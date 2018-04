Dětem celozrnné pečivo neprospívá, nezkoušejte ani sóju

Když měly v nedávném průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny děti zhodnotit, jak vypadá jejich jídelníček, tři čtvrtiny prohlásily, že dávají přednost zdravému životnímu stylu. Jenže něco zde nehraje. Ve stejném průzkumu za suverénně nejoblíbenější jídlo označily pizzu. "Vnímají výběrově. Všude slyší, že italská kuchyně je zdravá, a pizza je přece italská," vysvětluje odborník na dětskou obezitu Zlatko Marinov.

Stejně zkresleně děti vidí snídani, podle lékaře nejdůležitější jídlo dne. "Říkají sice, že snídají, ale když se zeptáte na podrobnosti, dozvíte se, že něco snědí až ve škole. A to už není snídaně, nýbrž svačina," dodává Marinov. Dětem tak chybí důležitá energie na začátku dne, dohánějí to pak sladkostmi nebo nevhodným pečivem.

"Společným znakem dětí s nadváhou je nepravidelnost v jídle, většinu konzumují až v odpoledních nebo večerních hodinách. Jídelníček těchto dětí obsahuje také velké množství sladkostí, slazených limonád, uzenin, smažených pokrmů," vypočítává chyby nutriční terapeutka Jitka Rusková z poradenského centra Výživa dětí.





Rodiče, kteří u svého potomka pozorují nadváhu či obezitu, dělají chybu, když dítěti nasadí přísnou dietu. Dětský organismus se teprve vyvíjí a k tomu je potřeba dostatek jednotlivých živin a energie. "Není proto správným řešením sáhnout po nějaké extrémní nízkoenergetické stravě nebo po dietě, která je založená například na konzumaci pouze určitého druhu potravin," říká nutriční terapeutka.

Tuky jsou důležité pro růst

Rodiče někdy ve snaze udělat něco s rostoucí váhou dítěte vyřadí téměř všechny tuky: odmalička dávají dětem nízkotučné potraviny a pokrmy připravují prakticky bez tuku. To je ale špatně, protože děti tuky potřebují jako zdroj energie, ale také pro správný vývoj a růst. Bez tuků organismus nemůže využívat některé vitaminy, které tyto látky potřebují, aby se mohly vstřebat. A jsou potřebné i pro tvorbu některých hormonů.

Nutriční terapeutka také nedoporučuje absolutní zákaz sladkostí. Děti, které doma nesmějí sníst vůbec nic, se cítí diskriminovány a nechápou, že ostatní to mají jinak. Navíc mají tendenci sníst v momentě, kdy se ke sladkostem dostanou, všechno ve svém dosahu.

Pokud dítě trpí nadváhou či obezitou, rodiče by se měli snažit "přesměrovat" jeho chutě na co nejméně škodlivé sladkosti, třeba kvalitní čokoládu nebo cereální tyčinky bez polevy.

Důležitá je také výchova. "Dítě by mělo vědět, že sladké a koláče nejsou běžná jídla, nýbrž sváteční, tedy že se přiměřeně jedí například jen o víkendu nebo při slavnostnějších příležitostech," upozorňuje Zlatko Marinov.

Hodně vlákniny škodí

I když se za zdravější pokládá celozrnné pečivo, děti mladší deseti let by měly jíst převážně bílé. Rohlíky a chleby se zrníčky totiž obsahují hodně vlákniny, se kterou si dětský organismus neumí poradit jako ten dospělý. Pokud má dítě ve stravě vlákniny hodně a zároveň má dostatek tekutin a sportuje, může trpět průjmy, protože vláknina urychluje střevní pasáž.





V opačném případě, kdy dítě bude mít ve svém jídelníčku velké množství vlákniny a současně bude málo pít a nedostatečně se pohybovat, může trpět bolestmi břicha, nadýmáním a mít zácpu. Do deseti let by tak děti měly jíst celozrnné pečivo zhruba třikrát týdně.

Nutriční terapeutka varuje také před snahou připravovat dětem pokrmy ze sóji. Ta je sice zdravá a obsahuje spoustu důležitých složek, ovšem pro děti není úplně vhodná. "Obsahuje takzvané antinutriční látky, které snižují nebo zcela blokují možnost využití například vitaminů nebo enzymů," říká Jitka Rusková.