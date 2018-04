Desatero správného opalování

1. Faktor volte podle fototypu

Správný ochranný faktor si vyberte podle svého fototypu. Pokud ho neznáte, poradí vám v lékárně nebo u kožního lékaře. V prvních dnech a na citlivé partie používejte vždy vyšší číslo faktoru.

2. Mažte se často



Citlivá místa: uši, krk, dekolt, kůže kolem očí, nos, rty, ramena, mateřská znaménka, ohbí lokte, podkolenní jamka, nárty

Krém naneste půl hodiny předtím, než půjdete na slunce, teprve potom budou ochranné faktory fungovat. Při nanášení ochranného prostředku platí: čím více, tím lépe. Chcete-li být na slunci delší dobu, zvolte vyšší faktor a opalovací dobu vypočtenou pomocí ochranného faktoru nevyužívejte nikdy celou až do konce. Nespokojte se s jedním namazáním za den, to nestačí. Krém se časem setře, zvláště pobytem ve vodě, ochrannou vrstvu je potřeba obnovit. Ale pozor: opětovným namazáním jen obnovíte ochranu, ale délka bezpečného pobytu na slunci se nesčítá.

3. Přes poledne na slunce ne

Mezi 11. a 15. hodinou raději na přímé slunce vůbec nevycházejte, jeho paprsky jsou v tuto dobu nejintenzivnější, škodí nejvíce.

4. UV paprsky jsou všude

Sluneční záření proniká i přes mraky, proto se mažte, i když je zataženo. Paprsky se odrážejí například od vodní hladiny, kamení nebo od písku, proto se chraňte, i když jste ve stínu.

5. Kojenci na slunce nesmějí

Děti do jednoho roku by na přímé slunce neměly přijít vůbec, předškoláci by měli používat krémy s vysokým ochranným faktorem. Klobouček a brýle by měly být samozřejmostí.

6. O kůži pečujte i po slunění

Kůže je po celodenním pobytu na slunci vysušená, dopřejte jí tedy zvlhčení a to i v případě, že není zarudlá a vypadá normálně, protože reakce kůže se vždy projevuje s určitým zpožděním. Použijte prostředky, které jsou určeny na ošetření kůže po opalování.

7. Vyhněte se parfémům

Budete-li se opalovat, nepoužívejte deodoranty a parfémy. Mohou dráždit kůži a nechávat na ní barevné skvrny.

8. Dejte pozor na léky

Užíváte-li jakékoliv léky, svůj pobyt na slunci raději proberte s lékařem.

9. Když se spálíte

Pokud je kůže po opalování červená a nepříjemně pálí, ochladte ji třeba obklady nebo použijte panthenol. Další den se slunci raději vyhněte a pokud je vám špatně, dělají se puchýřky nebo máte teplotu, navštivte raději lékaře.

10. Krémy musí být v chladu

Opalovací prostředky se musí skladovat v chladu, proto je kupujte raději v lékárně nebo v kamenném obchodě. Tam zajistí správné skladování. Na tržištích jsou krémy často vystaveny mnoho hodin na slunci, jejich ochranné vlastnosti tak mizí.