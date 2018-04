Navrhněte si samy oblečení on-line, nabízí ženám americká firma

„U klasického módního byznysu trvá celé měsíce, než se z návrhu stane finální produkt,“ argumentuje Američan Pablos Holman, zatímco jeho mateřská společnost Bombsheller zboží dodá už za pár dnů.

S designem pomůže zákazníkům webová stránka společnosti, kde klient po vytvoření návrhu zaplatí patřičnou částku. A pak už čeká, až mu jeho navržené a objednané oblečení přijde poštou.

S nápadem přišel počítačový expert Pablos Holman, jenž věří, že ho to změní v milionáře ze světa módy. „Bude to první programovatelná továrna na oblečení,“ uvedl Holman v rozhovoru pro deník The Independent.

Zatím je však možné navrhovat pouze legíny – velikost, délku nohavic a potisk. Po zaplacení asi dvanácti set korun je firma doručí kamkoli na světě.

Máte chuť si sami navrhovat oblečení?