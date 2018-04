Deset žen s nadějí na ideální tělo. Nejvíc je trápí poprsí

Deset postupujících Jaroslava Vokounová, 45 let

Co chce změnit: Chci odstranit jizvu na čele, podbradek, převislé břišní stěny, upravit povadlá víčka, modelaci prsou, odsát tuk z podbřišku a z vnitřní strany stehen. Lenka Straňánková, 42 let

Co chce změnit: Povislá prsa, břicho a další drobnosti. Soňa Froehlichová, 55 let

Co chce změnit: Odstranit břišní převisy, odsát tuk na nohách a pozadí, upravit okolí očí a odstranit chloupky okolo úst. Petra Poláková, 46 let

Co chce změnit: Zvětšit poprsí, odstranit vrásky a povislou kůži. Lucie Císařová, 32 let

Co chce změnit: Odstranit velké břicho, tukové polštáře na vnitřní straně stehen, podbradek a upravit povislá prsa. Hana Stuláková, 52 let

Co chce změnit: Vypouklé břicho a vrásky v obličeji. Ivana Šteffelová, 37 let

Co chce změnit: Chci ploché břicho, plné rty a vymodelovat prsa. Jana Vaněčková, 41 let

Co chce změnit: Břicho, oční víčka, zmenšit prsa, liposukci stehen, paží a zadečku, lifting obličeje. Alena Langerová, 50 let

Co chce změnit: Odstranit břicho, vrásky, povislá víčka, nosoretní rýhy, vrásky nad horním rtem a u brady. Radka Jandáková, 42 let

Co chce změnit: Povislé břicho, křivý nos po úrazu, vrásky, povislá ňadra.