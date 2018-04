Deset největších chyb při dietě: nejíte večer a milujete polévky

Výzkumy ukazují, že Češi se už naučili snídat. Dělají však další chyby v jídelníčku, které často narušují snahu zhubnout.

1. Příliš velké obědy s polévkou a hlavním jídlem

Polévka je grunt, říkala babička. Jenže možná jen pro ni, když se vrátila z pole a potřebovala nabrat energii na další práci. Pokud nemáte vyloženě extrémně namáhavé povolání, je polévka následovaná hlavním jídlem k obědu příliš velká kalorická porce. Už jen samotná polévka totiž doporučený příjem při hubnutí hravě pokryje.

2. Televizní pojídání a zahánění stresu

U televize průměrně trávíme čtyři hodiny denně. Obvykle ve společnosti misky chipsů, slaných oříšků nebo sušenek. Na tyto kalorie se často zapomíná, stejně jako na různé pomocníky při zvládání stresu, tedy čokolády a sladké tyčinky.

3. Velká rychlost, která vede k větší konzumaci

Obézní jedí rychleji, dávají si do úst najednou větší sousta, která žvýkají kratší dobu, rychleji polykají. Méně často také odsouvají po posledním soustu talíř od sebe a po jídle tráví u stolu více času. "Tím, že jíme rychle, zkonzumujeme daleko větší množství jídla než při pomalém jídle, na které se soustředíme. Byli jsme tak vychováváni, kdo skončil první s jídlem, byl král. To je však zásadní omyl," říká specialistka na hubnutí Iva Málková ze společnosti STOB. Pokud se naučíte jíst pomalu a jídlo opravdu vychutnáte, budete se cítit dříve psychicky i tělesně nasyceni.

4. Sladké jsou i limonády s ovocným cukrem

V nápojích přijímáte zbytečně velké množství energie. Nejvíce ji v sobě skrývají sladké limonády, džusy, pivo a tvrdý alkohol. Dvoulitrová lahev limonády obsahuje přibližně 40 kostek cukru, litr stoprocentního džusu s nápisem bez cukru energii, kterou představuje 30 kostek cukru. Takový džus má energetickou hodnotu v průměru 2 000 kJ, což je přibližně polovina denní dávky energetického příjmu při hubnutí. Nápis bez cukru znamená, že tam není přidáván rafinovaný cukr, ale džusy obsahují cukr z ovoce.

5. Ovoce ve velkém, dejte pozor na kalorie

Synonymem zdravé večeře je pro mnohé ovocný salát. Není snad ovoce zdravé? Je, ale také je hodně sladké. Energetická hodnota je vyšší než u zeleniny. Jeden kousek ovoce se podle Ivy Málkové výborně hodí na svačinu mezi jídly, třeba s plátkem sýra nebo jinou bílkovinou. Ale kilo jablek za den štíhlou linii nezajistí.



Navštivte Kavárničku u Oněnky Pojďte se svěřit, poradit nebo si jen tak popovídat s ostatními čtenářkami.



6. Méně než pět jídel denně: tělo se bojí hladovění

Při hubnutí a také při zdravém životním stylu je důležitá pravidelnost, tělo by si mělo zvyknout na menší přísuny jídla. Nejčastěji se doporučuje včlenit do jídelníčku dvě svačiny, a to v podobě ovoce (dopoledne), zeleniny, mléčných výrobků. Vhodné jsou také oříšky. Není třeba mít přesně nastavený budík, který ohlásí, že nastal čas na svačinu, ale prospěje vám, když budete mezi jídly dodržovat dvou až tříhodinové intervaly.

7. Utrum po 17. hodině není nutný

Po páté nejím. Tak vypadá dieta v podání mnoha Čechů a Češek. A neberou v úvahu, co do sebe stačí naházet do té doby v hrůzné vidině celoodpoledního hladovění. V pět by měli podle Ivy Málkové jíst naposledy lidé, kteří se chystají do postele přibližně v devět hodin, neboli poslední jídlo byste si měli dopřát čtyři hodiny před spánkem. Možná je také takzvaná druhá večeře pro ty, kteří nemohou vydržet a chodí později spát, a to zhruba dvě hodiny před ulehnutím. Neměla by však být velká, například jen zelenina nebo nízkotučný mléčný výrobek.

8. Tmavé pečivo má stejně kalorií jako bílé

Celozrnné pečivo je zdravější, to je pravda. Ale nikoli proto, že by bylo méně kalorické než to bílé. Energie mají oba druhy pečiva stejně. V bílém však jsou jen kalorie, celozrnné obsahuje také prospěšnou vlákninu. Ta je důležitá nejen pro zdravá střeva, ale také proto, že snižuje jinak celkem vysoký glykemický index chleba a pečiva obecně. Zjednodušeně řečeno celozrnné pečivo lépe zasytí, nevyhládne tak rychle jako po bílém, sníte ho tedy zpravidla méně. Chcete-li však zhubnout, velká celozrnná bageta s majonézovou pomazánkou v tom nepomůže.

9. Biopotraviny coby dieta nezaberou

Pokud holdujete bio životnímu stylu, děláte sice hodně pro přírodu a vaše tělo není tolik zatíženo chemií, ale nenaučíte-li se rozlišovat mezi kalorickými potravinami a jejich méně energeticky vydatnými variantami, váha bude pořád ukazovat více, než byste si přáli. Bionálepka nezaručí, že výrobek obsahuje méně tuku nebo cukru, vypovídá jen o faktu, jak zemědělci zacházeli s plodinami nebo se zvířaty. I hovězí kližka z biokrávy však bude stejně tučná jako od její standardně chované kolegyně.

10. Hodně tučného masa zkazí dietu

Samo o sobě maso samozřejmě není špatné, ale u nás jednoznačně vede vepřové, tedy to, které štíhlé linii prospívá suverénně nejméně. Spolu s bílkovinami do sebe milovník vepřového (a tučných mas obecně) dostává spoustu tuků, a to jak v mase samém, tak také použitých při přípravě pokrmu. Spoustu tuků a dalších nezdravých látek obsahují také salámy a další masné výrobky. Nabádat milovníka bůčku a prorostlé krkovice k náhlé konverzi k rybám a králičímu masu by bylo naivní. Odborníci na zdravý životní styl proto zarytým odmítačům zdravějších druhů masa doporučují alespoň na den či dva v týdnu maso z jídelníčku úplně vynechat a nahradit je zeleninou.