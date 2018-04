Přeskočení fáze lezení u dítěte nevadí, ale hlídejte jeho držení těla

Vývoj pohybu probíhá od narození na základě automatického řízení. Svaly celého těla postupně vstupují do funkce. Lezení je důležitý stupeň pohybového vývoje, ale některé děti jej přeskočí a začnou si rovnou stoupat a chodit.

"Nezáleží na rychlosti, ale na kvalitě vývoje. Dítě postupně dělá složitější pohyby. Při prvním opření o ručky svaly ovládají krční a část horní hrudní páteře. Během dalšího vývoje se aktivují další svaly kolem páteře.V období lezení se propojí práce horních a dolních končetin přes trupové svalstvo. Dokončí se též zapojení svalů okolo páteře a dítě je připraveno na vertikalizaci, tedy stoj a sed," vysvětluje fyzioterapeutka Jana Vadasová z kliniky Avete Omne. Dobře lezoucí dítě má správně aktivovaný tzv. zkřížený vzor, dokáže dobře zkoordinovat opačnou ruku a nohu.

Jak pomoci s lezením?

Děti většinou začínají lézt mezi sedmým a desátým měsícem věku. Důležité je trávení času na bříšku a trénování zádových a šíjových svalů. Protože je maminkám doporučováno, aby dávaly dítě spát na záda kvůli nižšímu riziku SIDS, tráví některé děti na bříšku málo času. Na polohu tak nejsou zvyklé a reagují na ni pláčem. To bohužel některé rodiče dál odrazuje od tréninku polohy.

V takovém případě je vhodné dávat dítě a bříško nejprve na kratší dobu opakovaně během dne, když není unavené ani hladové. Pokuste se dítě také zabavit, ukazujte mu hračku, snižte se na jeho úroveň, aby vám vidělo do obličeje. Postupně to pro něj bude snazší a přestane být při pasení koníčků podrážděné.

Začněte od podlahy

"V dnešní době je dost dětí, které se rychle pohybují po prostoru, ale

pohybový vzor u nich není ideální. Stačí drobný nedostatek ve vývoji a hladká

plovoucí podlaha. Výsledkem je, že se dítě vozí a klouže po bříšku, nemá zkřížený vzor a není dobře stimulováno do polohy na čtyřech a do lezení. Pokud je pak ještě dáváno do ohrádky nebo do postýlky, kde se může chytit a vytáhnout do stoje, lezení přeskočí. Nezřídka ale pak nemá dobré držení těla," dodává fyzioterapeutka. A dále připomíná, že není vhodné na vývoj dítěte spěchat a předčasně ho posazovat a stavět.

Lezení je dobré podporovat, i kdyby mělo trvat pouze několik málo týdnů. "Rodiče by měli stimulovat děti k lezení, i když už si stoupají. Pomůckou může být např.dráha s prolézačkami a tunýlky," navrhuje fyzioterapeutka. Podle některých odborníků má totiž lezení nezastupitelnou roli ve vývoji dítěte a jeho absence může vést i ke zhoršením motorickým schopnostem rukou, a tím pádem třeba k horšímu rukopisu. Jiní lékaři však argumentují tím, že pro taková tvrzení neexistuje dost důkazů.

Důležitý je zkřížený vzor

Pokud tedy vaše dítě mezi sedmi a deseti měsíci neleze po všech čtyřech, neděste se hned, že bude mít narušený vývoj. "Jsou děti, které mají třeba jen malou chybu v řízení. Svaly těla nedostávají od řídícího systému ty správné pokyny a vzniká svalová nerovnováha. Některé děti se vyvíjí více přes záklon, některé mají po narození hlavičku otočenou více do jedné strany a vyvíjejí se asymetricky. Mluvíme-li o období rozvoje pohybu vpřed, měli by se rodiče poradit s odborníkem tehdy, když se dítě pohybuje jen tahem za ručky a nožky do pohybu nezapojí. Na fyzioterapeuta bych se obrátila také ve chvíli, kdy dítě používá tah jen přes jednu ruku a odstrkuje se stále stejnou nožkou," radí Jana Vadasová rodičům.

Není tedy důležité, jestli dítě po místnosti leze po čtyřech, odstrkuje se nebo se plazí jako raněný voják, pokud je jeho pohyb symetrický a zapojuje opačnou ruku a nohu ve stejnou chvíli. Pokud tomu tak není, věnujte do budoucna větší pozornost tomu, jaké má dítě držení těla, abyste zabránili případným bolestem ze špatné pozice.