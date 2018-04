Alkohol doma zamkněte, s dětmi ho nepijte. Pozor na taneční i sport

Kde všude se alkohol v Česku pije, se nedávno ukázalo při metanolové aféře, ani ta nedokázala na delší dobu odradit lidi od popíjení a opíjení se. Problém s tím se nevyhýbá ani českým dětem.

Dokládají to výsledky studie ESPAD, kde 58 procent šestnáctiletých chlapců a 44 procent děvčat stejného věku uvedlo, že si během posledních 30 dnů před dotazováním koupili alkoholické nápoje v maloobchodní síti. Ještě více chlapců (66 %) a děvčat (63 %) pilo alkohol během posledního měsíce v nějakém restauračním zařízení, ukazují data Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách. Podle ní se až 21 procent dotazovaných studentů epizodicky opíjí, což je charakterizováno jako vypití 5 a více skleniček alkoholu za večer alespoň třikrát během posledního měsíce.

„Rodiče by si měli být vědomi rizikovosti restauračních zařízení a s dětmi tam nechodit. Může být rozumné dětem přímo zakázat vstup do těchto zařízení a na jiné akce spojené s pitím alkoholu. To platí tím spíše v situaci, kdy se dítě v minulosti z podobné akce vrátilo opilé,“ říká doktor Karel Nešpor, přední český odborník na závislost na alkoholu.

Nejvíc ale samozřejmě mohou udělat rodiče již doma při výchově. Chtějí-li vést své dítě k životu bez závislosti na alkoholu, rozhodně by se měli řidit těmito základními body.

1 Omezte viditelnost a dostupnost alkoholu

Podle odborníků schovávat alkohol nestačí, je třeba ho zamykat. Předejde se tak vážným otravám alkoholem u dětí. U starších dětí je třeba sledovat, kde se mohou k alkoholu dostat - kromě nejrůznější zábav je to také škola a brigády. Pracovníci oborů jako barmani, číšníci nebo kuchaři jsou podle zkušeností adiktologů zastoupeni mezi závislými na alkoholu častěji, než by odpovídalo jejich počtu v populaci.

„Předpokládáme zde dvojí příčinu. Jedná se o zaměstnání, kde pracovník často přichází do styku s alkoholem a osobami, které jsou pod jeho vlivem. Kromě toho si problémoví dospívající s oblibou vybírají právě tyto rizikové obory. Na to je třeba upozornit jejich rodiče a hledat vhodnější způsoby jejich uplatnění,“ vysvětluje doktor Nešpor.



2 Vyhraďte si dostatek času na dítě a přiměřený dohled

Nic nevynahradí dítěti kontakt s rodiči, který je zvláště důležitý během období časného a středního dospívání. Samozřejmě nemůžete být se svým potomkem dvacet čtyři hodin denně, zajímejte se ale i o jeho školní a mimoškolní aktivity.

Největší roli ve vztahu dětí a alkoholu a dalších drog může hrát negativní vliv party kamarádů. Rodiče se proto snaží volný čas svých dětí smysluplně strukturovat sportem, hudbou a dalšími koníčky. Tím, že pošle dítě na trénink, ale starost rodiče ještě nekončí. Původní data z české populace totiž svědčí o tom, že fotbal, zápas, box nebo kick box, posilování a tanec byly spojeny s vyšším rizikem zneužívání alkoholu u žáků 9. tříd.

„Předpokládáme zde negativní vliv kolektivu a prostředí. K tomu přistupuje u fotbalu jeho spojování s reklamou alkoholu a hazardu. Rodiče by neměli spoléhat na to, že sport jejich děti ochrání před návykovými riziky. Měli by se raději zajímat o to, jestli je na sportovišti dostupný alkohol, zda se tam jeho užívání toleruje a co se děje po tréninku nebo po zápase,“ doporučuje doktor Nešpor.



3 Nastavte v rodině jasná a prosazovaná pravidla

Důležitou roli hraje i rozumná (tedy ne samoúčelná a přehnaná) disciplína. Význam dobře nastavených rodinných pravidel dokládají také práce na českých dospívajících, podle kterých dodržování rodinných pravidel mělo silnější vliv na chování dítěte než kontrola a dohled ze strany rodičů.

„Svého času jsem připravoval seminář pro vojáky z povolání. Zajímalo mě, jestli jsou na tom jejich děti lépe nebo hůře než ty ostatní. Vojáci z povolání cestují, mají nepravidelnou pracovní dobu a jsou vystaveni stresu. Předpokládal jsem, že se vojáci nemohou dětem tolik věnovat a že jejich děti budou více ohroženy. Podle zahraničních výzkumů to ale vypadá přesně naopak. Děti vojáků pily a braly drogy méně. Je to asi tím, takový nadporučík dokáže jasně stanovit a prosazovat pravidla,“ vzpomíná na příklady ze své bohaté praxe Nešpor.

4 Zakažte pití alkoholu doma

Mnoho rodičů nabídne dětem alkohol ve víře, že pokud se s ním seznámí nebo dokonce opije na rodinné oslavě pod jejich dohledem, nebude je tolik lákat na diskotéce s kamarády. Je to hezký nápad, ale nefunguje, jak dokazuje australský výzkum sledující dva tisíce rodin. Děti, kterým mezi dvanáctým a třináctým rokem rodiče umožňovali pít doma alkohol (jedno ze šesti ve výzkumu), měly třikrát větší šanci, že budou v šestnácti letech alkohol zneužívat v porovnání s dětmi, které neměly svolení rodičů. Celá třetina rodičů pak dětem v tomto věku ve výzkumu sama alkohol nalévala.



5 Jděte dětem příkladem ve svém vztahu k alkoholu

Děti rodiče nevědomky napodobují a to se týká i návykového chování. Neodměňujte se alkoholem, neopíjejte se a nepijte příliš často. „Opilý rodič často selhává ve svých rolích a není na něj spolehnutí. To vyvolává v dětech pocity viny a nejistotu. Opilost rodičů souvisí i s domácím násilím, přehnaným trestáním, zanedbáváním, sexuálním zneužíváním a oslabením rodičovské autority,“ varuje doktor Nešpor před ztrátou kontroly vlivem alkoholu.



Pokud má rodič samotný problémy s alkoholem, u dítěte se to pak může projevit mnoha způsoby, od zlobení přes špatné známky až může dojít ke zdravotním obtížím. „Zdravotní stav dítěte i jeho školní prospěch se často rychle zlepší, jakmile závislý rodič začne abstinovat. Zvláště tyto děti je třeba varovat před alkoholem a jinými návykovými látkami. Jsou více ohroženy a udělají dobře, když budou abstinovat i v dospělosti,“ radí doktor Nešpor. Na jeho stránkách si můžete zdarma stáhnout materiály, které vám pomohou v boji s alkoholem, drogami i hazardem u vás i u vašich dětí.



6 Naučte se řešit problémy a komunikovat v rodině

Důležitá je samozřejmě i schopnost rodičů řešit problémy a dobrá kvalita vztahů v rodině. Pozitivní vztah mezi rodiči a dospívajícím se podle posledních průzkumů ukázal jako významný ochranný faktor, který se uplatňoval nejen v případě rizikového pití alkoholu, ale také u kouření a užívání marihuany.

