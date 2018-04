Deset věcí, které zpomalují metabolismus

Také si občas pomyslíte, jak je možné, že se někdo může cpát jídlem od rána do večera a přesto nepřibere? Obvykle za to onen šťastlivec může děkovat svému rychlému spalování.

Pokud ovšem patříte mezi jedince, kteří přiberou snad i ze vzduchu, může být na vině zpomalený metabolismus.



Stejně jako existují věci, které metabolismus podpoří, jsou i takové, které ho naopak přibrzdí.

Nepravidelný stravovací režim

Podle serveru womenshealthmag.com vědci zjistili, že myši sporadicky krmené potravinami s vysokým obsahem tuku přibraly na váze více než myši, které jedly stejnou stravu, ale v pravidelných intervalech. Odborníci si tento jev vysvětlují tím, že jídlo ve stejnou dobu každý den trénuje tělo, aby spalovalo více kalorií mezi jídly.



Výživa na dosah ruky Zdravou výživu si můžete nyní pořídit ze svého počítače na Lekarna.idnes.cz

Výživová poradkyně Elena Shmyrová také upozorňuje, že nepravidelné a stereotypní stravování, nekvalitní potraviny, jednostranné diety, hladovění ve snaze zhubnout vedou k podvýživě (nedostatku živin) organismu a přibírání na váze. Chutě na sladké a alkohol nejsou pak podle Shmyrové nic jiného než "volání těla po živinách".



Pesticidy v potravinách

Výsledky kanadské studie ukázaly, že pesticidy mohou zasahovat do našeho tělesného procesu spalování kalorií a znesnadňovat tak hubnutí. Vědci při svém výzkumu zjistili, že se dietářům, kteří jedli nejvíce toxinů, zpomalil metabolismus a bylo pro ně těžší zhubnout.

Pro zachování správné funkce metabolismu tak odborníci doporučují, vybírat si spíše bio potraviny, které pesticidy neobsahují.



Vynechávání spánku

Nedostatek spánku způsobí, že následující den nebudete mít dost energie nejen na běžné fungování, ale hlavně na cvičení, takže spálíte méně kalorií.

Při spánkovém deficitu navíc naše tělo produkuje hormony, které zvyšují chuť k jídlu. A to už je dostatečný důvod jít si večer dříve lehnout, abychom se ráno probudili svěží a plní energie.



Menstruační krvácení

Při měsíčním krvácení ženy přicházejí i o železo, které pomáhá přenášet kyslík do svalů.

"Pokud jsou vaše zásoby železa moc malé, svaly nedostanou dostatek kyslíku, vaše energie klesá a metabolismus zadrhává," vysvětlila doktorka Tammy Lakatosová, autorka knihy "Fire Up Your Metabolism: 9 Proven Principles for Burning Fat and Losing Weight Forever."



Zvláště ženy, které trpí silnějším krvácením, by se proto měly zaměřit na potraviny bohaté na železo. Ideální jsou fazole, listová zelenina nebo brokolice.



Nedostatek jídla

Pokud rapidně snížíte příjem kalorií, vaše tělo se přepne do hladovějícího režimu, aby si ochránilo zásoby energie na horší časy. Mnoho dietářů také vynechává snídani, ale během spánku metabolismus zpomaluje a k jeho nastartování dochází právě při prvním jídle.

Lidé, co chtějí zhubnout, často ze svého jídelníčku vyloučí sacharidy, to ovšem výživová poradkyně Shmyrová nedoporučuje.



"Sacharidy zkonzumované spolu s vlákninou se tráví pomaleji a tím udržují v našem těle stálou hladinu inzulínu. Nedostatek vlákniny vede k rozkolísaní této hladiny, organismus to bere jako výstražný signál a pro jistotu si začíná dělat zásoby. Navíc vláknina pročistí střeva a umožní lepší vstřebávaní ostatních živin do organismu. Dostatečnou konzumací vlákniny lze urychlit metabolismus minimálně o 10 procent."



Dlouhodobé sezení



Všichni víme, že sedavý režim nám neprospívá a dlouhodobé sezení je pro člověka nepřirozené. Podle odborníků dokonce už jen dvacet minut sezení v kuse dokáže znatelně zpomalit metabolismus.

Pokud už musíte trávit delší čas v sedě, nezapomeňte se občas zvednout a projít nebo alespoň protáhnout.



Pásmová nemoc

Kdo zažil takzvaný "jet lag" neboli pásmovou nemoc, určitě potvrdí, že se v té době necítil ve své kůži. Narušení přirozených biorytmů po přeletu nejméně dvou časových pásem může s organismem pěkně zamávat.

Podle vědců z Center for Epigenetics and Metabolism at University of California při narušení cirkadiánního rytmu nebudou buňky fungovat tak, jak by měly, a metabolismus se zpomalí. Bohužel proti pásmové nemoci neexistují žádná rada, snad jedině nelétat.

Nedostatek vápníku

Vápník hraje důležitou roli v regulaci metabolismu tuků, tedy určuje, zda kalorie spálíte, nebo je uložíte v podobě tuků.

Podle výzkumu odborníků z Nutrition Institute at the University of Tennessee strava bohatá na vápník nedovolí tukovým buňkám vytvořit přemíru tukových zásob, ale naopak spalování tuků podpoří.



Nedostatek bílkovin

Podle Eleny Shmyrové nedostatek bílkovin vede ke snižovaní svalové hmoty, která na rozdíl od tukových tkaní spotřebovává více energie. Půl kila svalů za den spálí okolo 40 kalorií, kdežto stejné množství tuků jen dvě.

"Čím více máte svalů, tím více kalorií spalujete každou minutu během dne nezávisle na tom, zda právě sportujete nebo koukáte na televizi. Přidejte ke každému jídlu i porci bílkovin – vajíčko, tvaroh, maso, luštěniny, oříšky, mořské řasy a urychlíte metabolismus až o 35 procent," doporučuje Shmyrová.



Dehydratace

Všechny tělesné buněčné procesy včetně metabolismu závisí na dostatečném příjmu tekutin. Jak zjistili odborníci z University of Utah, při dehydrataci člověk spálí až o 2 procenta méně kalorií než normálně.