Deset důvodů, proč vás bolí hlava

Parfém

Silná a intenzivní vůně aktivuje nervová zakončení v nose a jejich přílišné podráždění úzce souvisí s bolestí hlavy. Překvapivě mohou mít tento účinek i vůně, které jsou člověku příjemné a nijak ho neobtěžují. Osobní vědomá preference v tomto případě nehraje příliš roli. Podobný nepříjemný účinek mohou mít i prací prášky, parfémovaná mýdla, šampony, osvěžovače vzduchu či aviváže.

Hlad

Dalším argumentem pro to, abyste jedli několikrát denně malé porce, je prevence migrény. Dieta, hladovění či přeskočení některého denního jídla totiž sníží hladinu vašeho krevního cukru, v důsledku čehož se může dostavit tenzní bolest hlavy. Pokud trpíte migrénami, snažte si udržovat konstantní hladinu krevního cukru.

Poruchy spánku

S poruchami spánku úzce souvisí prakticky všechny typy bolestí hlavy. Únava z nedostatečného spánku může být například příčinou "zatuhnutí" ramenních a krčních svalů, které tak omezují přítok krve do hlavy. Ranní bolest hlavy nebo migréna, která se objeví v průběhu noci, může souviset se spánkovou apnoe, tedy krátkou zástavou dechu, nebo s insomnií. Jakékoli změny ve spánkovém rytmu (ať už jde o snížení nebo výrazné zvýšení jeho délky) mohou u některých lidí spustit migrénu.

Alkohol

Alkoholické nápoje, především pivo a víno (speciálně červené), patří mezi silné původce bolestí hlavy. Tyto nápoje totiž obsahují tyramin a fenyletylamin, které u citlivých lidí mohou spustit migrénu.

Potraviny

Trpíte úpornými bolestmi hlavy? Možná je na vině váš nevhodný jídelníček. Problematický je především tyramin (nachází se například v sýru, uzeninách, konzervovaných jídlech, oříšcích a čokoládě). Pozor se dávejte také na glutamát (často se používá v čínské kuchyni) a kofein (obsahuje ho například káva, čaj a horká čokoláda).

Počasí

Souvislost mezi změnami počasí a tlaku a záchvaty migrény je známa už dlouho. Studie z New England Center for Headache ukázala, že 51 % lidí trpících migrénou je citlivých na počasí a jeho změny. U 22 % z nich záchvaty propukají při studeném a suchém počasí, 12 % trpí migrénou při teplém a vlhkém počasí.

Náušnice, čelenky a culíky

Mnoho lidí si při záchvatu migrény stěžuje na to, že je bolí i kořínky vlasů. Na druhou stranu například pevně utažené vlasy do culíku dráždí tkáň na hlavě a mohou být právě příčinou úporné bolesti hlavy. Studie totiž naznačují, že citlivost na pokožce hlavy, tvářích či uších je spojena právě s migrénou. Příčinou záchvatu tak mohou být například příliš těžké náušnice, těsný klobouk nebo malá čelenka do vlasů.

Kouření

Kouření je jedním z nejsilnějších spouštěčů migrény, uvádějí odborníci. Kromě toho mají kuřáci větší pravděpodobnost, že je postihne tenzní bolest hlavy.

Stres

Velká část nejrůznějších typů bolestí hlavy je způsobena právě stresem. V důsledku stresu totiž "ztuhnou" svaly na krku a ramenou a přítok krve do oblasti hlavy je tak omezen. Navíc se stresem vyplavuje do těla množství toxických látek.