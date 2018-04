Deset míst, která vašemu zdraví neprospějí

Nejhorší místo pro zubní kartáček: okraj umyvadla

Nejhorší místo, kam můžete položit svůj zubní kartáček, je zcela jistě okraj umyvadla, uvádí server msn, který žebříček sestavil. To platí především pro případy, kdy máte v jedné místnosti koupelnu i toaletu. "Na čtverečním centimetru tady žije 3,2 milionu mikrobů, to je víc než v záchodové míse," říká Chuck Gerba, profesor mikrobiologie na univerzitě v Arizoně. "Navíc jakmile spláchnete toaletu, mikroskopické kapičky vody se rozletí po celé koupelně a rozšiřují tak další mikroby přímo na váš zubní kartáček. Jestliže máte toaletu a koupelnu v jedné místnosti, je nutné mít kartáček uschovaný v uzavíratelné skříňce."

Nejhorší místo pro boty: váš byt

Pokud se procházíte po domě nebo bytě v botách, které jste měli obuté venku, praktikujete nejúčinnější způsob, jak si dovnitř zanést alergeny a možnou infekci. Například studie provedená v roce 1999 ukázala, že chemikálie používané na ošetření trávníku bylo možné uvnitř bytu identifikovat ještě celý týden poté, co byly dovnitř zaneseny na botách příchozích. Boty jsou také dobrým lapačem pylu a dalších alergenů. Zouvejte se proto už přede dveřmi obytného prostoru a obuv uchovávejte v zavřené místnosti nebo uzavíratelném botníku.

Nejhorší místo pro kabelku: kuchyňská linka

Vaše přepychová a vysoce módní kabelka je skutečným semeništěm mikrobů. Gerba a jeho tým provedli analýzu dna několika desítek kabelek a zjistili, že na čtverečním centimetru žije deset tisíc bakterií. Třetina kabelek ve vzorku dokonce obsahovala fekálie. Podle vědců je to očividný důsledek skutečnosti, že ženy své kabelky odkládají na nejrůznější místa; na podlahu auta, prostředků hromadné dopravy, vedle stolu v restauraci i na podlahu veřejných toalet. Pokud potom položíte kabelku na místo, kde se připravuje jídlo, koledujete si o problémy.

Nejhorší místo na uložení zbytků: lednička

"Uložení velkého hrnce plného horkého jídla do ledničky skýtá velkou naději na možnou otravu jídlem," říká O. Peter Snyder, ředitel Hospitality Institute of Technology and Management. Trvá totiž příliš dlouhou dobu, než horké jídlo vychladne, a chlazení není rovnoměrné. Mnohem bezpečnější je odstavit jídlo minimálně na hodinu mimo zdroj tepla a teprve potom ho uložit do chladničky. Případně můžete horké jídlo rozdělit na menší porce a potom ho uložit do ledničky.

Nejhorší místo v letadle: záď

Jestliže trpíte cestovní nevolností, nejhorší místo, které si můžete v letadle vybrat, je zcela jistě zadek letadla. Čím vzdálenější jste od středu, tím výraznější pohyby ucítíte. A protože záď letadla je delší než jeho předek, nárazy a pohyby v této části budou mnohem intenzivnější a citelnější. Jestliže vám létání nedělá dobře, sedněte si na místo vedle křídla, tam jsou otřesy mnohem méně výrazné.

Nejhorší místo na cvičení: vpředu před zrcadlem

Vyrazili jste na první hodinu cvičení a optimisticky se hrnete do první řady, abyste v zrcadle mohli pozorovat, jak se vaše tuky mění na svaly? Špatně. Studie provedená na Mcmasters University například dokázala, že mnohem motivovanější jsou ti cvičící, kteří mají výhled zakrytý. Ukázalo se totiž, že pohled na nedokonalosti vlastního těla nemotivuje, ale spíše probouzí větší úzkost a stres.

Nejhorší místo na noční lampičku: nad vaší hlavou

Noční lampičky vydávají většinou tak silné světlo, že prokazatelně snižují tělesnou sekreci melatoninu (hormonu, který odpovídá za pocit ospalosti). Pokud si lampičku umístíte přímo nad hlavu a necháte ji svítit na svůj obličej, můžete tím velmi neblaze ovlivnit kvalitu spánku. Volte raději tlumené světlo, jehož intenzita vám sice stále dovolí číst, ale i přesto bude v místnosti dostatečné šero, aby se váš mozek mohl "přepnout" do spánkového režimu.

Nejhorší místo na uchovávání léků: koupelna

Velmi mnoho lidí přechovává svou lékárničku v koupelně. A to i přesto, že teplota v této místnosti často přesahuje sedmatřicet stupňů Celsia a jde o nejvhlčejší místo v celém bytě. Léky by se přitom měly skladovat v o mnoho nižších teplotách a suchu.

Nejhorší místo na hudbu: letadlo, vlak nebo metro

Výzkumy ukazují, že pokud posloucháte hudbu ze sluchátek v hlučném prostředí, je velmi pravděpodobné, že zvolíte přílišnou hlasitost. Lékaři z Harvardu zjistili, že v tichém prostředí si dobrovolníci volili hlasitost, která jejich uším neškodila. Pokud však poslouchali hudbu v hlasitém prostředí (v letadle nebo metru), osmdesát procent z nich si zvolilo hlasitost 89 decibelů, při které už při dlouhodobém poslouchání může dojít k poškození sluchu.

Nejhorší místo pro televizi: proti jídelnímu stolu

Televize je obrovským nepřítelem vaší štíhlé linie. Odvádí totiž vaši pozornost od jídla a vy se nesoustředíte na to, kolik už jste snědli. Například studie, která proběhla roku 2006, ukázala, že dobrovolníci jedli mnohem rychleji při sledování televize než při poslechu hudby. V průměru zkonzumovali víc o neuvěřitelných jedenasedmdesát procent jídla.