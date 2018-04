Deset nejčastějších zrad, když se snažíte hubnout

1. Mám slabou vůli. Nezkrotím své chutě

Jestliže několik dní nemyslíte na nic jiného než na oblíbený větrník z cukrárny, dejte si ho. Domníváte se, že je pro vaše tělo větší zlo, když sníte kousek přeslazeného dortu, nebo když zamoříte tělo hromadou stresu a okoušete si všechny nehty?

Jakmile sami sobě dáte slib, že už nikdy nic "závadného" nepozřete, stejně to nevydržíte. Při prvním selhání se na vás navalí tolik výčitek, že celé hubnutí zabalíte, protože budete mít pocit, že to nezvládáte.

Rada tedy zní: nezdravé hříchy výjimečně ano, ale hlídejte množství. "Odbourala jsem čokoládu jako jídlo k televizi. Koupím si ji jenom tehdy, když na ni mám několik dní chuť, a dám si jen pár kostiček. Vychutnám si je a čokoládu zase dlouho nemusím mít," líčí pětatřicetiletá Karolína Nová, která před rokem zhubla asi osm kilo a novou váhu s přehledem udržuje.

2. Nedokážu se přinutit k pohybu

Nesmíte se do ničeho nechat natlačit násilím. Kamarádka vás přemluví, ať ji doprovodíte na zumbu, vy tam málem vypustíte duši a sportovní oblečení ve vzteku zahodíte hluboko do skříně s přesvědčením, že pohyb není nic pro vás. A co když jenom zumba není pro vás? Třeba vás bude bavit něco klidnějšího, možná budete spokojenější, když si vyjedete sama na bruslích. Hledejte dál.

"Nemám ráda řeči o tom, jak sport přináší radost úplně každému. Mě to nebaví a nikdy bavit nebude," říká manažerka Petra, která nikdy nesportovala a hubnutí řeší pouze tím, že upraví jídelníček.

Možná vám chybí motivace, možná pohyb opravdu nemáte rádi. V tom případě s vámi nikdo nehne. Zkuste aspoň chodit pěšky a do výtahu nastupujte, jen když stěhujete nábytek.

3. Kamarádky se mi posmívají za salát

Vyrazíte s kamarádkami na večeři, objednáte si střik a salát s grilovaným kuřetem, zatímco ony si dají mísu těstovin se smetanou. V tu chvíli to začne: "No jo, ta tvoje dieta! Podívej se na sebe, copak to potřebuješ? Proč se radši pořádně nenajíš!" Najednou jste v situaci, kdy se musíte obhajovat za to, že nehřešíte.

Nenechte se vyvést z míry, vysvětlování tady nepomůže. Některé to nepochopí, jiné závidí, protože samy nemají disciplínu, a tohle před vámi přece nepřiznají. Takže úsměv a vydržet pár minut. Váš talíř přece jen není tak zajímavý, aby ho řešily celý večer.

4. Jím a piju light, což prý není dobře

Mysleli jste si, jak jíte zdravě, když jste zavrhli sladké pití a nahradili ho lahvemi s nápisem light. Když jste vypudili z lednice smetanové jogurty a nakoupili nízkotučné. Pozor, je to trochu zrada. Čím méně tuku jogurt obsahuje, tím více je v něm cukru a škrobu.

"Light výrobky považuji za humus, který ve správném životním stylu nemá co dělat, protože z mého pohledu je zdravá strava taková, která je přirozená, nikoliv chemicky vyrobená," píše Petr Havlíček v knize Jak se hubne v Čechách. S light nápoji se to má tak, že v nich sice není cukr, ale sladká chuť zůstává. Což je problém – sladké chuti potřebujete odvyknout, když máte jíst nepřeslazené a netučné jídlo.

"Před časem jsem vyhodila z jídelníčku colu, když jsem si přečetla, že je v ní padesát kostek cukru. Začala jsem pít light. Až po čase – opět na základě nějaké knížky – jsem se dopracovala k čisté vodě a zjistila jsem, že mi light pití způsobovalo větší chutě a větší hlad," popisuje dvaatřicetiletá Martina Pavlíčková.

