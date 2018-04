Deset vážných důvodů, proč začít hubnout

Hubnutí vám totiž doslova může zachránit život. Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že už jen pár kilogramů nadváhy může významně zvyšovat riziko mnoha chorob. Tvrdou realitou je také fakt, že obezita nám může ubrat až dvacet let života.

"Nadváha a obezita přináší řadu zdravotních rizik. Například srdečně cévní onemocnění, metabolické poruchy, diabetes II. typu a nádorová onemocnění. Především nádory střev a konečníku, ale také prsu a vaječníků," říká lékařka Lenka Luhanová z Yoda Institutu a Centra lékařské prevence.

A dodává, že dalšími zdravotními komplikacemi jsou tělesné potíže statické, způsobené zvýšenou zátěží, jako jsou artrózy, bolesti v zádech, varixy a cévní nedostatečnost, dušnost, kožní afekce nebo metabolické problémy jako například hyperlipidémie, ztučnění jater, hypertenze, dna, onemocnění žlučníku, poruchy srážlivosti krve, komplikace v těhotenství a již zmíněná závažná chronická onemocnění.

Kromě fyzických můžeme zmínit i rizika psychických poruch: deprese, poruchy vnímání vlastního já, poruchy příjmu potravy i poruchy mezilidských vztahů.

Pokud potřebujete další inspiraci pro hubnutí, mohly by vám s motivací pomoci následující důvody, jak je sestavil server allyou.com.

Zůstanete déle duševně čilí

Nadbytečný tuk mozku rozhodně neprospívá. Podle odborníků mají obézní lidé a zvláště padesátníci, kteří s sebou vláčejí velké břicho, o neuvěřitelných 260 procent zvýšeno riziko rozvinutí demence.

"Největší riziko je tuk, který vám visí přes pásek," vysvětluje doktorka Rachel Whitmerová.

"Čím větší břicho, tím větší riziko demence nejspíš kvůli hormonům nebo zánětlivým faktorům produkovaných samotným břišním tukem."

V rozsáhlé studii pak vědci z Kaiser Permanente Division of Research zjistili, že účastníci studie s nejtlustšími pažemi ve věku 40 až 45 let měli o 59 procent zvýšené riziko rozvinutí demence později v životě.

Můžete snížit riziko rakoviny a srdečních onemocnění

U žen s nadváhou je až čtyřikrát vyšší riziko endometriální rakoviny (zhoubný nádor dělohy) a ze stejného důvodu je vyšší i riziko rakoviny prsu. Podle vědců z University of Texas M.D. Anderson Cancer Center v Houstonu totiž tělesný tuk produkuje estrogen, hormon spojený s oběma onemocněními.

Studie publikovaná v American College of Cardiology zase ukázala, že čím větší máte nadváhu, tím spíše vám hrozí srdeční zástava v nižším věku, pro ty nejvíce obézní je to dokonce o 12 let dříve. Na srdce obézního člověka jsou totiž kladeny mnohem větší nároky než u lidí s normální hmotností. Nadváha je také spojena s vyšším výskytem mozkových příhod nebo ischemické choroby srdeční.

Podle lékařky Luhanové lze zhubnutím snížit riziko rakoviny a srdečně cévních onemocnění, ale záleží na mnoha okolnostech, do jaké míry.

Hubnutí musí být vedeno zdravým způsobem, zavedením pravidelného režimu ve stravování, je potřeba pestrý výběr zejména zdravějších potravin. Přírodní ochranné látky obsažené hlavně v ovoci a zelenině se účastní protinádorové ochrany buněk a tkání, proto je třeba denně zkonzumovat kolem 200 gramů ovoce a 400 gramů zeleniny. Řada z těchto látek udržuje také pružnost cév a pomáhá odbourávání cholesterolu, a tak vytváří i ochranu srdce a cév. Podobně kvalitní rostlinné oleje a rybí výrobky s obsahem polynenasycených mastných kyselin. Ochrannou složkou je i vláknina.

Ideální je režim doplnit vhodnou pohybovou aktivitou, která zvýší oxidaci tkání, zrychlí a zpravidelní metabolismus, rozhýbá střeva, zlepší náladu a zvýší sebevědomí.

