Designová čokoláda či veganské dorty. Seznamte se s tvůrkyněmi

Sistersconspiracy

Podle názvu to vypadá na sesterské spiknutí. Alice Klouzková a Jana Jetelová sice doopravdy sestry nejsou, ale spiklenkyně rozhodně ano. Už šestým rokem spolu tvoří stylové oblečení a doplňky. Čím jsou speciální? Tím, že navrhují hlavně pro pány, že spolupracují s umělci všeho druhu, ale taky osobitým přístupem a vztahem k práci. Je totiž vidět, že ji opravdu milují.

Alice Klouzková a Jana Jetelová alias Sistersconspiracy

Seznámily se na pražské VŠUP, kde spolu studovaly v Ateliéru módní tvorby. "Po škole jsme se rozhodly, že spolu založíme novou značku," říkají.

"Nejdůležitější je vždycky první nápad," pokračují "Zažíváme podobné věci a průběžně si povídáme o tom, co nás baví. Proto se taky často stává, že přijdeme obě se stejným konceptem. Jeden čas jsme se všude setkávaly s tematikou kol a cyklistiky, a tak vznikla naše poslední kolekce Brzdím smykem."

"Výhoda práce ve dvojici je, že když si nejste něčím jistí, můžete to prodiskutovat s někým dalším, kdo má určitý odstup a nadhled." "Já vždycky poslouchám, Alena moc neposlouchá," směje se Jana.

Což mě přivádí k otázce, jaké je pracovat ve výhradně ženském prostředí. Říká se, že v něm bývá víc emocí, tím pádem i víc konfliktů... "Nám to vyhovuje, protože jsme úzká dvojice," shodují se. "Ale ve větším týmu je asi lepší i mužský element. Proto často spolupracujeme s výtvarníky - muži. A možná proto taky oblékáme hlavně kluky," říkají s úsměvem.

Rozhodnutí věnovat se převážně pánské módě vzniklo z přesvědčení obou tvůrkyň, že návrhářská móda pro muže tu chybí. "Zároveň tíhneme k jednoduššímu, střídmému stylu, nejsme moc teatrální, a to se podle nás k pánské módě hodí." Nebrání se ale ani dámské módě, projektům pro kavárny či stylingům kapel.

Modely z kolekce Brzdím smykem

Sistersconspiracy vycházejí z českého prostředí, šijí v českých továrnách a ideálně i z českých materiálů. Sympatický je i jejich postoj k módě. "Spoustu lidí dnes děsí kvanta oblečení v konfekci, já sama mám problém si něco koupit. Odrazuje mě, že je toho moc a zároveň za tím nevidím žádný příběh," říká Alice. "Radši si nějaký kousek vyberu u designéra v showroomu, dozvím se, proč a jak tvoří, jakou to má myšlenku. Pak mám k té věci mnohem větší vztah."

"Sestry" momentálně dokončují novou kolekci MindMapper, kterou představí na pražském Designbloku. Proč MindMapper? "Pracovaly jsme s tématem myšlenkových map a s barevným digitálním tiskem. Zbytek bude překvapení."

Rozbíjím se aneb čokoláda a design

Michaela Tomišková a Yveta Kroupová už čtyři roky spojují čokoládu a design. Spolu s cukrářem Lukášem Pohlem rozbíjejí stereotypy pod názvem Rozbíjím se. Jak jejich tvorbu popsat? Představte si čokoládu s netradiční příchutí i formou, s designově perfektní obalem... a samozřejmě s příběhem.

Michaela Tomišková a Yveta Kroupová tvoří designové kolekce čokolád pod názvem Rozbíjím se.

"Dohromady jsme to s Míšou daly na škole," vzpomíná Yveta. "Obě studujeme design na VŠUP a známe se už od prváku. Ty její čokoládový oči se do mě zapíchly a já v tu chvíli věděla, že spolu něco zažijem. Bylo to jako jasnovidectví."

