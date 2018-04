Desatero zdravé jarní očisty. Zapomeňte na hladovku a jděte do přírody

1. Žádné hladovky a půsty

Detoxikace organismu Jarní očistu umocní vyčištění těla od toxinů pomocí zelených řas nebo mladého ječmene.

Hladovění má za následek, že tloustnete. Tělo totiž zareaguje tím, že si do tukových zásob ukládá vše, co dostane. Při hladovkách se navíc zpomaluje metabolismus – příště budete hubnout obtížněji. Pokud se pustíte do očistných kúr, kdy přijímáte jen jednostrannou potravu v podobě různých ovocných a zeleninových šťáv, tělu se nedostávají důležité živiny jako vitaminy rozpustné v tucích, minerální látky, bílkoviny. Možná se trápíte ve snaze ozdravit tělo, ale spíš mu pořádně škodíte. Jezte pětkrát denně a zdravě.

2. Proberte ledničku

Nezdravým a nekvalitním jídlem do těla vpravujeme spoustu látek, které nám škodí. Základem je proto úprava jídelníčku. Vynechejte smažené a instantní jídlo, uzeniny, sladkosti, omezte sůl, vyhýbejte se dochucovadlům a snažte se jíst libové maso, kvalitní mléčné výrobky, bílé pečivo vyměňte za celozrnné, vybírejte zdravé tuky, zařaďte luštěniny, ovoce a zeleninu.



3. Hlídejte si vlákninu

Pro detoxikaci je nepostradatelná. Nerozpustná vláknina posouvá potravu ve střevech, čímž je nutí lépe pracovat, váže na sebe rakovinotvorné látky a toxiny a usnadňuje jejich vylučování z těla. Rozpustná vláknina čistí střeva a posiluje imunitu. Vlákninu najdete v ovoci a zelenině, celozrnném pečivu, ořeších, luštěninách. Doporučená denní dávka je 25 až 30 gramů, což je množství, které odpovídá denní dávce 200 g ovoce plus 400 g zeleniny.



4. Zařaďte antioxidanty

Dodáváním antioxidantů do vašeho těla udržujete imunitní systém v kondici, navíc pomaleji stárnete. Mezi potraviny bohaté na antioxidanty patří borůvky, švestky, jahody, jablka, citrusy, kiwi, kapusta, špenát, zelí, brokolice, červená řepa, česnek, mrkev. Z nápojů je to zelený čaj a z bylinek rozmarýn, máta, šalvěj, tymián.



5. Vsaďte na bylinky

Zdravých bylinek je spousta, při detoxikaci se však zaměřte na rostlinky, které povzbuzují činnost jater. Je to například ostropestřec mariánský, kopřiva nebo řebříček, který podporuje metabolismus. Játra chrání také popenec obecný a jablečník obecný.



6. Pořádně pijte

Aby se škodlivé látky nehromadily v těle, je třeba je odplavit, to znamená pořádně pít. Nejlépe čistou vodu, zapomeňte na přeslazené limonády a omezte kávu.



7. Nakupte probiotika

Možná už jste to udělali v zimě, když jste se probiotiky snažili zmírnit negativní účinky po léčbě antibiotiky. Tyto živé mikroorganismy svým působením ve střevní flóře zvyšují přirozenou imunitu organismu. V přírodní podobě je najdete v kvalitních jogurtech a kefírech, můžete je však koupit i v tabletách.



8. Neponocujte

Při spánku organismus regeneruje, což je pro zdraví velmi důležité. Kvalitní spánek prodlužuje život, zmírňuje stres, zlepšuje paměť, tělo prostě lépe funguje.



9. Jděte ven

Dostatek pohybu zajistí, abyste byli v kondici a tedy i psychické pohodě, což je pro detoxikaci velmi důležité. Při pohybu spalujete tuky, zpevňujete postavu, snižujete riziko spousty nemocí.



10. Omezte alkohol

Dvojka vína nebo malá sklenička piva jsou pro tělo přínosné, větší dávky alkoholu mu škodí. Odbourávání přetěžuje játra, detoxikační centrum organismu. A když už jsme u těch hříchů, přestaňte také kouřit.



Přečtěte si, jak jsme v redakci vyzkoušely týdenní detoxikační kúru, a jídelníček si stáhněte zde.