častěji sportují. To je dobrá zpráva, ovšem není radno nechat se těmito daty ukolébat. Stále totiž 20 procent dětí do 12 let trápí nadváha či obezita. Jak s dětskými kily bojovat?