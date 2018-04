Deset zázračných potravin pro vaše tělo

1. Avokádo

Toto ovoce hruškovitého tvaru má asi jen 160 kalorií a obsahuje tolik vlákniny jako jeden plátek celozrnného chleba. Poskytuje vitamin C a B6, draslík, antioxidanty a jednu třetinu doporučené dávky kyseliny listové. Avokádo je výborné na kožní problémy, stres a srdeční choroby. Staří Aztékové ho dokonce používali jako afrodiziakum.

Je pravda, že avokádo bývá občas zatracováno pro vysoký obsah tuku a v Americe si proto vysloužilo přezdívku "máslová hruška." Jenže obsahuje převážně mono-nenasycené tuky, které jsou dobré pro zdraví, protože snižují hladinu cholesterolu.

Vědci zjistili, že avokádo je bohaté na beta sitosterol - přírodní látku, snižující krevní cholesterol. Melanie Polk, dietní sestra a ředitelka vzdělání o výživě z Amerického institutu pro výzkum rakoviny z Washingtonu, doporučuje: "Místo másla nebo sýra si na chléb namažte rozmačkané avokádo, nebo použijte plátek avokáda jako náhradu majonézy v sendviči. Nejenže tak sníte mnohem méně kalorií, ale také se vyhnete nasyceným tukům a zvýšíte příjem mono-nenasycených tuků, které jsou dobré pro vaše zdraví."

2. Celer

Celer je známou kuchyňskou zeleninou, ale už méně známé jsou jeho léčivé účinky. Nové studie ukazují, že celer dokáže bojovat proti duševním onemocněním. Sloučeniny lutolin a diosmin, které se přirozeně objevují právě v celeru, by mohly být účinné proti duševním chorobám jako je Alzheimerova choroba. Doktor Terrence Town z Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles říká: "Tyto sloučeniny mají jen málo vedlejších účinků. Dosud se výzkum konal pouze na myších, ale teprve po výzkumech s lidmi budou publikovány konečné výsledky."

Na to reagovala doktorka Susanne Sorensen z Alzheimer’s Society: "Víme, že zdravá a vyvážená strava může snížit riziko demence." Celer také obsahuje komplex vitaminů skupiny B, zlepšuje trávení a pro své močopudné účinky se využívá u nemocí, jako jsou dna a revmatismus.



3. Arašídy

Burské oříšky neboli arašídy známe všichni. Název burské oříšky však není přesný, neboť se jedná o semena podzemnice olejné, což je luskovina. Konzumace arašídů pomáhá proti cukrovce a srdečním onemocněním.

V Journal of the American Medical Association vyšla v roce 2003 studie vědců z Harvardu. Ti zjistili, že u žen, které jedly arašídové máslo nebo jinou formu arašídů nejméně pětkrát týdně, se snížilo riziko cukrovky o jedenadvacet procent. Arašídy obsahují vysoký podíl rozpustné vlákniny, která dokáže snížit spotřebu inzulinu v organismu a účinně pomáhá diabetikům zpomalovat vstřebávání krevního cukru.



"Dobré tuky v arašídových výrobcích zlepšují rovnováhu inzulinu a chrání proti srdečním onemocněním," říká lékař Rui Jiang. "Dalším pozitivem arašídů je obsah vlákniny." Nerozpustná vláknina obsažená v arašídech je důležitá jako prevence zácpy a hemoroidů a zároveň zpomaluje vstřebávání cholesterolu ze střeva, takže snižuje jeho hladinu v organismu. Doporučuje se jedna lžíce arašídového másla denně, což je asi hrst buráků.

Burské oříšky také obsahují významné množství resveratrolu, což je látka známá svými antioxidačními a antibakteriálními účinky. Působí příznivě na nervovou soustavu a dokonce chrání před zubním kazem. Solené arašídy, jak je známe u nás, však na naše zdraví působí vyloženě negativně.