Snížíte riziko deprese

Nedávný průzkum, kterého se zúčastnilo více než 4 600 žen ve věku mezi 40 až 65 lety, potvrdil spojitost mezi obezitou a depresí.

Jen 6,5 procent z žen, které měly normální BMI (body mass index), pociťovaly úzkostné stavy a deprese, ale mezi ženami s BMI vyšším než 35 už to byla celá čtvrtina.

Bude se vám snadněji cvičit

Přiléhavé topy, elastické leginy nebo krátké šortky – není divu, že ženy s nadváhou fitness centra zrovna nevyhledávají. Ale to není jediný důvod, proč jim cvičení dělá potíže.

"Také zažívají více bolestí než ženy s normální hmotností, obávají se zranění a prostě se cítí příliš tlusté na cvičení," vysvětlila psycholožka Melissa Napolitanová z Temple University Center for Obesity Research and Education.

Radí začít cvičit v pohodlí domova u DVD a postupně si vybudovat sílu a zlepšit fyzičku.

Snížíte riziko inkontinence

U obézních žen je dvakrát vyšší riziko poruchy pánevního dna než u žen s normální hmotností. Podle odborníků z National Institutes of Health's Pelvic Floor Disorders Network je nejčastějším problémem urinární inkontinence, hrozí však také fekální inkontinence a sestup pánevních orgánů.

Podle doktorky Holly Richterové z oddělení Womens Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery z Alabamské univerzity v Birminghamu, zhubnutí alespoň o 5 nebo 10 procent tělesné hmotnosti může snížit tlak na pánevní dno.

Riziko lze také snížit omezením příjmu kofeinu, který dráždí močový měchýř, a cvičením kegelových cviků.

Ochráníte své vnitřní orgány

Nadváha ztrojnásobuje riziko chronického selhání ledvin (CRF), postupnou nezvratnou ztrátu funkce ledvin. Podle lékařů obezita způsobuje asi 11 procent případů CRF u žen.

Vyšší BMI také zvyšuje riziko onemocnění močového měchýře, jak zaznamenali odborníci z Lawrence Berkeley National Laboratory v Kalifornii.

Bude se vám lépe dýchat

Obezita je rizikovým faktorem číslo jedna pro spánkovou apnoe. Nahromaděný tuk v hrudi a krku může omezit dýchací cesty a funkci plic a způsobit, že se budete často probouzet a popadat dech.

Spánková apnoe je také spojena se srdečními chorobami.

Zlepší se váš sexuální život

Čím více je žena obézní, tím spíše jí hrozí potíže i v sexuálním životě. Odborníci totiž upozorňují na spojitost mezi obezitou a sníženou sexuální touhou, problémy se sexuálním stykem a nedostatkem potěšení ze sexu.

Přitom podle doktora Martina Binkse z Duke Diet and Fitness Center stačí zhubnout alespoň 10 procent tělesné váhy, aby se sexuální touha vrátila.

Ulevíte kloubům

Tuk si vybírá svou daň i na kloubech. "Nadměrná hmotnost zatěžuje klouby. Ale i další metabolické faktory spojené s tělesným tukem včetně zánětu mohou vést k poškození kloubů," uvedla doktorka Suzanne Leveilleová z Beth Israel Deaconess Medical Center v Bostonu.

Zlepšíte svou plodnost

Obezita je spojena i s neplodností, jelikož nadbytek tělesného tuku produkuje příliš mnoho estrogenu, který potlačuje ovulaci. Pravděpodobnost otěhotnění klesá u žen s BMI vyšším než 29.

Obézní ženy a ženy s nadváhou mají také vyšší pravděpodobnost těhotenské cukrovky, preklampsie a císařského řezu a to vše znamená větší riziko pro matku i dítě. Riziko potratu je u obézních žen oproti ženám s normální hmotností dokonce o 67 procent vyšší.

"Obezita také přispívá k vrozeným vadám včetně rozštěpu páteře, srdečních vad, kratších končetin a kýle," říká doktorka Kim Wallerová, profesorka epidemiologie z Texaské univerzity.