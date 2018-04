Deset tipů na nejlepší svačiny pro školáky

Ideální by bylo, abychom my i naše děti snědli za den tak pět až šest menších porcí jídla. Tím se rovnoměrně rozloží příjem energie a naše těla pak nemají potřebu si část energie ukládat do zásoby jako tuk. Když nejíme pravidelně, ale třeba jen dvakrát denně, naučí se náš organismus vytvářet si zásoby na horší časy. A ve chvíli, kdy se zase pořádně najíme, nespotřebuje všechnu energii, ale část si schová. Když to takhle vedeme delší dobu, začneme tloustnout.

Takže když chceme dát dětem do vínku zdravé stravování a štíhlou postavu, musíme nějak zajistit, aby jedly pravidelně aspoň každé tři hodiny. Tak zabráníme i tomu, aby se přejídaly odpoledne a večer jen proto, že je "honí mlsná".

O důležitosti snídaně jste už četli v předcházejícím článku. Svačina pak na snídani navazuje a dodává dětem energii k učení. Přesto ji hodně dětí, ale i rodičů ignoruje. Podle nedávného průzkumu prý 23 % českých dětí v šestých třídách vůbec nesvačí, a když tak jsou jejich favority bílé pečivo, salám a sladkosti. Ovoce má u svačiny přibaleno jen 22 % dětí.

Protože víme, že není jednoduché vymýšlet každý den dítěti zajímavou a ještě zdravou svačinu, nabízíme vám k vašim zavedeným a oblíbeným favoritům další možnosti. Nejsou sice tak jednoduché jako chleba s paštikou nebo dokonce kupovaný perník s povidly, ale zcela jistě jsou zdravější. Inspirujte se a určitě svoje dítě příjemně překvapíte.

Čtvercové sendviče se sušenou šunkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut

* 8 tenkých plátků tmavého chleba * balíček lučiny * 100 g sušené šunky * 1–2 mrkve * 50 g rukoly * čerstvá pažitka * sůl

1. Tmavý chléb nakrájíme na tenké plátky a ořízneme je do tvaru čtverce.

2. Lučinu (nebo jiný čerstvý sýr) utřeme s pažitkou a ochutíme solí, pokud bude třeba, naředíme pomazánku lžící mléka nebo bílého jogurtu. Mrkev nastrouháme na struhadle na tenké plátky – nikoliv na nitky.

3. Plátky chleba natřeme lučinovou pomazánkou, poklademe uzenou šunkou (pršut, schwarzwaldská šunka apod.), lístky rukoly a tenkými plátky mrkve. Obložený chlebíček přiklopíme druhým krajícem chleba, který také namažeme pomazánkou. Sendvič lehce přitlačíme, aby u sebe krajíce lépe držely.

TIP

Tenký sendvič můžete připravovat na mnoho způsobů.

Stojí za vyzkoušení například verze s koprovou pomazánkou z lučiny a plátky uzeného lososa.

Bulky s kuřecím masem a sýrem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 15 minut + 1,5 hodiny kynutí +15 minut pečení

* 4 žemlové bulky * 200 g kuřecích prsou bez kostí a kůže * 1 lžíce oliv. oleje * sůl * špetka muškátového oříšku * 1–2 lžíce citronové šťávy * 1 jarní cibulka * 4 lžíce hrášku * 4 lžíce karotky * 4 lžíce smetany ke šlehání * 1 lžíce těstovinových písmenek, uvařených * 70–100 g tvrdého sýra typu gouda

1. Maso nakrájené na kostičky zprudka opečeme na oleji ze všech stran. Přidáme najemno nakrájenou cibulku, hrášek a karotku, osolíme, okořeníme a na mírném ohni ještě chvíli opékáme. Zakapeme citronovou šťávou a společně prohřejeme. Nakonec zalijeme smetanou a necháme přejít varem.

2. Vmícháme uvařená písmenka a povrch posypeme nahrubo nastrouhaným sýrem. Necháme stát, dokud se sýr neroztaví. Seřízneme vršky housek a ze spodní části vydlabeme střídku. Bulky naplníme připravenou směsí, přiklopíme a podáváme teplé nebo studené.

Rozinkové bochánky

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut

* 100 g másla * 50 g moučkového cukru * 1 vanilkový cukr * 1/4 lžičky skořice * 1 lžička nastrouhané citronové kůry * 1 celé vejce, 1 žloutek, 1 vejce na potření * 200 g hladké mouky * 12 g droždí * 50 ml mléka * 8 g rozinek

1. Droždí utřeme v misce se lžící moučkového cukru a rozmícháme s vlažným mlékem. Změklé máslo vyšleháme s oběma cukry do pěny. Vmícháme skořici, citronovou kůru, sůl, vejce a žloutek. Přidáme prosátou mouku, rozmíchané droždí ve vlažném mléce a rozinky.

Vypracujeme vláčné těsto, vytvarujeme kouli a necháme pod utěrkou na teplém místě kynout.

2. Z vykynutého těsta vytvoříme vyšší malé bochánky, které na povrchu nařízneme ostrým nožem do čtverečků a necháme znovu nakynout na plechu. Bochánky potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v předehřáté troubě při 180 stupních asi 12–15 minut.

