Deset pomocníků při chřipce. Rouška, ručník nebo termohrnek

Dezinfekční gel

Na umývání rukou i v období chřipky stačí obyčejné mýdlo a teplá voda, ale je zapotřebí ruce umýt důkladně. Ještě jistější je použít speciální gel na bázi alkoholu. Používá se po běžném umytí rukou. V případě, že není voda k dispozici, si ruce natřete samotným gelem. Nanese se důkladně na celou plochu dlaní, hřbetu rukou, celou plochu prstů včetně meziprstních mezer - doporučuje se sundat prstýnky - a nechá se zaschnout.

Pozor, opravdu se nesmývá. Druh gelu určitě poradí v lékárně. Pětisetmililitrová lahvička vás vyjde zhruba na 130 korun.

Ručník

Ručník je užitečný při vysokých horečkách, kdy je možné ji tlumit pomocí zábalů. Dítě zabalíme na 10-15 minut od třísel po podpaží do prostěradla nebo ručníku namočeného do vlažné vody. Další variantou je vlažná sprcha.

U kojenců a batolat se zábaly příliš nedoporučují, tam raději vysoké horečky konzultujte s lékařem, protože u dětí hrozí křeče. Zábaly nepoužíváme, má-li dítě mramorovanou kůži nebo chladné končetiny. Tělu lze v takovém případě ulevit studenými zábaly na ruce, hlavu a nohy. Tímto způsobem si mohou ulevit i dospělí.

Rouška

Při domácí péči o nemocného můžete použít roušky, které vás do jisté míry mohou ochránit před nákazou. Není to však stoprocentní. Je lepší, když si roušku nasadí nemocní, a to zejména v případě, že musí ven mezi lidi. Ceny roušek jsou různé, mohou začínat už na několika desetikorunách. Ty nejdražší, které by měly chránit až 24 hodin, stojí kolem 400 korun.

Po sejmutí by měla být rouška uložena do igelitového sáčku, který je třeba uzavřít. Můžete jej hodit do běžného komunálního odpadu. Poté si umyjte ruce.

Teploměr

Rtuťový teploměr, pro který byl nebezpečný každý pád či náraz, protože hrozilo, že se z něj vylije toxický kov, už se příliš nepoužívá. Vedou digitální teploměry. Nakupujte je raději v lékárně a dbejte, aby výrobek měl certifikát.

Teplota u kojenců se měří v konečníku, od naměřené hodnoty pak odečtěte 0,5 stupně. U starších dětí a dospělých se teplota měří v podpažní jamce. Pokud budete zdravotní stav - ať svůj nebo svých dětí - konzultovat s lékařem po telefonu, zcela určitě se vás na teplotu zeptá. Nezapomeňte v takovém případě dodat, na kterém místě jste ji naměřili.

Papírové kapesníky

Je lepší používat papírové kapesníky místo těch látkových, ve kterých se udržují viry, jimiž se může nakazit celá rodina. S papírovými také odpadá následná starost o vyprání použitých kapesníků. Papírové ubrousky po použití ihned zlikvidujte, nejlépe je zabalte do igelitového sáčku a vyhoďte do odpadkového koše s víčkem. Je ideální, když si po každé manipulaci s nimi umyjete ruce, to platí zejména pro osoby pečující o nemocné chřipkou.

Ruce, které se dotkly nemocného nebo potřísněných předmětů, nikdy nedávejte na obličej, odkud se viry snadno dostanou do dýchacích cest.

Termoska a termohrnek

Při chřipce je dobré pít teplý čaj s citronem. Termoska je vhodná v případě, že nemocný chce pít teplý nápoj, není to však nutné - studené nápoje rozhodně nejsou zakázány.

Kromě čajů (zde pozor na nadměrnou spotřebu černého nebo zeleného čaje, který odvodňuje, což při horečce není dobré) se doporučují také ředěné džusy nebo jen obyčejná voda. Ani u dětí není nutné, aby při horečce pily horké nápoje, zvláště pokud mají chuť na studené. Je dobré do čaje přidávat citron kvůli vitaminu C a sladit spíše medem než cukrem, protože med na rozdíl od cukru tělo v boji s nemocí podporuje.

Odpadkový koš s víčkem

Právě do něj je nejlepší odkládat použité papírové kapesníky, aby se zabránilo šíření virů chřipky po bytě. Umístěte koš přímo do pokoje, kde člověk nakažený chřipkou přebývá, a pravidelně jej choďte vysypávat do popelnice.

Nemocní by měli do kapesníků i kýchat, když nejsou k dispozici kapesníky, doporučuje se kýchnout do ohnutého lokte čili do oblečení. Pokud totiž vylétnou kapénky do vzduchu, snáze doletí k ještě zdravému člověku. Stejně je nebezpečné, když se usadí na rukou, kterými pak sáhnete třeba na kliku, části nábytku, nebo dokonce někomu ruku podáte.

Zvlhčovač vzduchu

Suchý vzduch ve vytápěných domech a bytech může nemocného dráždit ke kašli. Můžete mu pomoci pravidelným větráním. Řešením jsou také různé zvlhčovače vzduchu, díky kterým se může kýchajícímu pacientovi ulevit. Levnější přístroje seženete za tisícovku, ty dražší mohou stát i několik tisíc.

Zvlhčovače jsou vhodné i pro alergiky, ale zde byste měli dávat pozor, abyste vzduch nezvlhčili příliš a v bytě se nezačaly tvořit plísně. Zvlhčit vzduch v místnosti nicméně můžete jako naše babičky - namočeným ručníkem nebo nádobou s vodou umístěnou na radiátor.

Stolek do postele

Nemocný by s vámi neměl aspoň po dobu prvních dnů, kdy je průběh nemoci nejhorší a dotyčný nejvíce kýchá, jíst u jednoho stolu. Je možné, že to ani nezvládne, protože chřipka se může projevovat velmi vysokou horečkou a úpornými bolestmi hlavy.

V takových případech se hodí stolek do postele, u něhož nemocný může jíst téměř vleže. Je možné si pořídit elegantní dřevěné varianty, ale také omyvatelné plastové stolky. Ty patří spíše už do zdravotnických potřeb. Informace najdete třeba na stránkách www.setrans.cz.

Ovoce

Objevila-li se u vás chřipka, určitě si vybavte spíž pomeranči, mandarinkami, banány a citrony. Vitamin C pomůže nabudit organismus jednak k boji proti virům, jednak ho budete potřebovat při rekonvalescenci. Je lepší, když do sebe budete vitaminy dostávat přirozenou cestou, než kdybyste utráceli peníze za chemické přípravky. U těch navíc panují pochybnosti - není jasné, zda je vůbec naše tělo umí vstřebat.

Nakupte si také zázvor a med. Když zázvor zalijete horkou vodou a později přidáte med a citron (ne do vařící vody), připravíte si tak skvělý nápoj, který posílí imunitu.