Deset mýtů o atopickém ekzému. Na lihové obklady zapomeňte

1. Ekzém začíná už u kojenců/nemůže začít až v dospělosti

2. Vždy se z něj vyroste

Ano, ekzém velmi často začíná u kojenců, kolem 3. měsíce, ale může se objevit i kdykoli v pozdějším věku. Toto onemocnění máme geneticky zakódované už od narození a záleží jen na okolnostech, kdy propukne. Spouštěcí faktory jsou různé, od alergenů z potravy i okolí, stres či hormonální změny.

Jak už bylo řečeno, atopický ekzém máme geneticky zakódovaný, takže se z něj nikdy nemůžeme vyléčit či dokonce vyrůst. Období, kdy ekzém nemáme, je jen období zklidnění, ale kdykoli se může opět rozvinout do akutní formy.

3. Atopický ekzém vypadá celý život stejně

"Projevy ekzému neboli atopické dermatitidy jsou vázané na věk. U nejmenších dětí začíná na obličeji, na hlavičce a čelíčku. Později se objevuje po celém těle a lokalizuje se především do ohybových partií. Zpočátku kůže mokvá a zasychá ve strupy," vysvětluje MUDr. Stanislava Polášková z Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK.

Ekzém je charakteristický červenými svědivými pupínky, ale může se projevovat i jako extrémně suchá a drsná kůže s trhlinkami.

4. Zklidňují ho různé bylinné koupele

Traduje se zejména heřmánková koupel, koupel v odvaru z mandlových slupek či větviček jehličnanů. Celkově se při ekzému nedoporučují dlouhé horké koupele. Heřmánek vysušuje, není tedy pro už tak suchou pokožku ekzematiků vhodný. "Na mokvavé stadium se hodí koupele s černým čajem či řepíkem. U mírnějších forem doporučujeme dezinfekční mýdla. U lidí, kteří mají zrovna ekzém na ústupu a trpí pouze extrémně suchou kůží, jsou vhodné olejové přísady bez parfemace," říká Stanislava Polášková. V každém případě by se postižený ekzémem měl před použitím jakékoli, ač bylinné léčby či koupele poradit se svým dermatologem.

5. Když nemohu k moři, stačí mořská sůl

Ekzematikům se často doporučují pobyty u moře. Spousta lidí si pak myslí, že jim budou stačit i domácí koupele s mořskou solí. Na ekzém však působí nejen moře, ale i podnebí. Samotná mořská sůl žádné velké zázraky neudělá.

6. Nejlepším promazávadlem je indulona/vepřové sádlo a svědění odstraní lihové obklady

Ne! V době, kdy nebylo na trhu nic jiného, indulona či vepřové sádlo zastoupilo speciální mastičky. "Je to však spíš jen výpomoc," upozorňuje Stanislava Polášková. Na lihové obklady by měli lidé s ekzémem úplně zapomenout, protože naopak pokožku vysušují.

7. Kortikosteroidy jsou vždy nebezpečné

Tvrdit, že kortikosteroidy jsou nebezpečné a lékaři by je neměli předepisovat, je omyl. Je důležité rozlišit, zda je ekzematik dostává celkově v podobě injekcí či tablet, nebo pouze lokálně ve formě mastičky. V prvním případě je na místě zvýšená opatrnost. Lepší je lokální užívání. "I zde by ale lidé měli mít na paměti, že jde o jakousi záchrannou brzdu v akutním stádiu. Kortikosteroidy rychle pomohou, ale nejsou vhodné k dlouhodobému užívání," dodává lékařka. Správně by tedy měl ekzematik kortikosteroidy používat při akutní formě a jakmile dojde k ústupu, podpořit hydrataci pokožky speciálními koupelovými oleji a mléky bez parfemace, která doporučí dermatolog.

8. Místní modulátory imunitní reakce se hodí jen pro nejtěžší pacienty

Novinkou v léčbě ekzému jsou místní imunomodulátory (tzv. TIMs). "Jedná se o lokální léky s protizánětlivým a protisvědivým účinkem, které reagují na specifické procesy odehrávající se přímo v kůži," vysvětluje MUDr. Polášková. TIMs se hodí i na střední formy ekzému, ale předepisují se především pacientům s těžkou formou hlavně kvůli vyšší ceně.

9. Prádlo atopiků musí být změkčené aviváží

Nikoli! Aviváž vadí a prádlo by mělo být dokonale vymáchané, aby na něm nezůstaly stopy prášku.

10. Atopici nesmí sportovat

Jde o přetrvávající omyl. Člověk postižený atopickým ekzémem sportovat samozřejmě může. Měl by se však vyhýbat například častému plavání v chlorovaných bazénech (chlor extrémně vysušuje). Fyzická aktivita sama o sobě však ekzém nezhoršuje.