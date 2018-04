Deset rad, jak si užít život single

Možná jste jen líná vylézt z ulity a někoho si hledat. Třeba máte zlomené srdce anebo zkrátka nemáte čas. Ať je to, jak chce, užijte si život "single", radí spisovatelka a vztahová poradkyně Anita Naiková.

1. Přestaňte poslouchat dobře míněné rady

Že je vaše přítelkyně provdaná za svoji životní lásku z dětství, z ní ještě zdaleka nedělá odbornici na vztahy. Věřte svému instinktu a používejte rozum. Dělejte jen to, co opravdu chcete.

2. Neberte si věci osobně

Zadaní lidé nedokážou pochopit, proč někdo chce být anebo je prostě single, tak se jejich nechápavými dotazy a kroucením hlavou netrapte. Kromě toho, pro ostatní jsou vztahy jiných vždycky vděčnějším tématem k rozboru než vztahy vlastní.

3. Uvědomte si, co chcete, co ne a proč

Klíčem k setkání s "tím pravým" je seznam toho, co vašemu partnerovi nesmí chybět. Dejme tomu, že musí mít rád děti, rád se baví ve společnosti a je cílevědomý. Máte to? Teď seznam překontrolujte a rozhodněte se, zda jste ještě ochotna z některých požadavků slevit. Je namístě si ujasnit také to, co partnerovi nehodláte tolerovat.

4. Buďte realistka

Nezapomeňte na to, že ideální muž neexistuje. Pokud ve vašem seznamu (dlouhém stejně jako když jdete nakupovat do hypermarketu) zabírají několik řádek požadavky na fyzický vzhled, finanční situaci a orientaci v módních trendech, je na čase si uvědomit, že nejste v butiku, ale snažíte se najít partnera pro společný láskyplný vztah.

5. Kašlete na zvětšování prsou

Mějte se rády takové, jaké jste: nenechte se ovládnout představou, že jste sama kvůli plochému hrudníku a že vám prsní implantáty (delší nohy nebo ploché břicho) zaručí super vztah.

6. Žijte společensky

Možná byste se nejraději ze všeho zabarikádovala doma na gauči. Jenže pozor! Tam vás čeká sice pohodlíčko, ale také nuda a samota. Vyražte raději ven, buďte aktivní. Zjistíte, že je na světě i spousta důležitějších věcí než si najít partnera. Ve společnosti buďte okouzlující, vtipná, zajímavá. Váš šarm se odrazí ve vašem vyšším sebevědomí i lepší náladě. Na rande choďte aspoň jednou za měsíc, avšak pouze s těmi muži, kteří vás něčím opravdu zaujali. Přitom buďte vstřícná k novým možnostem. Ostatním se nebojte říct "ne, díky".

7. Pečujte o sebe

Nepropadejte příliš pohodlnosti, k níž život bez partnera vybízí. Nezdravý životní styl z vás v kombinaci s nedbalou péčí o zevnějšek udělá trosku. Budete se nezdravě cítit a nezdravě vypadat. Buďte na sebe hodné - když ne vy, kdo by to za vás udělal?

8. Dejte svému okolí najevo, že hledáte lásku

Máte pocit, že byste se musela studem propadnout, než byste přiznala samotu? Špatně! Nebojte se říct rodině, přátelům i kolegům, že hledáte lásku. Není na tom nic špatného ani nenormálního. A navíc - třeba o někom nezadaném vědí.

9. Obklopte se přáteli

Vyhněte se ufňukaným sedánkám s opuštěnými kamarádkami a nehrabte se v minulosti! Studie dokazují, že single ženy jsou v průměru zdravější a žijí déle než single muži. Je to proto, že si kolem sebe dokážou vybudovat síť blízkých lidí. Buďte vděčná, že jsou kolem vás lidé, kteří vám přejí štěstí. Věnujte se jim, jsou důležití. Hýčkejte si všechny, kteří vás mají rádi. Mohou vás rozptýlit, dodat vám sílu, podpořit vás i sdílet s vámi důvěrnosti.

10. Rozjeďte kariéru a užívejte svobody

Pokud chcete pracovat v cizině, studovat mozkovou chirurgii nebo psát román, pusťte se do toho. I když se už už chcete vdát, neseďte a nečekejte na lásku. Vaše práce a případná kariéra vůbec nesouvisí s tím, že jste právě sama. Vezměte život do svých rukou. Dělejte to, co jste si vždycky přála dělat. Teď hned. Nicnedělání a promarněný čas byste si jednou vyčítala. Až se vdáte a budete mít děti, budete na zážitky za svobodna ráda vzpomínat.