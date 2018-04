Deset fint, díky kterým budete mít krásné obočí

1. Jaké obočí se právě nosí

PŘIROZENOST VÍTĚZÍ

I tvar obočí podléhá diktátu módy. Zapomeňte na tenkou linku z 30. let, která na každém obličeji spolehlivě vytvoří udivený výraz. "V současné době letí přirozenost. Obočí se upravuje s citem a minimálně," upozorňuje make-up artist Pavel Bauer. Obočí musí ladit s proporcemi celého obličeje a tvarem očí. Může být plnější, hustší, kratší, rovnější, vždy ale čistě upravené, radí Pavel Bauer.

2. Jak obočí upravit

NEŽ SE PUSTÍTE DO TRHÁNÍ

Pokud si nevíte rady s tvarem, použijte šablony na obočí nebo raději přenechte práci kosmetičce, které věříte. Jestliže se pustíte do trhání chloupků samy, připravte si kvalitní pinzetu a kostičky ledu, s kterými zvládnete úpravu obočí bezbolestně. Správného tvaru docílíte také s pomocí teplého vosku a šablony.

3. Jak tvarovat

TRHEJTE S CITEM

Vizážista Pavel Bauer doporučuje začít s trháním nadbytečných chloupků od vnějšího konce ve spodní linii směrem k nosu. Nikdy obočí netrhejte shora. Než začnete s odstraňováním chloupků, označte si místa,kterých se chcete zbavit, bílou tužkou na oči. Poté vypněte pokožku dvěma prsty, což výrazně zmenší případnou bolest, radí Pavel Bauer.

4. Potřebná pauza

KDYŽ NENÍ CO UPRAVOVAT

Pokud chcete vytvarovat obočí, po kterém toužíte, ale není kde brát, pomůže taktika vyčkávání. Vydržte alespoň pár měsíců bez vytrhávání chloupků,možná objevíte znovu přirozený tvar vlastního obočí, které pak jen lehce upravíte. Růst chloupků můžete podpořit denní jemnou masáží starým měkkým zubním kartáčkem.

5. Finta pro husté obočí

KDYŽ OBOČÍ ŘÍDNE, STŘÍDEJTE ODSTÍNY

Jestliže toužíte po hustém obočí, ale to vaše naopak řídne, použijte dvě barvy na obočí. Světlejší odstín pro plnější část obočí a tmavší pro konce obočí. Tuto fintu zvládnete pomocí práškových očních stínů, s tužkou na oči by se vám to nepodařilo.

6. Jaká je správná délka

FÍGL S TUŽKOU

Jak má být vaše obočí dlouhé, zjistíte snadno. Startovní bod pro linii obočí vede od vnitřních koutků očí, což zjistíte třeba pomocí tužky vedené svisle podél nosu. Vnější konec určíte tak, že budete tužku směřovat od nosní dírky k vnějšímu koutku oka. Všechny chloupky, které přesahují,můžete odstranit. Další výhodou je, že vaše oči budou opticky větší.

7. Ať neprozradí vaše roky

KOPÍRUJTE JEDINĚ PŘIROZENOST

Záleží na tom, kde obočí začíná. Jestliže roste blízko u sebe, vypadáte zamračeně a navíc staře. Nesnažte se namalovat si obočí podle cizích vzorů. Jediný tvar, který vám bude slušet, je vaše přirozené obočí.

8. Když obočí ztrácí barvu

DOBARVUJTE

Pokud je obočí příliš světlé, nepoužívejte na něj barvu na vlasy. Výsledek by mohl být příliš tmavý. Přenechte tuto práci kosmetičce a mezi návštěvami barvu doplňujte líčením.

9. Jak přelstít čas

FACELIFT PROTRHÁVÁNÍM

S postupujícím věkem klesají oční víčka a vytvarované obočí může pomoci jako okamžitý facelift, který opticky "otevře" oko.

10. Permanentní make-up

METODA DERMITAGE

Poškozené nebo chybějící obočí lze doplnit implantací barevných pigmentů. Barva se vpraví jehlou do druhé vrstvy kůže a kresba v pleti vydrží 3-5 let. Barvivo se z kůže přirozeně vytrácí. Po této době lze opět zákrok opakovat.