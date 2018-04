Deset rad pro Vánoce ve zdraví

Držte se míry v jídle a pití, nesnažte se uvařit všechno během chvilky, hlídejte děti a vůbec, nestresujte se. Pro jistotu mějte v pohotovosti lékárničku a pár důležitých telefonních čísel. Pak by vás neměly zaskočit sváteční zdravotní potíže.

1 Nekombinujte jídla, která se k sobě nehodí

Vánoce nejsou svátky jídla. Nechť je váš sváteční stůl bohatší, ale neměl by být nezdravý. Nemáte-li žádné zdravotní potíže, například cukrovku, nemoci srdce nebo žaludku či žlučníku, můžete si dopřát něco málo navíc, tedy sladké cukroví, smaženou rybu nebo bramborový salát s majonézou. V opačném případě jezte střídmě a držte se svého obvyklého jídelníčku. Jinak můžete skončit i v nemocnici, například s bolestivým žlučníkovým záchvatem. Jak vzniká? Kvůli velkému množství tuku, který sníte, se žlučník vyprázdní a kaménky, pokud je v něm máte, se posunou do žlučovodu. Mohou ho zablokovat a žluč nemůže odtékat, vznikne zánět. Může se rozšířit i na slinivku a ohrozit váš život. Jako žlučníkový záchvat se někdy tváří i srdeční infarkt.

* majonézu nahraďte netučným bílým jogurtem, vynechte uzeninu

* z usmažených řízků odsajte tuk pomocí ubrousku nebo je těsně po smažení ponořte krátce do vroucí vody

* pro lepší zažívání zkuste čaj z čerstvého nastrouhaného, popřípadě sušeného zázvoru nebo máty

* hodně pijte, nejlépe čistou vodu

2 Jezte čerstvé potraviny, nezkoušejte neznámé

Nešvarem Vánoc je dojídání zbytků. Do zásoby se kupuje nejen pečivo, ale i majonézové saláty, připravují se hory cukroví s krémem, řízky, paštiky nebo uzeniny. Přestože je skladujete v lednici, mohou se zkazit a způsobit vám zažívací potíže, nebo dokonce infekci. Plísně v pečivu zase ohrožují játra.

* potraviny neskladujte déle než tři dny

* vařte tak, abyste nemuseli jedno jídlo jíst několik dnů

* nepoužívejte syrová vejce, hrozí nákaza salmonelou nebo kampylobakterií

* pozor na exotické ovoce nebo neznámé ryby, můžete na ně mít alergii

3 Kolik alkoholu, tolik vody

Sklenka kvalitního bílého vína se ke štědrovečerní večeři hodí.

Ti, kterým víno nechutná, ji mohou nahradit skleničkou piva nebo odlivkou nebarveného destilátu, nejlépe kvalitní domácí slivovice. Zůstaňte však u jedné a nekombinujte ji s dalším alkoholem.

* zároveň se skleničkou alkoholu pijte i čistou vodu

* při kocovině hodně pijte, například neslazené čaje nebo minerálky, nevhodné jsou ovocné šťávy a džusy, dráždí sliznici

* obalte žaludeční stěny podrážděné alkoholem vlažnou nemastnou polévkou, nejlépe zeleninovým vývarem

* pamatujte, že alkohol zhoršuje některé chronické nemoci, je-li vám při kocovině nezvykle špatně, navštivte raději lékaře

4 Dejte pozor hlavně na drůběží kosti

Rybí kost v krku se stala symbolem štědrovečerní večeře, ale lékaři varují, že větší problémy mohou být s kostí drůbeží nebo králičí. Zatímco rybí kosti bývají malé, měkké a křehké a žaludek si s nimi poradí, králičí nebo drůbeží kost zapíchnutá v prostoru hrudníku se může zanítit a způsobit potíže.

