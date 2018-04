Za oblečením nemusíte jen do zahraničí. Nápady nabízí i česká móda

Česká módní scéna rozhodně stojí na pozornost, a to nejen díky tradičním tahákům, jako jsou návrhářky Klára Nademlýnská či Liběna Rochová. Pestrost stylů a kvality finálního zpracování oděvů je více než široká, každý si mezi kolekcemi "Made in Czech Republic" najde to své. Tvůrci mají něco pro milovnice strohého minimalismu, sportovní elegance i umělecké extravagance. Navíc za ceny, které se zahraničními značkami nedají srovnávat.

Jarní Designblok Premier Fashion Week nastavil zrcadlo místním módním návrhářům a nabídl srovnání v jejich tvorbě i kvalitě. Rozdíly, mnohdy až propastné, české módní scéně dodávají na pestrosti.

Následujících pět kolekcí byste si neměli nechat ujít.

Blondýna z Londýna Martina Špetlová

Jméno Martiny Špetlové není v Čechách známé. Tato absolventka prestižní módní školy Central Saint Martins několik let žije a tvoří v Londýně, odkud úspěšně expanduje do světa. Její nápadité oděvy koupíte kromě Anglie také ve Spojených státech a především v Itálii, kde se její optimistická barevnost a nápadná geometrie úspěšně prosazuje.

V Praze představila svou kolekci podzim – zima 2013/2014 plnou příjemných překvapení, které objevíte zejména při pohledu zblízka. Atmosféra swingujícího Londýna 60. let zaujme hned několikrát. Plisovaná kůže v nápadně barevných kombinacích nebyla jediným lákadlem. Zejména kožené kabáty z bledě modré a bílé nappa kůže proplétané saténovými proužky představovaly mimořádné kousky celého Designbloku.

Nečekané detaily v podobě límců z delikátní kůže lososa a plisovaných podšívek poukazují na smysl i ty pro nejmenší drobnosti. "Navrhuji pro ženy, které vyjadřuji kreativitu prostřednictvím svého oblečení," říká Špetlová, které se záměrně neřídí všeobecnými módními trendy.

Rozdíl mezi ní a řadou tuzemských kolegů je mnohdy propastný. Designérka dbá na každičký detail při navrhování, zpracování i prezentaci. Na kvalitě a preciznosti je znát, že se učila ve světově proslulé škole, kam chodil i Alexander McQueen či John Galliano.

Nečekaně něžná 3D Rochová

Královna české módy Liběna Rochová navázala na svou jarní kolekci 2012 a ukázala minimalistické modely z bílé bavlny velmi podobné těm z minulého roku. Zajímavější byla až druhá část prezentace, kde se modelky nalíčené a učesané ve stylu francouzského královského dvora 18. století ukázaly v "zimním" oblečení.

Rochová, známá pro dokonalé řemeslné zpracování oděvů, tentokráte použila velmi netradiční látku. Kabáty, saka a sukně vytvořila z jemné pěny, které návrhářka dala díky laserovému střihu zcela nový rozměr. Syntetický materiál s pamětí v černé a pudrové růžové dodal exkluzivní kolekci nečekaný rozměr. Jednoduché, čisté formy balancují na hraně mezi snovou něžností a futuristickou tvrdostí. Laserem střižené květiny přímo do materiálu vytvářely okouzlující 3D efekt.

Nositelnost a praktičnost zde ustoupila výtvarnému pojetí oděvu, modelky ve výtvorech Rochové připomínaly sochy v pohybu. Designérka, která zároveň vychovává novou generaci návrhářů na Vysoké škole umělecko-průmyslové, si do své sbírky přidala další z cen. Tentokráte ji ocenili šéfredaktoři za nejlepší módní kolekci Designbloku.

Brejchova královsky skromná radost

Pro Pavla Brejchu je letošní jaro plné novinek. Návrhář především mění název a logo své značky. Po roční spolupráci s Katarínou Král se představil pod novým názvem PBL Prague. Zároveň se chystá na otevření vlastního butiku v centru Prahy.

Jarní kolekce plně odráží dialog mezi mužským a ženským světem. Vzájemně se prolínají a doplňují v naprosté symbióze, kdy ani sami tvůrci nedokáží určit vlastní hranice. "Každá mince má dvě strany a chtěli jsme, aby se to odrazilo i v našem oblečení," uvedla po přehlídce Katarína Král. Jarní linie balancuje na hranici mužské strohosti a romantické vzdušnosti dámského šatníku.

V barevné paletě hraje prim šedá, mandarinková, jahodová a žlutá a tvoří lahodící kontrast se sněhově bílou. Sportovní eleganci jistě ocení celá řada českých žen, které si nepotrpí na sladké volánky a květinové vzory a přitom nerezignují na ženskost. Tomu odpovídají i materiály jako krepdešín, hedvábný šifon a bavlna.

Příjemně pohodlná Nademlýnská

Klára Nademlýnská svou jarní kolekcí opět ukázala, proč se u ní Češky s velkou oblibou oblékají. Pohodlné oděvy plné lehkosti a svěžesti skvěle vystihují potřeby současné ženy žijící hektický život uprostřed města.

Nademlýnská nejraději pracuje s přírodními materiály – hedvábí na saténu či mušelínu, vlna, bavlna, strečový žerzej či pružné saténové hedvábí. Zajímavá barevnost vychází z touhy po veselé a optimistické sezoně.

Po tradiční černé a šedé sáhla po nejrůznějších tónech zelené - od jedovatých po lesní odstíny, kterým sekunduje křiklavě pomerančová, ostře fuchsiová a sytě modrá. V nové kolekci nechybí ani nápadné potisky vyvedené v decentních barvách pro příjemnější pocit při nošení. Kožené pásky a kabelky vytvořila ve spolupráci s Ivanou Ostřanskou.

Inspirativní stůl Lenky Kohoutové

Lenka Kohoutová se svou značkou Cockerel představuje nováčka na české módní scéně a již se jí dobře daří vystihnout jak potřeby a styl oblékání místních žen, tak i soulad s trendy ve světě. Inspiraci pro kolekci hledala v netradičním prostředí – zaujalo ji téma stolování. Ubrusy a vázy se v jejím podání ukazují jako zcela přirozené motivy pro oblečení.

Kohoutová pracuje se základními barvami - červenou, žlutou, modrou, černou a bílou. Její oděvy na sebe nestrhávají prvoplánovou pozornost, ovšem o to příjemnější a mocnější je celkový dojem.

Halenky, trička, kalhoty v délce ke kotníkům a dvouvrstvé plisované sukně snadno zapadnou do vašeho stávajícího šatníku s dokonalou přesností. Zdobné prvky v podobě plisování a skladů ponechává návrhářka ve stejné barevnosti jako zbytek oděvu.