4. Chilli papričky

Pálivé papričky jsou oblíbenou součástí jídelníčku, ale také působí velmi příznivě na lidské zdraví. Obsahují totiž kapsaicin, který kromě toho, že může za jejich pálivost, má spoustu léčebných účinků. Zásadním plusem je jeho schopnost chránit proti rozvoji nádorových onemocnění. Studie publikovaná v Cancer Research zjistila, že kapsaicin má unikátní schopnost ničit rakovinové buňky.

"Kapsaicin zabraňuje růstu rakovinových buněk prostaty v Petriho miskách a myších," řekl vedoucí výzkumu dr. H. Phillip Koeffler, ředitel hematologie a onkologie v Cedars-Sinai Medical Center a profesor medicíny z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Dále vědci uvedli, že kapsaicinové tablety by jednou mohly být používány jako prevence proti návratu rakoviny prostaty.

Kapsaicin je rostlinný alkaloid, který způsobuje pocit pálení tím, že stimuluje receptory nervových zakončení jazyka. Je také považován za účinný prostředek při hubnutí. Potlačuje chuť k jídlu a zároveň zrychluje metabolismus. Rovněž ulehčuje zácpu stimulováním sekrece sliznice.

Jedna lžička pálivého koření má pouhé čtyři kalorie a zajistí jednu třetinu doporučené denní dávky vitaminu C a deset procent vitaminu A. Obecně platí, čím pálivější paprička, tím více kapsaicinu. Dále je prokázáno, že kapsaicin uvolňuje endorfiny, podporuje krevní oběh, pomáhá při léčení trombózy a křečových žil a při diabetu snižuje hladinu krevního cukru.

Chilli má špatnou reputaci kvůli žaludečním vředům, ale ve skutečnosti je tomu naopak. Nejenže konzumace chilli nezapříčiňuje vznik žaludečních vředů, ale dokonce snižuje riziko vzniku tohoto onemocnění.



5. Meloun

Na rakovinu prostaty se doporučují rajčata, ale červený meloun je ještě lepší. Meloun obsahuje o čtyřicet procent více aktivní protirakovinové sloučeniny lykopenu než rajčata, uvádí doktor David Kiefer z University of Arizona's Program in Integrative Medicine.

Lykopen je nejen rozhodující při celkovém zdraví prostaty, další studie dokazují, že může pomáhat proti mrtvici, ale i nemocem spojeným s věkem, jako je alzheimer, parkinson a artritida. Meloun může také zvýšit mužské libido podobně jako viagra. Vědci pod vedením doktora Patela objevili, že toto ovoce obsahuje látku zvanou citrulline, která působí na krevní cévy podobným způsobem jako viagra.

6. Celozrnné obilniny

Kdo pravidelně snídá, je téměř o polovinu méně ohrožen srdečními chorobami, cukrovkou a obezitou. K takovým závěrům došel výzkum, jehož výsledky byly prezentovány na schůzi American Heart Association. Výsledkům předcházela desetiletá studie zkoumající důležitost snídaně obsahující celozrnné obilniny.

"Taková snídaně vás zasytí, a přes den tak budete jíst méně, stabilizuje krevní cukr a obsahuje více vlákniny než většina ostatního jídla," říká autorka studie, odbornice na výživu a doktorka filosofie Linda Van Horn. Rozpustná vláknina v celozrnných obilninách se ve střevech formuje do materiálu podobného gelu, který zabraňuje cholesterolu a nasyceným tukům dostat se do krevního oběhu. Nerozpustná vláknina, jako je například celulóza, podporuje střevní funkci, váže toxiny a rakovinotvorné látky a napomáhá jejich vylučování z těla.

Celozrnné výrobky navíc obsahují vitamin C a B6, železo, kyselinu listovou a různé fytochemikálie, které chrání proti srdečním onemocněním a určitým druhům rakoviny.



