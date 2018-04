Deset otázek, které byste si měla položit při třídění šatníku

„Ve svém šatníku byste se měla cítit stejně jako v butiku nebo v showroomu módní značky. Měla byste být nadšená ze všeho, co v něm je,“ říká úspěšná kalifornská stylistka Lissa Murphy v rozhovoru pro magazín Sarasota. K dokonalému výsledku vám podle ní pomůže klást si ty správné otázky. Inspirovat se můžete naším výběrem.



1. Má to správnou velikost?

To je první otázka, kterou byste si měla položit u každého kousku. Opravdu – úplně u každého. Výmluvy typu „časem do těch šatů zhubnu“ nebo „kalhoty si jednou nechám zkrátit“ neplatí. Pokud jste to za poslední rok neudělala, neuděláte to ani letos. Jednoduše: co nesedí, musí pryč.



2. Měla jsem to během minulého roku na sobě?

Jde o dotaz úzce spjatý s tím prvním. Pokud si nedokážete vzpomenout na jediný okamžik v posledních 12 měsících, kdy jste měla daný kus oblečení na sobě, znamená to nejspíš, že vám ve skutečnosti nesedí, nelíbí se vám nebo se nehodí k ničemu dalšímu. „Ani to, že jste ho koupili ve slevě nebo to byl dárek, neznamená, že si ho musíte nechávat,“ dodává k tomu Lissa Murphy.

3. Koupila bych si to znova?

Dala byste za stejný kousek v obchodě stejné peníze, i kdybyste na něj narazila dnes? Nebo byste o něj ani okem nezavadila? I to vám může pomoci při rozhodování, jestli mu dát ještě šanci, nebo pro něj hledat nový domov.

4. Je to poškozené nebo špinavé?

Ztratil daný kus oblečení tvar, jsou v něm zažrané skvrny, je děravý nebo má rozbitý zip? Pokud ano, je možné ho ještě opravit? A pokud ano – opravdu ho spravíte, případně s ním zajdete ke švadleně, nebo vám zase zůstane ležet na dně skříně? Jestli jste aspoň jednou odpověděla „ne“, zbavte se ho.

5. Vyhovuje mi barva i materiál?

Některé barvy našemu oku lichotí, ale když si je oblečeme, už to tak slavné není. Možná nás opticky rozšiřují, neladí s naším tónem pleti nebo v nich vypadáme unaveně. A podobně je to s látkami: některé jsou hezké na pohled, ale méně příjemné na nošení. Jestli třeba košili nebo šaty nenosíte, protože „koušou“ nebo se rychle propotí, nahraďte je oblečením z přírodních materiálů.

6. Zapadá to do mého osobního stylu?

Nejprve si svůj individuální styl zkuste definovat, radí Lissa Murphy. „Třeba ten můj je postavený na doplňcích. Mám ráda kvalitní a výrazné šperky, boty a kabelky, zbytek siluety pak ponechávám spíš jednoduchý,“ popisuje. Zamyslete se nad tím, jak to máte vy, a nezapomeňte při tom na další důležitou radu stylistky: totiž že „méně je více“ platí úplně pro všechny.

7. Půjde to ještě prodat?

Pokud vyřazujete kousek, který je jako nový, téměř nenošený nebo má dokonce na sobě ještě cedulky, zamyslete se nad tím, jestli je možné ho prodat. Třeba na bleším trhu nebo na webových stránkách, jako je Jarmark Ona Dnes. Je to ekologické (mějte na paměti, že syntetické materiály se vůbec nerozkládají, jen plní skládky) a možná ještě někomu uděláte radost.

8. Můžu to věnovat charitě?

Pokud už oblečení nebo doplňky novotou nezáří, zamyslete se nad tím, jestli je lze darovat. Kromě nádob na použití textil, jejichž využití se liší firmu od firmy (více o nich si přečtěte tady), existují také sbírky s konkrétním účelem. Přispět tak můžete dětskému nebo azylovému domu ve vaší blízkosti, lidem, kteří žijí pod hranicí chudoby, nebo třeba uprchlíkům z ohrožených zemí.