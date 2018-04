Deset věcí, které vás na těhotenství překvapí

1. Hnízdicí instinkt

S takzvaným hnízdicím instinktem má zkušenost mnoho těhotných žen. Jde o neodbytnou touhu připravit domov pro dítě, v důsledku níž začnou zběsile uklízet, vylepšovat a zdobit, uvádí magazín Pregnancy. I když se vám to teď možná jeví jako naprosto vyloučené, v devátém měsíci se posléze přistihnete, že omýváte zdi a škrábete prach ze spár.

Příroda to má ale vymyšlené dobře a díky hnízdicímu instinktu si tak ještě před porodem stihnete udělat do zásoby činnosti, ke kterým se několik následujících měsíců zcela určitě nedostanete.

2. Neschopnost soustředění

V prvním trimestru postihuje budoucí matky často únava, ranní nevolnost a zmatenost. Ale možná vás překvapí, že i těhotné ženy, které jsou odpočinuté a mají dostatek spánku, mají zkušenost s neschopností soustředit se a zhoršením paměti. Odborníci předpokládají, že jde o vliv těhotenských hormonů, které zařídí, že všechno - včetně vaší práce, účtů a schůzek - je méně důležité než dítě.

3. Výkyvy nálady

Těhotenství "pracuje" na stejném principu jako premenstruační syndrom. Vaše hormony se zblázní a v důsledku toho budou výkyvy vaší nálady připomínat nejvíc ze všeho jízdu na horské dráze. Není proto výjimkou, že se cítíte v pohodě, máte dobrou náladu a další minutu byste si nejradši plakala. Můžete cítit vztek, beznaděj i další negativní emoce bez jakékoli zjevné příčiny.

Výkyvy nálad jsou nejčastější v prvním trimestru a na konci třetího trimestru. Přibližně deset procent žen trpí v průběhu těhotenství depresí. Pokud se u vás kromě výkyvů nálady objevují ještě poruchy spánku, změny ve stravovacích návycích (nedostatek chuti k jídlu nebo naopak impulzivní přejídání), které trvají déle než dva týdny, rozhodně informujte svého lékaře.

4. Velikost podprsenky

Zvětšující se velikost prsou je jedním z prvních příznaků těhotenství. V prvním trimestru prsa obvykle natečou a zvětší se, jde o důsledek vzrůstající hladiny estrogenu a progesteronu. Navíc toto zvětšení v prvním trimestru nemusí být konečné, ale prsa mohou dál růst v průběhu celého těhotenství.

Navíc se v těhotenství nemusí změnit jen velikost vašich košíčků, ale i obvod hrudníku. V těhotenství se totiž zvětšuje kapacita vašich plic, protože musíte kyslíkem zásobovat nejen sebe, ale i své dítě. Obvod hrudníku se tak může dočasně zvětšit. Možná tak v těhotenství budete muset velikost podprsenky měnit několikrát.

5. Pigmentace pokožky

Objevil se u vás těhotenský ruměnec? To je jen jedna z mnoha kožních změn, která vás v průběhu těhotenství postihne. Těhotenský ruměnec se objevuje v souvislosti s hormonálními změnami a napínáním kůže, která se přizpůsobuje zvětšujícímu se tělu. U těhotných žen se také často objevuje vyšší krevní tlak, který přivádí více krve do dělohy a vyživuje plod. Zvyšuje se i přítok krve do jiných orgánů. Zvyšuje se i sekrece kožního mazu.

U některých žen se rozvine nahnědlé nebo nažloutlé zabarvení obličeje, které je známé jako těhotenská maska. U některých se zase objeví tmavá linie mezi podbřiškem a pupkem známá jako linea fusca. Častá je hyperpigmentace bradavek, vnějších genitálií nebo oblasti kolem konečníku. Jde o následek zvýšené hladiny těhotenských hormonů, díky kterým produkuje vaše tělo zvýšené množství pigmentu. Hyperpigmentaci nelze předejít, ale pokud se budete vyhýbat UV záření, můžete ji minimalizovat.

V těhotenství je také běžný zvýšený výskyt akné v důsledku zvýšené produkce mazu.

6. Vlasy a nehty

Mnoho těhotných žen má zkušenost se změnou vzhledu a kvality vlasů. Hormony, které vyplavuje těhotné tělo, způsobí, že vlasy rostou rychleji a méně padají. Bohužel však tyto změny nejsou trvalé. Po porodu a v průběhu kojení naopak většině žen vlasy nadměrně vypadávají.

Některé ženy pozorují v průběhu těhotenství nárůst ochlupení na tvářích, břiše nebo kolem bradavek. Část budoucích matek uvádí, že v průběhu těhotenství byly jejich vlasy mastnější, u některých dokonce změnily barvu.

S nehty těhotných žen je to stejné jako s vlasy. Jejich kvalita se v průběhu těhotenství může výrazně změnit. V důsledku působení hormonů rostou rychleji a jsou silnější. Stejně jako u vlasů však ani v případě nehtů nejde o trvalé změny. V průběhu těhotenství byste se měla důsledně vyhýbat laku na nehty, odlakovači a dalším chemikáliím. Nehty jsou v tomto období totiž mnohem citlivější.

7. Velikost bot

Možná zjistíte, že se v průběhu těhotenství nevejdete do žádných bot, které jste nosila. Je to způsobené zadržováním tekutin, které je pro těhotenství typické. Kvůli němu vám také natékají nohy, a možná proto budete potřebovat větší velikost bot.

8. Pohyblivost kloubů

V těhotenství tělo produkuje hormon relaxin, který připravuje pánev a dělohu na porod. Díky relaxinu se v těle uvolňují vazy, a klouby jsou tak mnohem náchylnější ke zranění. Vyvarujte se proto prudkých rychlých pohybů.

9. Křečové žíly

Křečové žíly na nohou, nebo dokonce v oblasti genitálií jsou v těhotenství zcela obvyklé. V důsledku působení hormonů se žíly zvětšují, ale po porodu se křečové žily většinou vytratí. Minimalizovat je můžete, pokud se vyvarujete dlouhého stání nebo sezení. Nenoste těsné přiléhavé oblečení, a kdykoli je možnost, zvedněte nohy do výšky.

10. Hemoroidy a zácpa

Hemoroidy jsou vlastně křečové žíly v oblasti konečníku a v průběhu těhotenství jde také o velmi obvyklý jev. Krevní tlak stoupá, děloha tlačí na hráz a žíly kolem konečníku se mohou zvětšit a svým vzhledem připomínat hrozen. Hemoroidy jsou extrémně bolestivé, mohou krvácet, svědit a citlivé jsou zvláště po každé návštěvě toalety.

Zácpa je také jedním z důsledků působení těhotenských hormonů, které zpomalují průchod potravy trávicím traktem. Objevuje se především v pozdějších stadiích těhotenství. Pohyb střev urychlí jídla bohatá na vlákninu, velký přísun tekutin a pravidelný pohyb. V těhotenství byste neměla používat laxativa, pokud to není nezbytně nutné.