Deset triků, jak si nezničit prádlo. Pozor na sušičku i aviváž

„Správnou péčí prodlužujeme oděvům život. Ty nám pak mohou přinášet radost déle a my tak tvoříme fakticky i méně textilního odpadu. Environmentální dopad můžeme snížit lepším používáním pračky, sušičky, prostředků na praní a čištění,“ shrnuje výhody správného praní Kamila Vodochodská, módní koučka a odbornice na materiály.



1 Černá k černé, bílá k bílé

Upozorňuje, že někteří z nás podceňují už samotné třídění oděvů. A přitom by se mělo stát naprosto automatickým procesem, který k vlastnímu praní náleží. Začít bychom měli nejprve u barev. Snáze se tak vyhneme tomu, že nedopatřením prádlo obarvíme.

„Pokud vám to prostor dovolí, je ideální cestou několik třídících košů - na černé, bílé, barevné, jemné. Podle typu pračky, kterou vlastníte, můžete poté provádět i další třídění v rámci výše zmíněných skupin, a to dle typu tkaniny,“ radí módní koučka.

2 Ustřižená cedulka

Pokud si nejsme jisti, z jakého materiálu daný kousek je a jak ho prát, měla by nás navést cedulka. Pro mnoho z nás jsou však natolik nepříjemné při nošení, že je raději ustřihneme a při praní spoléháme spíše na instinkt. Pokud to jen trochu lze, ponechte cedulku v oblečení a před každým praním raději zkontroluje, zda s ní prací program koresponduje. Vždy se snažte vybrat prací cyklus, které nejvíce odpovídá obsahu vaší pračky.

3 Raději do čistírny

Doporučení od výrobce, jak se o prádlo starat, by nám ukradené rozhodně být nemělo. Vyhneme se tak tomu, že se nám věci kvůli špatně zvolenému pracímu cyklu srazí, či dokonce zničí úplně. „Pokud je například někde napsáno, že je to pouze na suché čistění, tak prádlo nezkoušejte prát ani v ruce. Raději ho odneste do čistírny. Nejlépe do některé předem ověřené,“ radí Lucie Marková, módní návrhářka a odbornice na textilie. Sama má lepší zkušenosti s „klasickými“ menšími čistírnami než s těmi, které jsou součástí obchodních center.

4 Pozor na teplotu, méně je více

Prádlo doporučuje prát na nízké teploty, tedy 30 °C či 40 °C. Jen málokterý kousek a materiál totiž bez újmy snese teploty vyšší. Problematicky pak vnímá použití sušičky. Jsou modely, které mají nastavitelné pouze cykly sušení, ale bez udání teploty. Pokud je však teplota při sušení vyšší než teplota při praní (což se stává poměrně často), může se prádlo snadno srazit. „Časté sušení v sušičce snižuje kvalitu textilních vláken. Můžete si tak snížit dobu nošení oblíbených kousků až o polovinu,“ říká Lucie Marková.

5 Aviváž ničí vlastnosti materiálu

Pozornost byste měla věnovat i pracímu prostředku. Do některých pracích prášků je automaticky přidávána aviváž. Ta ale snižuje funkčnost některých (zejména umělých) materiálů, patrné je to zejména u sportovního oblečení, které například snáze promokne a hůře odvádí pot. „Na funkční prádlo, ale i ručníky, se aviváže nedoporučuje. Stejně tak ani na denimové látky, především ty, které jsou směsicí bavlny a polyesterového či elastanového vlákna. Struktura textilie se aviváží naruší, rychleji se opotřebuje a praská,“ popisuje Kamila Vodochodská.

Stejně opatrně zacházejte s bělidlem. Za zázračným zmizením skvrny se neskrývá kouzlo, ale agresivní látky, jež doslova textilii vyžerou. Špína je sice pryč, ale s ní i okraj textilního vlákna.

6 Množství prášku není pouze o čistotě

Podobně opatrně zacházejte i s dávkováním pracích prostředků. Dávkování je nutné přizpůsobit vždy množství prádla, které do bubnu dáváte, a také míře znečištění oděvů. Při praní prádla totiž více neznamená lépe. Pěna z přebytečného množství prášku může na oblečení vytvořit mapy, ale také poškodit mechanické vlastnosti pračky. „Obecně se však dá říci, že klasické práškové a tabletové jsou více kvalitní než ty gelové, které navíc většinou škodí více životnímu prostředí,“ říká módní koučka.

7 Kapsy vzhůru nohama

Vždy a velmi pečlivě zkontrolujte před praním obsah kapes. To je základní pravidlo, na které čas od času zapomeneme a pak se nestačíme divit. Zapomenuté papírové kapesníky nebo papírek s poznámkami dokážou nadělat hotovou paseku s celou várkou praného prádla. „Pomůže čisticí váleček na textil, sušička a řádné vyklepání z okna. I tak máte ale postaráno o hodiny kvalitní zábavy,“ glosuje Lucie Marková.

8 Zrádné ruční praní

Pračka si zaslouží péči Nezapomínejte ani na pravidelnou péči o pračku, kterou byste měli důkladně vyčistit minimálně dvakrát do roka pomocí profesionálního čistidla či octové lázně. Čas od času zkontrolujte i gumové části pračky, kde se usazuje plíseň.

Ač máme pocit, že praní v ruce je nejšetrnější způsob, jak se o prádlo postarat, nemusí tomu nutně tak být. „Ne vždy ruční „šudlání“ a „drhnutí“ materiálu udělá dobře. Ždímání a kroucení může textilní vlákno nevratně polámat a poškodit. Moderní technologie a kvalitní spotřebiče umožňují díky mnoha programům simulaci s mnohem kvalitnějším výsledkem, než je ruční praní,“ říká Kamila Vodochodská. Pokud už se rozhodnete pro ruční praní, snažte se zbytečně materiál nedřít o sebe. Místo pracího prostředku pak vyzkoušejte dětský šampon.

9 Ráno zapnu, večer vyndám

Pro porušení všech pravidel správného praní snad nemůže být nic horšího než to, když prádlo v bubnu pračky leží několik hodin. Jsme jen lidé, zapomenout je běžné, ale nemělo by se to stávat pravidelností, už kvůli polámání textilních vláken, zmačkání oděvů za mokra a zatuchlému odéru, kterým je pak vyprané odleželé prádlo cítit.

10 Už jen správně pověsit

„Trička a košile věšte na ramínka tak, aby šev korespondoval s ramínkem, zvlášť v místě, kde ramenný šev přechází do rukávu. Špatně usušené tričko, kde kraj ramínka trčí mimo šev, žehličkou nespravíte a budete muset znovu namočit a sušit,“ přidává svoji zkušenost Lucie Marková.