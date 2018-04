Deset věcí, které škodí pokožce. Slunce, alkohol i horká voda

10:00 , aktualizováno 10:00

Ne barva očí nebo délka vlasů, ale pěkná pleť je to, co nás dělá půvabnými. Proto jsme schopny za pečující krémy utratit stovky korun. My vám k tomu přidáme pár tipů na péči, která vás nebude stát ani halíř: stačí si dát pozor na deset prvků, které můžou plet výrazně zhoršit.