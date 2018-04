Deset důvodů, proč se muži tolik bojí závazků

10. Žádná svoboda



Muži jsou, jak sami tvrdí, už od přírody extrémně nezávislí. Rádi se rozhodují sami a žijí podle vlastních pravidel. Chtějí si prostě dělat, co chtějí, kdy chtějí. Jakmile ale do jejich života vstoupí žena, čeká, že všechny dosavadní plány s ní bude její partner nejdřív konzultovat. Jít na jedno, nákup obří plazmové televize, sobotní odpolední golf, to všechno většinou žena zatrhne.

9. Ztráta prostoru

Muži chtějí mít prostor pro všechny své "hračky", jako auta, nářadí, boxovací pytel... Ženy zase shromažďují leckdy kýčovité obrázky a keramické miniatury. Jsou-li muži ve vztahu, jejich chlapská koupelna je najednou zavalená tunami dámské kosmetiky, na kožené sedačce leží růžový přehoz a kout, kde měl svoje nářadí, se proměnil v zahrádku.

8. Jedna sexuální partnerka navždy

Muži vyloženě dychtí po sexuální pestrosti. Když se ožení, případně rozhodnou ke společnému soužití se stálou partnerkou, vlastně se tak dobrovolně zříkají jakýchkoli sexuálních eskapád. Největším strašákem mužů v tomto případě je nuda v sexuálním životě a ztráta touhy.

7. Negativní zkušenosti z dřívějška

Muži, kteří si prošli rozvodovým martyriem se zkrátka bojí dalšího závazku v podobě manželství. Dnes se navíc obávají i toho, že je ženy finančně zruinují. Úspěšní jedinci nechtějí, aby všechno ovoce sklidila žena. Proto se často rozhodnou, že se nenechají zatáhnout do jakéhokoli závazku.

6. Emocionální zátěž

Mnoho žen se (podle mužů) dívá na manželství přes růžové brýle. Navléknutí prstýnku pro ně prý znamená vyřešení všech problémů. Muži se také bojí, že pravé vlastnosti partnerky se projeví právě až po svatbě. Říkají, že dokud není "ruka v rukávu", žena automaticky určité vlastnosti mazaně skrývá.

5. Nedostatek kompromisů

Závazek s sebou nese nutnost dělat kompromisy. Ideální manželství by mělo být partnerství, kde má slovo každého z partnerů stejnou váhu. Muži tvrdí, že pro ženu je kompromis prohlášení ve stylu "bude to po mém, anebo nebude žádný sex".

4. Málo volného času

Vážný vztah vyžaduje spoustu času a energie. Vlastně nás může pohltit celé: najednou je tady neustálý tlak "něco dělat", ať už je to žádost jít na víno, brát partnerku na večeře nebo ji vyzvednout z práce. Pro některé muže je to prostě moc náročné.

3. Nepřipravenost

Tlak společnosti na to, aby se mladí lidé brali, je dnes mnohem menší. Mnohem víc tedy zvažujeme veškeré možnosti, místo abychom rovnýma nohama hned po škole skočili do manželství. Můžeme si dovolit čekat a dávat si větší pozor při výběru toho pravého partnera, zatímco se soustředíme na kariéru, šetříme na bydlení nebo si prostě jen užíváme.

2. Ženě se nedá věřit

Muži tvrdí, že některým ženám se prostě nedá věřit. Bývají to typy žen, které hledají muže s postavením, obrovským majetkem a sexappealem. Žádný muž ale nechce, aby se k němu jeho přítelkyně obrátila zády, jakmile potká někoho bohatšího a hezčího.

1. Nátlak

Pro mnoho žen je prý vztah cílovou páskou jejich dospělého života. Chtějí se vdát a chtějí to hned. Vyvíjejí na muže tlak, aby se už konečně usadili. Přesně tohle ale může být důvodem k tomu, že se sbalí a odejdou.