Knäckebrot s ovocem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 5 minut

* 2 plátky knäckebrotu * 1 kiwi * 1 banán * 1 vanilkový cukr * čokoládové zdobení na dorty a dezerty

1. Škrabkou oloupeme kiwi a nakrájíme ho na tenké plátky.

Oloupeme banán a také ho nakrájíme na šikmé plátky.

2. Naskládáme na knäckebrot plátky kiwi a banánu a posypeme čokoládovým zdobením. Sendvič přikryjeme druhým plátkem knäckebrotu.

Bramborový koláč se šunkou

PRO 4–6 OSOB

Příprava: 20 minut + 20–25 minut pečení

* 600 g uvařených a oloupaných brambor * 2 lžíce olivového oleje * 4 jarní cibulky s natí * 100 g šunky (debrecínky) * sůl * velká hrst čerstvých bylin (bazalka, saturejka, oregano) * 4 vejce * 150 g zakysané smetany * 50 g tvrdého sýra nakrájeného na kostičky

1. Předehřejeme si troubu na 200–220 stupňů. V pánvi vhodné do trouby rozpálíme olej a osmahneme cibulku a pokrájenou šunku. Opékáme asi 2 minuty, pak přidáme na kostičky nakrájené uvařené brambory a ještě krátce opečeme. Osolíme, stáhneme z ohně a vmícháme čerstvé bylinky.

2. V misce rozšleháme vejce se smetanou, vmícháme nakrájený sýr a osolíme. Směsí přelijeme obsah pánve, urovnáme stěrkou a v předehřáté troubě pečeme asi 20–25 minut. Zchladlé krájíme na kostky.

TIP

Koláč můžete upéct v koláčové formě vymazané kouskem másla a vysypané strouhankou nebo ve větším množství zapékat na plechu nebo v pekáči.

Sendviče s tuňákem a okurkou

PRO 4 OSOBY

Příprava: 5 minut

* 1 konzerva tuňáka ve vlastní šťávě * 1/2 salátové okurky * 100 g cherry rajčátek * jeden plátek světlého toastového chleba * jeden plátek tmavého toastového chleba

1. Tuňáka necháme okapat.

2. Plátky chleba namažeme máslem nebo margarínem, poklademe omytou nakrájenou okurkou, zakryjeme vrstvou tuňáka a přidáme rozmáčknutá cherry rajčátka.

3. Opatrně přiložíme na obloženou stranu druhý plátek toastového chleba a překrojíme sendvič ostrým nožem na dva trojúhelníky.

Rýžová kaše s rozinkami

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut

* 100 g kulatozrnné rýže * 2 lžíce másla * hrst rozinek * hrst vlašských ořechů * 80 g cukru krystal * 1 vanilkový cukr * špetka skořice

1. Na másle osmahneme kulatozrnnou rýži a zalijeme ji vodou tak, aby rýži přesahovala zhruba o jeden centimetr. Zmírníme plamen na minimum a přikryjeme rendlík pokličkou. Občas promícháme.

2. Po čtvrthodině přidáme do rýže rozinky, nakrájené vlašské ořechy, cukr obyčejný i vanilkový a skořici. Za dalších pět minut by již rýže měla být měkká (záleží na druhu) a hotová. Podávat můžeme teplé i vychladlé.

Plněná bageta s avokádem

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 minut

* 1 velká bageta * 100 g sýru feta nebo balkánského sýru * 50 g zelených oliv * 100 g rajčat * 1/2 červené papriky * avokádo * 50 g rukoly * 1 lžíce olivového oleje * šťáva z jednoho citronu

1. Bagetu podélně rozkrojíme, upěchujeme střídku tak, abychom mohli vnitřek naplnit směsí.

2. Z nadrobno nakrájených rajčat, avokáda, papriky, zelených oliv, sýra a rukoly připravíme směs, kterou ochutíme olivovým olejem a šťávou z citronu. Naplníme bagetu.

3. Na několika místech bagetu svážeme provázkem, aby se nerozpadala, a nakrájíme na jednotlivé dílky.

TIP

Vydlabané bagety svázané provázkem jdou plnit všemi druhy zeleninových salátů, pokud budou nakrájené nadrobno. Můžete přidávat kuřecí maso, krabí tyčinky nebo tuňáka.

Oříškové řezy

NA 1 PLECH NEBO PEKÁČ O ROZMĚRECH 20 X 30–35 CM

Příprava: 10 minut + 15–20 minut pečení

* 2 vejce * 140 g moučkového cukru * 200 g lískových oříšků * 120 g hrubé mouky NA DROBENKU: * 1 lžíce másla * 1 lžíce cukru krupice * 4 lžíce hrubé mouky

1. Umeleme nebo rozsekáme najemno v robotu 140 g ořechů, zbytek překrájíme na poloviny.

2. Z másla, cukru krupice a hrubé mouky připravíme drobenku. Vejce vyšleháme s cukrem do husté bílé pěny. Přidáme umleté ořechy a prosátou mouku a vše promícháme.