* rybí kost zkuste vytáhnout prsty či pinzetou, případně ji zajíst chlebem, jinak jeďte k lékaři

* pokud rána po kosti krvácí, vyčistěte ji dezinfekcí (například Corsodyl, Tantum Verde nebo odvar z heřmánku)

* s drůbeží nebo králičí kostí jeďte k lékaři

Výbava lékárničky Co má být v lékárničce před cestou na hory Dezinfekce - Prontosan ampule

Náplast na puchýře - Askina derm

Prevence odřenin z lyžáků - Askina transorbent 2 ks

Náplast na puchýře - Askina transorbent 5x7

Termosáček

Obinadlo typ Coban Gázové sterilní čtverce - Batist

Náplast Dermafoil - Batist

Trojcípý šátek - Batist

Pohotovostní náplast do kapsy - Cosmos komfort Hartman

Termoizolační fólie

Nůžky

5 Snažte se předejít úrazům a popáleninám

Dávejte pozor na popáleniny od prskavek, svíček a hořících stromků. Případnou popáleninu zchlaďte, například studenou vodou, a překryjte sterilní gázou. Je-li větší nebo nehojí-li se, jděte k lékaři. Kapra porcujte opatrně. Snažte se mít při krájení suché ruce, používejte kvalitní ostré nože.

* sterilní obvaz hledejte v autolékárničce, jinak raději nechte ránu nepřikrytou

* ránu po noži přelijte kysličníkem nebo jinou dezinfekcí, překryjte sterilním obvazem a zalepte, pokud hodně krvácí, jeďte k lékaři

6 Hlídejte děti, aby nespolkly třeba ozdobu

Prskavky, alkohol, chemikálie či čistidla v lahvích s jinou etiketou mohou dětem vážně ublížit. Žádné nebezpečné tekutiny ani léky nenechávejte na místech, kam děti dosáhnou. Pozor dejte i na rozbité vánoční ozdoby. Malé děti je mohou „ochutnat“.

* když sní dítě úlomky ozdoby, nedávejte mu nic jíst ani pít, vezměte střepy nebo podobnou ozdobu a jeďte k lékaři

* pokud dítě sní léky nebo chemikálie, rychle volejte lékaře, jestliže se dítěti špatně dýchá, upadá do bezvědomí, je apatické a podobně, ihned volejte záchrannou službu

* nevyvolávejte zvracení, například leštěnka a saponáty jsou velmi agresivní, dítě by je mohlo při zvracení vdechnout do plic, což je další životu nebezpečná komplikace

7 Nechoďte na místa, kde hrozí nákaza infekcí

Je-li to možné, choďte co nejméně do míst, kde se schází velké množství lidí, například do nákupních center nebo do kina. V nich „létá“ hodně virů, takže hrozí, že spolu s nákupem nebo zážitkem přinesete infekci.

* hodně odpočívejte, nevyspalý, unavený a rozčilený organismus je pro bacily snadnou kořistí

* v nákupních centrech si svlékněte bundy a kabáty, jinak se přehřejete, zpotíte a venku prochladnete

8 Vyhněte se stresu, snažte se nebýt sami

Na Vánoce nahlížejte jako na každé jiné dny v roce. Těšte se na radost svátečních dnů, setkání s příbuznými a přáteli. Jestliže nestihnete všechno nakoupit nebo uklidit, nezoufejte, uděláte to v dalších dnech. Někdy totiž nedokonalosti v přípravě vidíte jen vy, jsou jen vaší utkvělou představou, rodina je vůbec nevnímá.

* vyhýbejte se místům, kde se necítíte dobře, například velkým nákupním centrům, v krajním případě tu můžete i zkolabovat

* na Vánoce nezůstávejte pokud možno sami. Jestliže vedle sebe nemáte blízkého člověka a padne na vás tíseň, zavolejte na některou z linek pro osamělé lidi anebo, jak radí psycholog Slavomil Hubálek, jděte do kostela

9 Opatrně na petardy, chraňte si i sluch

I když zrovna nejste pyrotechnik amatér, stejně vám hrozí v souvislosti s dělobuchy riziko. Mohou vám poškodit sluch. Proto se od nich držte v „uctivé“ vzdálenosti.

* jestliže vedle vás bouchne petarda, ucho na dlouho zalehne nebo nepřestává bolet, jděte k lékaři, nejlépe hned na nosní-ušní-krční oddělení. Lékař zkontroluje, zda nemáte prasklý ušní bubínek. Sami si ucho nelečte kapkami či kysličníkem, pokud vás ucho hodně bolí, vezměte lék proti bolesti

10 Buďte na potíže připraveni

Zkontrolujte, zda máte dobře vybavenou lékárničku, protože o svátcích byste mohli mít problém najít otevřenou lékárnu.

* v lékárničce by neměly chybět léky, které pravidelně užíváte, stejně jako například léky na alergii, dezinfekce, léky proti teplotě, bolesti a podobně

* před svátky zkontrolujte i trvanlivost léků, prošlé vraťte do lékárny a nahraďte novými