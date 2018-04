Deset kroků ke klidnějším večeřím: kvalitní svačiny a rozložená jídla

Mnozí rodiče si už uvědomují, že zdravá strava v dětství ovlivní budoucí zdraví jejich dětí. Ve snaze navést děti na „správnou cestu“ se však občas pustí do boje, aniž by si uvědomili, že tím dávají jídlu i dítěti samotnému až moc velkou moc.

„Pokud rodinný systém podporuje vzorec, že dítě odmítá jíst to, co má na talíři, tak jediným způsobem, jak změnit výsledek, je změnit rodinný systém,“ vysvětluje socioložka a autorka knih o zdravých stravovacích návycích u dětí profesorka Dina Rose. „Přestaňte hledat správné jídlo a namísto toho naučte děti těm správným zvykům,“ píše tato odbornice pro Psychology Today. A rovnou nabízí deset kroků, se kterými se posunete k funkčnějšímu modelu rodinného stravování.



1. Nenuťte děti do jídla

Právě v tomto bodu bývá u mnohých rodičů začátek problému. Ve snaze vštípit dětem základy zdravé stravy je do jídla nutí, občas i vyhrožují, prosí, smlouvají. Podle odborníků na zdravou výživu je ale tento přístup zcela špatný. Krátkodobě možná budete slavit úspěch, ovšem za cenu velkého nervového vypětí pro vás i pro vaše děti. Výživový specialisté navíc upozorňují, že pokud chceme dát dítěti zdravý základ do života, musíte ho naučit, že vyvážený a zdravý jídelníček je jeho vlastní zodpovědnost.



2. Rozložte jídla na jednotlivé ingredience

Ne každý v rodině musí milovat koprovou omáčku s vajíčkem nebo rajskou s knedlíky. A nemělo by to být povinné. To však neznamená, že se rodiče stanou kuchyňskými otroky chutí svých potomků a budou vyvařovat tak dlouho, dokud se do nich přesně netrefí. Pokud jídlo rozdělíte na jednotlivé části a necháte dítě sníst jenom některé z nich, nic strašného se nestane. Pokud vaše dítě miluje těstoviny a nesnáší maso, zkuste namísto lasagní udělat masové kuličky, kterým se může nejedlík masa snadno vyhnout a přitom nehladovět.

3. Aby si každý vybral aspoň něco

Když přemýšlíte nad tím, co uvaříte k obědu nebo k večeři, snažte se nakombinovat přílohy, zeleninu, maso a omáčky tak, aby si z oběda nebo večeře vybral každý člen rodiny aspoň jednu část. Pokud jídlo servírujete s omáčkou, dejte dítěti možnost sníst rýži, maso nebo zeleninu i suchou. To samé platí třeba i polévání máslem, posypávání sýrem nebo chuťově výrazným kořením a bylinkami.

4. Střídejte jídla

Každý máme své oblíbené jídlo, ale nikdo z nás by ho asi nechtěl jíst každý den k snídani, obědu i večeři. Děti to tak často necítí a je třeba jim to vysvětlit. Nutriční specialisté doporučují, aby se jídlo neopakovalo alespoň dva dny po sobě (ať už k obědu nebo k večeři), dítě si tak zvykne na širší paletu chutí a nezabetonuje se ve své pozici, že jediné, co bude jíst, jsou těstoviny.

5. Každý den není posvícení

I když to děti občas nesou těžce, každý den si většina z nás nedopřává své milované jídlo. Nejlepší proto bude pochopit to již v dětství a ušetřit si tak protáhlé obličeje ve školních jídelnách a později v kantýně v zaměstnání. Pokud dítě zrovna nemiluje to, co dneska vaříte k večeři, snažte se „nevyměknout“ a neuchýlit se k vaření toho, co dítě požaduje.



6. Každý si může občas vybrat, co se bude vařit

Na druhou stranu by se děti měly i u stolu řídit pravidlem respektovat a být respektován. Každý má samozřejmě právo mít své chuťové preference a při vaření by se měly zohlednit názory všech. Můžete zkusit třeba systém, při kterém si jednou týdně může každý člen rodiny určit, jaké jídlo by si přál. Rozhodujte se pak společně nad jídlem dopředu, aby nedošlo k rozčarování z toho, že nemáte ve spíži nutné ingredience.



7. Kvalitní svačiny

Pokud toužíte po tom, aby mělo vaše dítě dostatek vitamínů, minerálů a vlákniny, nespoléhejte jenom na obědy a večeře. Namísto sladké sušenky mu nabídněte výživnou svačinu. Dítě nebude bojovat s návaly a poklesy hladiny krevního cukru (takže nebude tak protivné) a i vy budete pak u večeře klidnější, i když bude odmítat sníst porci zeleniny.



8. Ovoce jako zákusek

Odborníci nedoporučují dítě motivovat k dojezení zeleniny tím, že mu nabídnete tabulku čokolády jako zákusek. Dezert je naopak skvělou příležitostí, jak do dítěte dostat další vitamíny a minerály v nejpřirozenější formě - v čerstvém ovoci.



9. Myslete i na snídaně a obědy

Pokud věnujete pozornost přípravě zdravých a chutných svačinek a večeří, nezapomínejte ani na snídani nebo oběd. Oblíbené snídaňové cereálie bývají napěchované cukrem a solí, vybírejte proto obezřetně. Ke snídani se kromě mléčných výrobků a celozrnného pečiva hodí i kousek ovoce, které dodá dítěti potřebnou energii a také chutná sladce. Obědy si dávají české děti zejména ve školních jídelnách, i tam ale mohou rodiče ovlivnit kvalitu stravy (více zde).



10. Dítě přežije krátkodobý hlad

Pro mnoho rodičů je pocit, že jde jejich dítě spát hladové, nesnesitelný. Podle odborníků to ale zase takové drama není, krátkodobý hlad dítěti nijak zásadně neuškodí. Děti moc dobře poznají, kdy mají hlad a kdy ne. Nucení do pár soust zeleniny vám ani zdraví vašeho dítěte za ty nervy rozhodně nestojí.