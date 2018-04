Deset rad pro klidné prázdniny

• Pojistěte se včas před nebezpečím

Zvláště před cestami do zahraničí uzavřete cestovní pojištění. Dbejte na to, aby se pojistka vztahovala i na děti.

Tip: Pokud sportujete a plánujete například menší horolezecké výstupy a podobně, připojistěte se na rizikové činnosti, protože na ně se většinou základní pojistky nevztahují.

• Víte, kde najdete lékaře?

Zjistěte si včas, jak je to v zemi pobytu s dostupností, kvalitou a cenami zdravotní péče. U běžných destinací by vám měli poradit ve vaší zdravotní pojišťovně, radu na cesty do exotických zemí hledejte v centrech cestovní medicíny.

Tip: Jede vaše dítě na tábor nebo k moři s příbuznými? Domluvte se, jak budete postupovat v případě, že onemocní.

• Pijte a jezte jen zdravě

Nejčastějšími zdravotními problémy na dovolených jsou trápení se zažíváním, přitom se jim dá předejít. Pijte jen vodu, o které bezpečně víte, že je nezávadná, nejlépe balenou. Pozor na led do nápojů. Podobné je to s potravinami. Jezte jen dostatečně tepelně upravené jídlo. Salmonelóza či kampylobakterióza hrozí i v Česku, a to z různých lahůdkářských výrobků nebo špatně upraveného masa.

Tip: Zejména v horku pijte alespoň tři litry neslazených tekutin denně.

• Pozor na úrazy!

Udělejte všechno pro to, abyste se vy a vaši blízcí vyhnuli úrazům. Používejte bezpečnostní pomůcky, třeba přilby pro jízdu na kole či bruslích. Potomky včas varujte před možným nebezpečím, stanovte pevné hranice pro to, co a kde mohou dělat. Před koupáním nepijte alkohol, nechoďte do vody příliš rozehřátí.

Dávejte pozor, ať se nedostanete do dráhy lodím či vodním skútrům. Pokud hodláte sjíždět vodu na raftech, čiňte tak jen pod vedením vyškoleného průvodce. Nebezpečí hrozí i na vaší chalupě, třeba při trhání ovoce, nebezpečná je také cirkulárka a čištění žump.

Tip: Naučte se základy první pomoci, řekněte dětem, jak se přivolává lékař.

• Chraňte se před infekcemi

Kromě "cestovatelských" chorob, jako je žlutá zimnice nebo tyfus, proti nimž se dá očkovat, v létě stoupá také riziko pohlavních chorob včetně AIDS. Vyhýbejte se proto nahodilým pohlavním stykům, případně používejte vždy kondom. Zejména mladým lidem hrozí také meningokoková infekce, proti některým typům této choroby se lze nechat očkovat.

Tip: Rodiče by měli počítat s tím, že právě o prázdninách mohou jejich ratolesti získat první sexuální zkušenosti, a měli by je proto včas poučit, případně jim pomoci vybrat antikoncepci.

• Máte alergii? Připravte si léky

Sledujte pylové zpravodajství, například na stránkách pylové služby. Můžete zažít i nečekanou reakci po setkání s nezvyklým jídlem či rostlinou. Alergie se nejčastěji projevuje pálením očí, ucpaným nosem, silnou vodovou rýmou či kašlem a dušností, případně otoky na sliznicích či kůži.

Někdy o sobě může dát vědět rovněž zažívacími potížemi, jako je náhlé zvracení, bolesti břicha a průjem. Lidé se sklonem k alergiím nemají jíst neznámé druhy ovoce, ořechy či jídla z mořských živočichů.

Tip: Přibalte antihistaminika, volně prodejné léky tlumící nežádoucí alergické reakce.

• Cestujte bezpečně

Nechte si před cestou zkontrolovat auto, vždy používejte pásy a pro děti bezpečné autosedačky. Neřiďte nikdy déle než čtyři hodiny v kuse a více než 12 hodin za jeden den. Odpočívejte a často pijte, žízeň snižuje koncentraci. Káva není ideální, zvyšuje pozornost jen krátkodobě a dehydratuje tělo.

V horku se navíc zvyšuje riziko mikrospánku. Neparkujte na slunci, nenechávejte děti v zaparkovaném autě, i kdyby šlo jen o krátkou chvíli, teplota ve voze velmi rychle stoupá.

Tip: Bolí vás při řízení záda? Dejte si dozadu srolovaný ručník a opřete se o něj, umožní vám zdravější posezení a bolest bude menší.

• Myslete na děti a jejich zdraví

Máte v lékárničce léky vhodné i pro ně? Například sirupy proti bolesti vedle aspirinu pro dospělé? Oblékejte děti přiměřeně, aby se nespálily a večer neprochladly. Případné cestování pečlivě naplánujte, abyste nejeli moc dlouho v kuse a cesta nebyla pro děti nudná.

Tip: Vezměte si na cesty vlhké ubrousky na utírání rukou, dostatek pití a nesladkých bonbonů.

• Nedejte šanci letním nemocem

I v létě se člověk může potýkat s rýmou a kašlem, například proto, že prostydl kvůli klimatizaci nebo u táboráku, a tělo se nedokázalo bránit infekcím. Vyhýbejte se prudkým přechodům z chladných prostor do rozpálených ulic, oslabují imunitu stejně jako dlouhý pobyt na slunci.

Tip: Při bolesti v krku a potížích při polykání jděte k lékaři. Přechozená angína může způsobit vleklé potíže s klouby.

• Nepřeceňujte své síly

Chystáte se chodit po horách či urazit denně desítky kilometrů na kole? Pak pamatuje na kvalitní oblečení a obutí. Vyplatí se koupit třeba na pochody speciální trekkingovou obuv, je sice dražší, ale vydrží vám několik sezon. Nepřeceňte nikdy své síly, na dovolené si máte odpočinout, ne strhnout rekordy v délce ujitých či ujetých kilometrů.