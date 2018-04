Deset základních otázek o alkoholu a kocovině

1. Co se vlastně v těle děje při kocovině?

Jde o dost složitou chemickou reakci, kterou se tělo vyrovnává s otravou organismu. "Alkohol totiž působí jako neurotoxický jed," vysvětluje Petr Popov, primář pražské protialkoholní léčebny u Apolináře.

Mechanismů vedoucích ke vzniku kocoviny je hned několik: obrovská únava kupříkladu vzniká proto, že zpracování alkoholu odčerpává tělu velké množství energie. Tím se dá vysvětlit i zimnice, která se objevuje u někoho ještě v průběhu pitky, a také vyšší náchylnost k podchlazení. Opilé tělo je vyčerpané, a přitom může mít ještě mylný dojem, že ho alkohol zahřívá.

2. Proč mě tak strašně bolí hlava?

Alkohol je osmoticky účinná látka. To znamená, že pomáhá natahovat vodu, a to i do buněk lidského těla, včetně těch v hlavě. "Ty se kvůli tomu zvětšují a mozek se rozpíná, proto nám po alkoholu tak třeští hlava," vysvětluje biochemik Tomáš Zima, děkan I. lékařské fakulty pražské Univerzity Karlovy.

Zároveň však alkohol způsobuje zvýšené odvodňování a to rovněž vede k bolestem hlavy. Její motání můžete přičíst zejména vlivu alkoholu na centrum rovnováhy v mozku. Žaludeční nevolnost je někdy důsledkem těchto potíží s rovnováhou, ale může jít rovněž o důsledek podráždění sliznice trávicího traktu - ta se totiž s alkoholem moc nesnese.

3. Jak tělo zpracovává alkohol?

Alkohol, nebo přesněji odborně ethanol, se v těle rychle a dobře vstřebává ze zažívacího traktu, aby se posléze metabolizoval v játrech. V tomto orgánu se pomocí enzymů dále rozkládá na jednodušší a pro tělo méně jedovaté látky.

Enzymů je vícero, jedním z nich je alkoholhydrogenáza a pak další, které pomáhají, zejména když pijete nárazově.

Játra jsou jedním z největších orgánů lidského těla a jejich vůbec hlavní funkcí je chemická úprava živin tak, aby se v nich daly buď uložit, nebo dopravit jako palivo tam, kde je tělo potřebuje.

Vyrovnávání se s alkoholem je jejich spíše přidruženou činností. Játra také vyrábějí žluč, díky níž si tělo dovede třeba štěpit tuky.

4. Proč tělo potřebuje při kocovině vodu?

Protože alkohol dehydruje a tělu pak chybějí tekutiny. Nejde však jen o to, ale spolu s nimi odcházejí z organismu mimo jiné i důležité minerální látky a i ty je třeba tělu co nejdříve dodat zpět. Podivné stavy vyvolávají také výkyvy hladiny krevního cukru, které rovněž s kocovinou souvisí.

5. Proč se kocovina různých lidí liší?

Záleží na mnoha věcech, z nichž hlavní jsou dvě. "Rozhodující je zejména to, nakolik je člověk zvyklý pít alkohol, a pak také rychlost jeho metabolismu," vysvětluje lékař Petr Popov.

Dá se to ukázat například na rozdílech mezi muži a ženami. Ženy produkují méně enzymů, které v těle rozkládají alkohol, a proto se dříve opijí a mají horší kocoviny.

Navíc obvykle váží méně než muži, což také hraje roli. Rozdíly jsou v tomto směru i mezi jednotlivými národy - například až dvě třetiny Japonců neumějí dobře metabolizovat alkohol.

6. Které orgány trpí při kocovině nejvíce?

Tělo netrpí kvůli kocovině, ale protože člověk pil alkohol. Kocovina je nepříjemná, ale jde vlastně o důsledek vyrovnávání se těla s jedem. Je třeba rozlišit okamžité a dlouhodobé působení alkoholu, záleží také na tom, co a jak často člověk pije.

Zatímco pravidelné pití malého množství alkoholu, dejme tomu sklenky vína denně, tělu, zejména srdci a cévám, podle všeho dokonce svědčí, vyšší příjem už těm samým orgánům škodí. Alkohol ubližuje játrům, ničí nervové buňky. Nekvalitní alkohol může navíc poškodit i zrak.

7. Proč někteří lidé nemívají kocovinu vůbec?

Aby někdo netrpěl kocovinou vůbec, je skoro nemožné, ale je pravda, že někteří lidé vydrží skutečně hodně a navzdory metrům vypitých piv jsou jejich kocoviny mírné. Právě takoví lidé bývají více ohroženi alkoholismem.

8. Jak to, že někdo nesnáší alkohol?

Je třeba rozlišovat, zda ho nepijí vůbec, nejsou na něj zvyklí, a proto je jim špatně i po malém množství pití, anebo zda se hned opijí a je jim po něm zle, i když abstinenti nejsou. Ve druhém případě za to může nedostatek příslušných enzymů v jejich těle.

9. Proč se i kocoviny jednoho člověka liší, byť pije vždycky stejně?

Roli kromě alkoholu hrají i další věci. Vadí více vykouřených cigaret nebo to, že pijete unavení. Naopak následnou kocovinu může - kromě obligátních rad, které znějí nemíchat a prokládat nealko nápoji - zmírnit třeba to, když kromě pití i tancujete.

10. Devastuje alkohol více člověka, jehož kocoviny jsou těžké? Nebo naopak?

Takovouhle souvislost nehledejte. "Člověk, který mívá těžké kocoviny, se většinou alkoholem nezničí, protože tyhle stavy ho od častějšího pití odrazují," soudí lékař Popov.

Zkuste proto příště brát kocovinu alespoň trochu pozitivně. Vlastně právě díky ní totiž většina lidí nepije přes míru příliš často. Kdyby tato záklopka v podobě příšerného bolehlavu a nevolnosti neexistovala, co by vám bránilo pít bez zábran?