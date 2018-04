Depresivních lidí přibývá

Za posledních deset let se počet lidí, kteří vyhledali odbornou pomoc kvůli depresím, více než zdvojnásobil. Podle psychologa Slavomila Hubálka se ale slovem deprese plýtvá - deprese je nemoc, ne změna nálady, řekl Hubálek.

"Mnoho lidí prožívá zejména na podzim takzvaná ranní pessima (maxima potíží). Proti tomu není jiná obrana než rychle vstát, osprchovat se a rychle začít pracovat," řekl Hubálek. Nedostatek světla nepřispívá k dobré náladě a zhoršuje psychický stav i pacientům s duševními poruchami. Proto se při léčbě depresí používá mimo jiné "fototerapie", při níž se lidé vystavují silnému umělému světlu. Dalším prostředkem proti depresím jsou léky, které se předepisují stále častěji, a to i na krátkodobé depresivní stavy.

Milovníci antidepresiv

Za posledních deset let se více než zdvojnásobila spotřeba antidepresiv - loni Češi spolykali celkem 4,2 milionu balení léků proti depresi, zatímco v roce 1996 šlo o 1,8 milionu. Odborníci to nepovažují za vyloženě negativní, spolu s tím totiž klesá spotřeba nebezpečnějších hypnotik a sedativ, na nichž vzniká závislost. V roce 1989 Češi užili 6,7 milionu balení těchto léků, v roce 2000 to bylo 4,1 milionu balení a v roce 2004 zhruba 3,8 milionu balení.

Přecitlivělost a větší duševní zranitelnost na podzim potvrzují i pracovníci linky psychické pomoci, kterou provozuje Česká asociace pro psychické zdraví (ČAPZ). "Zdá se, že při horším počasí lidé pociťují své problémy výrazněji, více je vnímají a častěji o nich přemýšlejí," shodli se pracovníci.

Deprese nemusí být nemoc

Takzvaná podzimní deprese, na kterou si někteří lidé stěžují, podle nich nemusí být známkou duševní nemoci. "Je rozdíl, přijdu-li ráno do práce a řeknu, že se mi nechce nic dělat, protože mám depku, a když z té postele ráno vůbec nevstanu a je mi jedno, že nejsem omluven v práci a že o ni mohu přijít," vysvětlili rozdíl psychologové z linky.

Afektivní porucha zvaná deprese má několik forem. Při lehké depresi je patrný pokles nálady, ale nemocný se většinou přemůže a účastní se běžných denních aktivit. Při těžké depresi lidé pociťují hlubokou beznaděj, nevěří si a pomýšlejí na sebevraždu.

Kvůli depresím profesionální pomoc vyhledávají spíše ženy. Muži ale čtyřikrát častěji než ženy páchají sebevraždy. Každý den spáchají v Česku sebevraždu čtyři lidé, desetkrát tolik lidí se o ni pokouší.