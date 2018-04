Deset potravin, ze kterých vám může být opravdu špatně

Americká společnost "The Center for Science in the Public Interest" (dále jen CSPI) vydala seznam deseti nejrizikovějších potravin spojených s epidemiemi nákazy od roku 1990. Tento seznam se týká zeleniny a ovoce, mořských plodů, vajec a mléčných výrobků, nikoli však masa.

Největšímu riziku při otravě jídlem jsou vystaveny malé děti, těhotné ženy, senioři a chronicky nemocní a lidé s oslabeným imunitním systémem.

Zástupkyně CSPI Sarah Kleinové upozornila, že by se lidé neměli vyhýbat těmto deseti rizikovým potravinám, ale je důležité uvědomit si možné riziko nákazy.

Listová zelenina

Listová zelenina patří do zdravé stravy a je oblíbená především do salátů. Mezi tento typ zeleniny patří hlávkový salát, locika, čekanka, špenát, zelí, kapusta, roketa a mangold.

Epidemie V České republice se za epidemii považuje stav, kdy je nemocí nakaženo více než 2 000 pacientů na 100 000 obyvatel. Jinde ve světě může být tato hranice stanovena jinak.

Bohužel listová zelenina může také za 363 epidemií od roku 1990.

Zelenina může být kontaminována hnojem či špinavou vodou už předtím, než ji zakoupíte.

Abyste se vyhnuli otravě, důkladně zeleninu umývejte a zamezte další kontaminaci (špatné zacházení s masem v kuchyni může rozšířit bakterie do dalších potravin, včetně listové zeleniny) umýváním rukou a používáním samostatného prkénka na krájení.

Vejce

Tato oblíbená součást snídaně byla spojena s 352 epidemiemi od roku 1990, nejčastěji kvůli bakterii salmonela, která způsobuje infekci střevního traktu zvanou salmonelóza.

Bakterie salmonely jsou odolné, rychle se rozmnožují a do lidského organismu se dostávají výhradně ústy. Mezi hlavní příznak onemocnění salmonelózou patří akutní průjem, který může být spojen i s bolestmi břicha a zvracením.

Salmonela může číhat uvnitř vejce, takže základem je řádné uvaření (nejméně 7 minut ve skořápce a 5 minut bez skořápky), které bakterie zabije. Odborníci doporučují vyhnout se výrobkům, které obsahují syrová vejce, v letních měsících si dát pozor na krémovou zmrzlinu, majonézové výrobky a cukrářské krémy.

Tuňák

Tento druh ryby může být kontaminován biogenními aminy, které způsobují bolení hlavy a křeče. Pro tento druh otravy se používá výraz scombroid otrava. Biogenní aminy se u tuňáka vyskytují při nedodržení hygienických podmínek při zpracování ryb a porušení chladírenského řetězce.

Nejčastěji se biogenní aminy tvoří hned po vylovení ryb, které nejsou patřičně zchlazeny na teplotu kolem 1 °C. Pokud je tuňák skladován při teplotě nad 15 °C poté, co byl chycen, může uvolnit toxin, který nelze zničit ani vařením. Tuňák byl spojen s 268 epidemiemi od roku 1990.

Ústřice

Než byly transformovány do drahé delikatesy, číhaly ústřice na dně oceánů a dělaly to, co umí nejlépe – filtrovaly potravu z vody. Je tedy logické, že pokud je filtrovaná voda kontaminovaná, nakazí se i ústřice.

Ty se však mohou nakazit i během jejich manipulace. Syrové nebo nedovařené ústřice mohou obsahovat bakterie, jež způsobují onemocnění, hrozí zejména střevní infekce zvaná novovirus.

Tento virus u lidí způsobuje epidemickou nebakteriální akutní gastroenteritidu, je velmi agresivní, rychle se šíří a napadá lidi všech věkových skupin. Mezi příznaky onemocnění patří nevolnost, zvracení, průjem, křeče a celková únava.

Brambory

Čerstvé a dobře uvařené brambory většinou nezpůsobují žádné onemocnění. Pozor byste si však měli dát na tradiční vánoční pochoutku, jakou je bramborový salát. Křížová kontaminace (přenos bakterií z jednoho typu jídla, obvykle masa, na druhou) může být zdrojem problému.

Za epidemie spojené s bramborami byly většinou zodpovědné bakterie jako listerie, shigella či salmonela. K nákaze bakteriemi listerie dochází nejčastěji perorálně a u zdravého jedince nemoc probíhá bezpříznakově, nebo s mírnými příznaky chřipky.

Nebezpečná je nákaza zejména pro těhotné ženy, děti, seniory a osoby s oslabenou imunitou. Shigella je rod bakterií, které jsou původci onemocnění shigelóza (bacilární úplavice). Onemocnění se projevuje mimo jiné silnými průjmy a krví ve stolici.

Sýry

I sýry mohou být kontaminovány bakteriemi salmonely nebo listerie. Listerie může způsobit potrat, proto většina lékařů nedoporučuje těhotným ženám měkké sýry, jako jsou feta, brie, camembert a modré sýry (u nás plísňové sýry a niva).

Zmrzlina

Zmrzlina byla podle CSPI od roku 1990 spojena s 75 epidemiemi způsobenými bakteriemi jako salmonela a stafylokok. Největší epidemie nákazy salmonelou ze zmrzliny propukla v roce 1994, když jedna várka premixu z pasterizované zmrzliny byla převážena v nákladním voze kontaminovaným salmonelou, poté se zmrzlina dále používala bez repasterizace.

Rod stafylokoka zahrnuje kolem 40 druhů, z nichž většina je neškodná. Pro člověka je klinicky významný především zlatý stafylokok, který může způsobit různá zánětlivá onemocnění krevního oběhu, kůže a dolních cest dýchacích.

Rajčata

Tato oblíbená letní zelenina byla spojena s nejméně 31 epidemiemi.

Rajčata, ale i jiné druhy zeleniny, mohou být kontaminovány už při nákupu, ale doma můžete alespoň zabránit tomu, aby bakterie dále rostly a množily se.

Odborníci radí umývat si ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20 sekund před i po manipulaci s čerstvou zeleninou a rovněž umývat ovoce a zeleninu pod tekoucí vodou před jídlem, krájením nebo vařením. A to platí i u ovoce a zeleniny, které plánujete před konzumací oloupat. Syrová rajčata a ostatní zelenina by také měla být skladována odděleně od ostatních potravin.

Klíčky

Ačkoli jsou čerstvé klíčky a výhonky prakticky synonymem pro zdravé jídlo, jsou velmi zranitelné vůči nakažení bakteriemi. Semena, která se používají na klíčení, mohou být kontaminována již na poli a voda a teplo, které podporují růst, mohou také podporovat vývoj a růst bakterií.

Organizace FDA (Food and Drug Administration) a CDC (Centers for Disease Control) dokonce doporučují, aby se senioři, malé děti a lidé s oslabenou imunitou vyhnuli konzumaci čerstvých klíčků úplně.

Bobule

Dalším běžným zdrojem otravy jídlem jsou bobule, jako jsou jahody, maliny či ostružiny. V roce 1997 proběhla epidemie, při níž se nakazily tisíce dětí.

Zdrojem nákazy hepatitidou A byly kontaminované zmražené jahody. Další případy otravy bakterií zvanou Cyclospora byly spojeny s malinami dopravenými z Chile a Guatemaly.

Cyclospora způsobuje prudké průjmy, dehydrataci a křeče a vyvolává parazitární onemocnění střeva.