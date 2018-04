Deset klíčových kousků tohoto podzimu. Luxusní halenka či hadí kůže

Ideální řešení představuje postupný přechod, kdy k současnému šatníku postupně přidáváte nové a nové prvky.

Letošní léto se svým aprílovým počasím a fakt, že nové kolekce na podzim a zimu se již usadily v obchodech (či tak v nejbližších dnech učiní), celou situaci značně zlehčují.

Vystačíte si prakticky s deseti prvky, do kterých se vyplatí investovat. Nosit je budete po několik nadcházejících měsíců a nemusíte čekat, až kalendář zavelí "je tu podzim".

1. Černé kalhoty

Naprostá klasika dámského šatníku tvoří významnou součást většiny podzimních kolekcí. Černé kalhoty z kvalitního materiálu představují velmi výhodnou investici, nebojte se za ně utratit o trochu více, rozhodně se vám tento nákup vyplatí. Dobře ušité kalhoty vydrží mnohem déle a prakticky nevycházejí z módy.

2. Luxusní halenka

S návratem ke stylu 40. let minulého století se na scénu vrací také zdobné halenky, které zdůrazňují ženskost a eleganci své nositelky. Nosit se dají do práce i na společenské události. Materiály jako lesklý satén a jemné hedvábí vnášejí trochu luxusu do každého dne.

3. Pouzdrové šaty

Jednoduché jednobarevné pouzdrové šaty v délce ke kolenům vám rozhodně nesmí ve skříni chybět. Správný střih značně zeštíhluje a navíc je, stejně jako výše jmenované kousky, můžete nosit kamkoliv, stačí si pohrát s doplňky.

4. Svetr s výrazným motivem

Úplety s nejrůznějšími potisky a obrázky slaví svůj návrat. Skvěle vypadají jednoduché, barevně kontrastní prvky stejně jako zvířecí motivy či plastické květiny. Tyto svetry nejlépe vypadají se stejně barevnou sukní či kalhotami.

5. Tunika a kalhoty

Nechcete se rozloučit s krátkými šaty či svou oblíbenou tunikou? Nemusíte, do sychravého počasí si k nim oblečte dlouhé kalhoty a efektní dvojice je na světě. A to s minimální námahou. Vypadat stylově nikdy nebylo jednodušší.

6. Mohutný kabát

S postupným ochlazováním přichází na řadu otázka nového kabátu. Tento rok se zachumlejte do pořádně mohutného modelu. Návrháři si pohráli s objemem a ve svých kolekcích nabízejí obrovské kabáty, pod které schováte naprosto vše a ještě něco navíc.

7. Kabelka z hadí kůže

Elegantní, luxusní a nadčasové, takové jsou podzimní kabelky a velká psaníčka. Převlékly se z bláznivých letních barev do lesklé hadí kůže, zejména pak do té z hroznýše. Maximálně efektní doplněk na celou nadcházející sezonu.

8. Vysoké kozačky

Elegantní 40. léta a sukně ke kolenům si přímo říkají o vysoké kozačky, které končí těsně pod či hned nad koleny. Špička podzimních bot se zakulatila a zjemnila, žádné ostré tvary, ale pohodlné a oku lahodící obliny.

9. Pánský klobouk

S výše jmenovanou poválečnou érou úzce souvisí i další nezbytný módní doplněk. Pánský klobouk dodá celkovému vzhledu na eleganci, ochrání před dešťovými přeháňkami a dokáže zachránit ne zrovna povedený účes.

10. Výrazný náhrdelník

Co se týče šperků, rovnou zapomeňte na jednoduchost a umírněnost. Příští sezonu nás čeká čas plný obrovských náušnic a naprosto nepřehlédnutelných náhrdelníků. Ty vypadají stylově v kombinaci se saténovou halenkou, mohérovým svetrem i hedvábnými šaty.