Deset potravin, které vám pomohou v boji s tukem

1:00 , aktualizováno 1:00

Víte, co mají společného řecký jogurt, vejce a fazole? Kromě toho, že se běžně objevují ve vašem jídelníčku, jsou to také potraviny, které vám mohou pomoci ve snaze shodit pár přebytečných kilogramů. Zkuste zařadit do svého hubnoucího plánu následující pokrmy a zbavte se tuků snadněji.