3. Plech vyložíme pečicím papírem a rozetřeme na něj těsto a posypeme ořechy a drobenkou. Pečeme v předehřáté troubě asi 15 až 20 minut, vyjmeme z trouby a necháme chvíli zchladnout. Vlažné krájíme na řezy.

Sezamové müsli s meruňkami

PRO 4 OSOBY, ASI 12–14 TYČINEK

Příprava: 10 minut + 20 -30 minut pečení

* 100 g másla * 4 lžíce javorového sirupu * 80 g moučkového cukru * 2 lžíce medu * 50 g přírodního cukru * 100 g ovesných vloček * 100 g lískových oříšků * 2–3 lžíce sušených meruněk * 4 lžíce sezamových semínek

1. Oříšky krátce rozsekáme v mixéru, stačí asi 15 až 30 vteřin.

2. V nepřilnavé pánvi rozehřejeme máslo, javorový sirup, med a cukr. Přidáme ovesné vločky, oříšky, meruňky a sezamové semínko a promícháme.

3. Stáhneme z ohně a směs rozprostřeme na plech vyložený alobalem a potřený olivovým olejem. Pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut dozlatova. Necháme vychladnout a krájíme na řezy.

TIP

Zkuste přidat i jiné druhy semínek, podle chuti.

Například lněné semínko, dýni, slunečnici. Meruňky můžeme zaměnit za datle, fíky, rozinky či jiné druhy sušeného ovoce. Záleží na obsahu spižírny i vaší fantazii. Místo přírodního cukru můžete použít obyčejný krystal, který ale nemá tak výraznou chuť.

Svačiny jsou dvě

Když máte dítě v odpolední družině a vyzvedáváte ho v pět hodin, mělo by s sebou mít druhou svačinu, kterou si tak ve tři sní. Odpolední svačina by měla tvořit už jen 10 % denního energetického příjmu. Vhodnější jsou potraviny, které mají nižší energetickou hodnotu i glykemický index. Zasycení z nich déle vydrží a navíc organismus nebude mít problémy s nadbytkem energie i při větším objemu jídla. Pokud ale dítě odpoledne sportuje (například chodí na pravidelné tréninky), můžeme tomu vydatnost odpolední svačiny přizpůsobit.

Dalších 18 nápadů pro rodiče, kterým dojde inspirace

* Cherry rajčátka a chléb s tvarohovou pomazánkou – malá rajčata jsou pro děti chuťově zajímavější než velká a taky nehrozí, že se při kousání do velkého plodu "pokecají" šťávou

* Mrkev nakrájená na tyčinky a vanička se sýrovým dipem – sýrový dip můžete nahradit zakysanou smetanou mírně osolenou mořskou solí

* Kelímek s rozmixovaným jablkem ve tvarohu s hrozinkami – vybavte dítě lžičkou

* Oříšky, sýr a grahamové tyčinky – pokud zvolíte arašídy, dejte přednost těm nasucho praženým před pečenými na oleji. Nejlepší jsou vlašské a lískové ořechy.

* Kelímek s bílým jogurtem a v něm na kostky nakrájená broskev – to je jediný způsob, jak navzdory reklamním tvrzením opravdu získáte jogurt s velkými kousky ovoce

* 2 kiwi překrojené napůl (lžička) a bílý jogurt – zkuste hutný a chutný řecký jogurt ze specializované prodejny

* Müsli tyčinka neslazená a banán – u müsli tyčinek si pečlivě přečtěte obsah. Hodně těch, které se tváří jako zdravé, je zbytečně přeslazeno.

* Krabička neslazeného sušeného ovoce (meruňky nesířené) a oříšky – snadná a rychlá svačina plná energie

* Ovocný salát – nejvíc bude dětem chutnat, když ho spolu s vámi večer připraví. Aby ovoce nezhnědlo, vmíchejte do něj citronovou šťávu a dejte v krabičce do ledničky. Přibalte lžičku.

* Tmavý chléb s arašídovým máslem, pokud možno neslazeným – tento americký evergreen (zvaný v originále peanut butter) je kupodivu docela zdravý, i když ne v oblíbené kombinaci s marmeládou (peanut butter jelly sandwich)

* Kapsa z pita chleba se zeleninovým salátem a hummusem – zase uděláte dobře, když necháte dítě kapsu naplnit. Svačina, na které se podílí, zůstane málokdy vylisovaná na dně aktovky.

* Celozrnné sušenky s bílým jogurtem – sušenky slazené medem nebo rýžovým sladem dítě ,ošidí’ a nabijí energií.

* Rýžové nebo pšeničnožitné pufované chlebíčky s margarínem a šunkou – zdravější varianta oblíbené obložené housky

* Pečené preclíky a tyčinky tvrdého nízkotučného sýra – sýrové hranolky připomínají ty bramborové a hned lépe chutnají

* Jablko nakrájené na lodičky a nízkotučná zakysaná smetana v kelímku

* Zeleninový salát s jogurtem a krabími tyčinkami zavinutý v pita chlebu jako palačinka

* Sendvič z tmavého chleba s tuňákem a zeleninovým salátem