7. Borůvky

Sladké bobule obsahují významné množství antioxidantů, vitaminu C, manganu a vlákniny a také zlepšují imunitu. To tvrdí vědci z USDA Human Nutrition Research Center on Aging na Tuftské univerzitě. Ti testovali téměř čtyřicet různých druhů ovoce a zeleniny a zjistili, že právě borůvky v sobě skrývají velkou antioxidační sílu.

"Ve skutečnosti půl šálku borůvek obsahuje dvakrát více antioxidantů, než většina lidí sní za celý den," říká vedoucí výzkumu doktor Ronald Prior. V tom samém množství se navíc skrývá pouhých čtyřicet kalorií, prakticky žádný tuk, spousta vitaminu C a téměř dva gramy vlákniny. Borůvky jsou tedy velmi zdravou pochoutkou.



8. Jablka

Není překvapením, že na tomto seznamu jsou i jablka, ta totiž představují opravdový výživový poklad. Jablko má asi jen osmdesát kalorií, téměř žádný tuk a tři gramy vlákniny - včetně typu vlákniny zvané pektin, který pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a krevního cukru. Navíc obsahuje velké množství boronu, minerální látky, která zvyšuje bdělost a ostražitost a která pomáhá udržovat vápník, jehož nedostatek vede k osteoporóze.

Nepříliš známým faktem je, že jablka jsou velmi dobrá pro vaše plíce, zvláště pokud kouříte. Ve studii prezentované na American Thoracic Society britští vědci zjistili, že jablka jsou účinná při snížení rizika vývoje vážných onemocnění, včetně rakoviny plic. V další studii holandští vědci zjistili, že kuřáci, co jedí jedno jablko denně, mají poloviční šanci na vývoj chronické obstrukční plicní nemoci.

9. Vejce

Čtete správně, vejce, která jsou tak zatracována kvůli cholesterolu, se řadí mezi zdravé potraviny. Konzumací vajec můžete zabránit srdečním a očním onemocněním.

"Vejce mají špatnou reputaci, ale ve skutečnosti jsou jednou z nejkomplexnějších potravin vůbec," říká výživová specialistka z Georgie State University Christine Rosenbloom. "Obsahují jen málo nasycených tuků a spoustu důležitých živin. A žloutek patří mezi nejlepší zdroje luteinu - antioxidantu, který může chránit před makulární degenerací spojenou s věkem."

A jak je to tedy s tím obávaným obsahem cholesterolu? Žloutek skutečně obsahuje asi 213 miligramů cholesterolu, což jsou dvě třetiny doporučené denní dávky, ale nové výzkumy ukazují, že obsahuje také fosfatidylcholin, který při výzkumech na laboratorních zvířatech snížil vstřebávání cholesterolu obsaženého ve vejcích do krevního oběhu. Rozsáhlá studie na 38 000 mužích zveřejněná v The Journal of the American Medical Association informovala, že konzumace jednoho vejce denně při vzniku srdečních onemocnění nehraje žádnou roli.



10. Kurkuma

Toto koření žluté barvy, někdy také přezdívané japonský šafrán, prokáže vašemu zdraví opravdu výbornou službu. Má vynikají protizánětlivé účinky, funguje jako prokazatelný antioxidant a zmírňuje artritidu. Navíc pomáhá při svalové a pooperační bolesti a otokcích, a to bez vedlejších účinků ostatních léků proti bolesti.

Kurkuma však také může bojovat proti rakovině. Léčivá síla pochází z její aktivní složky - curcuminu. Ve studii publikované v lékařském časopise Blood vědci zveřejnili, že přidáním curcuminu do rakovinových buněk jich byla většina potlačena a ostatní se přestaly rozšiřovat. Další výzkumy odhalily, že konzumace curcuminu může ochránit kůži během léčení rakoviny ozařováním.

American Journal of Epidemiology zase zveřejnil, že kurkuma významně podporuje mozkové kognitivní funkce (vnímání, paměť, představivost, myšlení), zejména u starších lidí. Jedná se tedy o přírodní a velmi účinný mozkový doping.