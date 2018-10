Módní ohlédnutí za Designblokem: dojemná Rochová a laponská mytologie

Kreativita, inovace a vize k designu neodmyslitelně patří. Od minulého čtvrtka se o tom mohli přesvědčit všichni, kteří se vydali do Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. V rámci Designbloku prezentuje svoji tvorbu formou instalací 24 módních značek a návrhářů, jako například Monika Drápelová, Ether, La femme Mimi nebo Sabina Rich, a 21 designérů šperků, mezi kterými nechybí česká špička, Nastassia Aleinikava s novou kolekcí šperků a brýlí, Janja Prokič, Zorya nebo Belda Factory. Akce pokračuje až do dnešního večera, kdy bude slavnostně ukončena.



Přehlídkové molo už od pátku patřilo etablovaným postávám české módní scény. Miro Sabo dal svým modelkám volánky, nabírání a na hlavu klobouky, zatímco Monika Drápalová zůstala věrná ležérnosti a oversize kouskům. Elegantní střihové asymetrie a zajímavé pokrývky hlavy ukázal Pavel Brejcha.

Vrcholným zážitkem bylo představení kolekce NADOTEK, pod kterou jsou podepsaní dva solitérní autoři, oděvní designérka Liběna Rochová a umělec a tatér Lukáš „Musa“ Musil. Unikátní spolupráce vyústila v působivou kolekci, která je věnována lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Pacienti s tímto onemocněním mají kůži tenkou sotva pár milimetrů, takže je velmi zranitelná, dělají se na ní puchýřky a postiženy bývají i sliznice.

Jednotlivé modely ve světlých neutrálních barvách s působivým potiskem symbolizovaly život s touto nemocí. Autoři si za tento počin vysloužili ovace ve stoje a výsledné defilé se proměnilo v dojemnou děkovačku. Součástí kolekce je totiž i limitovaná řada šatů, sukní, kalhot, overalů, bund, halenek a bot, jejíž výtěžek poputuje na konto charitativní organizace Debra.

Víkendové kolo přehlídek patřilo především nastupujícím designérům z Evropy, kteří své módní vize představili v bloku nazvaném Diploma Selection. Studenti uměleckých škol zobrazili ve svým modelech aktuální společenská i politická témata, například zneužívání lidské práce v módním průmyslu, nadprodukci oděvů, hranice pohlaví, romskou kulturu nebo autoportréty. Práce studentů hodnotila odborná porota, která jako nejlepší vybrala kolekci I am not the Grass in your Boots norské designérky Ramony Salo Myrsethové, která je inspirovaná Laponskem, jeho domorodci a jeho mytologií.

Svoji aktuální tvorbu předvedli na mole také Pavel Ivančic, Hana Zárubová, Tereza Rosalie Kladošová, Agáta Seeháková, Adam Kost, Lenka Vacková spolu se značkou Cutulum nebo Kateřina Plamitzerová s Alenou Jakubovou pod novou módní značkou Beast of the East. To je věnována lechtivým modelům spodního prádla.

Novinkou dvacátého ročníku je dnešní pondělní pop up shop české módy, kde si návštěvníci budou moci všechny předvedené kolekce vyzkoušet a nakoupit. Celou akci uzavře večerní pohybově-světelná módní performance Lenky Mulabegovič pod značkou Mi fashion label.