5. Nezvládnu vypít dva litry vody denně

Budu teď na vás trochu tvrdá: smiřte se s tím, že vám nic jiného nezbývá a každá výmluva je úplně zbytečná. Je to podobné, jako kdybyste si ráno nečistili zuby s tím, že je přece těžké si vzpomenout...

"Nedokážu to jinak, než že si na telefon každou hodinu nastavím upomínku, a když zazvoní, vypiju skleničku vody. A čekám, jestli se mi to někdy vryje do podvědomí tak, že budík nebude třeba. Zatím se tak bohužel nestalo," vypráví sedmapadesátiletá Milada Filipová. Kolik byste toho měli vypít, si můžete vypočítat sami – na každých 10 kg váhy jsou to tři decilitry.

6. Nepřekonám nápor nočních chutí

Jestli se celý den držíte, a když rodina usne, vyčistíte lednici, něco děláte špatně. Přijímáte málo sacharidů a končíte s jídlem příliš brzy před spaním. Správně nastavený jídelníček by měl fungovat tak, že podobné záchvaty nedovolí. Takže sestavit znovu a rozumně.

Pokud máte po večeři chuť na něco malého, třeba úplně mrňavý kus čokolády, který jste si předevčírem schovali mezi pytlík polohrubé mouky a strouhaný kokos do spíže, je to něco jiného. Dejte si ho, pokud z toho nevytvoříte pravidlo.

7. Rodina mě nepodporuje

Budete si s ní muset promluvit. Jestliže vaříte, dělejte pro sebe odlehčené porce a vysvětlete to zbytku rodiny. Pokud vaří manžel, promluvte si s ním. Upozorněte i širší rodinu, o co usilujete, aby vás nezaskočila maminka tím, že vám při návštěvě bude cpát pod nos kachnu s knedlíkem.

8. I po roce mám potíže s novým jídelníčkem

Několik týdnů se hlídáte, zapověděli jste si kalorické bomby – a stejně na ně máte chuť. Můžete tlouct hlavou o zeď, nebo se smířit s tím, že to chvilku potrvá. Když se dvacet let krmíte klobásami, hranolky a zapíjíte to šťávou z kompotu, není možné přeinstalovat osobní software na počkání. Důležité je, že změnu chcete. Když vytrváte, zvyknete si.

9. Rostou mi svaly, o které nestojím

Začali jste cvičit, mysleli si, jak vytvarujete postavu, jenže se rozšiřujete. Rostou vám svaly, které nechcete. Stává se to, protože někteří z nás od přírody rychle nabírají svalovou hmotu, a to i v době, kdy mají silnější tukovou vrstvu. Jejich tělo prostě ignoruje fakt, že by nejdřív mělo vyčerpat uložené zásoby a teprve potom začít budovat svalovou hmotu.

Patříte-li mezi ně, svěřte se do ruky osobnímu trenérovi nebo (pokud nemáte tu možnost) nejdříve pomocí diety zhubněte přebytečný tuk a teprve potom zařaďte sport. Vybírejte si třeba běh, jízdu na kole nebo běžky a vyhýbejte se klasické posilovně. Nebo alespoň obejděte obloukem stroj, který posiluje tu část těla, která vám nechtěně bytní (široká ramena, svalnatá stehna nebo lýtka).

10. Jím zdravě, přesto nehubnu

Může se vám stát, že si nebudete vědomi žádné chyby, přesto se vaše váha najednou nehne. Je přitom normální, když se hubnutí na čas zastaví, takže nepanikařte. Stává se to v období menstruace, může to být náhlým stresem.

Vytrvejte. Jiné to je, když se rozhodnete hubnout, jíte zdravě, hýbete se – a nic. Je možné, že máte nějaký psychický blok a pomůže vám jenom odborník. Nestyďte se říct si o radu psychologovi.