Jak ale člověka napadne propojit gastronomii a design? Chybělo jim něco podobného na českém trhu? "Myslím, že jsme takhle nepřemýšlely," říká Yveta. "Míša řekla, že miluje čokoládu a já si v tu chvíli vzpomněla na známého cukráře Lukáše Pohla. Tak vznikla první Rozbitá čokoláda. Ale až teď si uvědomujeme, že se nám podařilo zaplnit i jakousi pomyslnou díru na trhu," vysvětluje.

"Pravidelně se scházíme, hodně si povídáme a vždycky se intuitivně shodneme na tom, jak by měla vyznít nová kolekce. Oslovujeme ale i další lidi, a pokud cítíme, že to může celý proces obohatit, necháme je zasahovat do naší vize. V první řadě je to nás cukrář Lukáš s jeho kreativním viděním receptur, potom náš fotograf - a letos jsme pro novou kolekci oslovily i jedno nadějné návrhářské duo."

Designové čokolády Rozbíjím se

V budoucnu by chtěly "naučit lidi bezelstně mlsat každý den, otevřít si čokoládovou cukrárnu, být nejvyhlášenější foodstylistky široko daleko, mít studio někde v Karlíně s malou dílnou a zahradou plnou kytek, kam vás pozveme na odpolední čokoládu. Jak jinak."

Veganský Cakebreak

Trochu jiný přístup mají Katka Prokešová a Eva Balaštíková. Možná je znáte jako Cakebreak, dvojice se totiž v pražském prostředí proslavila svými veganskými dortíky. A taky stylovými blešími trhy, kde jste mohli poslouchat hudbu, potkat kamarády a nakoupit cokoli, samozřejmě i dorty.

Katka Prokešová a Eva Balaštíková, zakladatelky Cakebreak

Na začátku bylo pár receptů. "Musely jsme je upravit, aby neobsahovaly vajíčka ani mléčné výrobky. Člověk samozřejmě musí zkoušet a zkoušet, aby dosáhl ideálního výsledku. Stejné je to i s našimi příchutěmi, mezi klasiky patří limetka + malina a mango + borůvka, ale pořád vymýšlíme nové. Snažíme se vycházet vždycky ze sezonních surovin," vypráví s nadšením.

Zdůrazňují také, že jejich laskominy neobsahují žádné umělé přísady ani barviva. Máte pocit, že tomu musí něco chybět? Nechybí. I nevegani Cakebreak milují, což potvrzují také davy fanoušků na Facebooku. Holky na svém profilu sdílí nejen novinky ze svého světa, ale i hudbu, módní úlovky, zahraniční blogy, tipy na dobré restaurace nebo akce v Praze. "Pro tyhle účely bychom chtěly časem založit vlastní web," shodují se.

A v čem jsou jiné? Nedělají byznys, spíš to, co je baví. "Nechceme na Cakebreaku stavět kariéru, je to jenom koníček," tvrdí. "Prostě jsme zjistily, že rády pečeme pro kamarády. Ostatní přišlo tak nějak samo..."

Takhle to vypadalo na oblíbených Cakebreak blešácích. Veganské dortíky Katky Prokešové a Evy Balaštíkové neboli Cakebreak

To "ostatní" jsou hlavně zmíněné blešáky. První se konal v srpnu 2010 v Meet Factory, následovaly další čtyři. Zasvěcení už vědí, že 22. října se můžou těšit na burzu ve stylu osmdesátých let. "Nebude to už tolik o oblečení, najdete tam hlavně původní design, knihy, fotky, plakáty."

Kde je uvidíte?

Sistersconspiracy představí novou kolekci MindMapper v rámci přehlídky současného designu Designblok 2011. Od 4. do 9. října je tedy hledejte v jejich karlínském showroomu. (www.sistersconspiracy.cz)

Na Designbloku budou i holky z Rozbíjím se a slibují, že budou vonět. Najdete je v Superstudiu Futurama na Sokolovské ulici. (www.rozbijimse.com)

V sobotu 22. října nasaďte RayBany, zajděte si na trvalou, oprašte vycpávky a přijďte do pražské Fotograf Gallery na akci s názvem CAKEBREAK burza: Osmdesátky jsou víc než David Bowie. (www.facebook.com/cakebreakcakebreak)