Deset procent osobního prostoru

Koukala jsem na ně, jako by spolu hovořili hebrejsky. Co se děje? O co jde? Dnes už tchán tchyni z apartní hrobky do hvězdárny neuteče a ona vedle něj také cítí pouze chlad. Odkaz tchánovy teorie ovšem ve mně žije dál.

Otec mého muže totiž tvrdil, že život je z devadesáti procent děs a běs. Jedna z definic štěstí totiž zní: "Štěstí jsou splněné závazky." A tak musíme jednat vlídně s lidmi, které bychom nejraději odstřelili na Mars. Věčně shánět peníze, které kupodivu charakter nekazí, ten kazí jen marná touha po nich. A také lhát dětem do očí, že zítra bude líp, přestože všichni moc dobře víme, že nebude. Vždyť vždycky, když se zítra vzbudíme, je zase to zpropadené dnes!

Jenže pak je tu ještě ta úžasná desítka. Deset procent ze života pro radost. Deset procent pro hvězdárny, pro sex, pro chození se psem na cvičák, pro schůzky s přáteli, pro výlet do Peru nebo pro experimenty s novými recepty na zpracování cuket.

Nikdo netuší, proč tohle skóre není obrácené, ale prostě není. Co je ale ještě mnohem horší, do té svobodné zóny deseti procent, kdy naše duše dostávají z kasáren povinností opušťák, se nám soustavně někdo snaží vniknout. A když ne vlézt, tak aspoň plivnout.

Vezměte si ty zaručené teze, jež se navzájem vylučují a které mají hlavně za cíl zkazit nám tu trošku radosti, co ze života máme:

1. Žena, která s nikým nechodí, je partiovka, o kterou nikdo nestál. Žena, která s někým chodí, je nesamostatná chudinka závislá na sexu a mužských názorech.

2.Žena, která se rozvedla, neobstála. Žena, která se nerozvedla, se ponižuje.

3. Žena, která nemá děti, je sobec. A taky nesplnila svůj hlavní úkol, kvůli kterému tady vlastně je. Žena, která má děti, je ovšem také sobec – přivedla je chudinky do současného celosvětového chaosu.

4. Žena, která denně nestíhá vařit teplé večeře, si neumí zorganizovat čas.

Žena, která denně vaří teplé večeře, je otrokem rodiny.

5. Žena, která má jedináčka, je egoistka. Žena, která má dětí pět, nejspíš katolička, neumí používat antikoncepci nebo chce zbohatnout na sociálních dávkách. Anebo zešílela.

6. Žena, která řekne nahlas, co ji štve na mužích, je militantní feministka. Žena, která to neřekne, je zbabělá.

7.Žena, která jde na plastickou operaci, neumí vkusně stárnout. Žena, která nejde na plastickou operaci, o sebe nedbá.

8. Žena, která se provdá za bohatého muže, je vypočítavá zlatokopka. A ta, která za chudého, husa.

9. Žena, která se těší na Vánoce a myje sama okna, je divná, protože módní trend je Vánoce nesnášet. Žena, která si na vánoční úklid najme agenturu, je líná.

10. Žena, která pomýšlí na post prezidentky firmy, je kariéristka. Žena, které je kariéra ukradená a raději by seděla doma, vařila švestková povidla, vyráběla patchworkové povlaky na peřiny, je... no nic prostě nepochopila.

Jo a taky když berete antidepresiva, jste blázen. Ale když je neberete, tak nepatříte mezi slušné lidi. Citlivý, férový člověk bez psychofarmak tuhle zběsilou dobu prý nezvládne. (Tohle jsem fakticky slyšela na vlastní uši!) Nic není nikdy dobře, a tak si na tchána vzpomenu, vždycky když mi někdo leze do mého desetiprocentního rajonu. Nasadím zlý kukuč a chovám se jako hluchoslepý balvan. Mám na to právo – je to totiž mých zasloužených deset procent, kam nikdo jiný než já nesmí.