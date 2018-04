Manžel ji opustil, i když zhubla. Teď chce kvůli depresím znovu přibrat

Podařilo se jí shodit přes 130 kilogramů. Kvůli povislé kůži pak dokonce podstoupila i náročnou operaci. Radost z úbytku váhy u ní ale netrvala dlouho. Když ji opustil manžel, začala uvažovat nad tím, že udělá vše pro to, aby kila nabrala zpět. Teď má navíc deprese, které utápí v jídle.

„Jsem teď tak sama. Dcera Hannah jezdí ke svému otci Garethovi a já to opravdu špatně snáším. Samota mi nedělá dobře, mám deprese,“ sdělila nešťastná žena v pořadu My 600lb Life, kde se štáb vrací k lidem, kteří v rámci pořadu zhubli. Zajímá je, jak si vedou nyní. Většina z nich si váhu víceméně drží, Zsalynn je výjimkou.

Je s podivem, že je žena ochotná opět přibrat. V minulosti totiž tak strašně toužila po operaci povislé kůže, že si přivydělávala jako modelka pro fetišistické stránky s morbidně obézními lidmi.

I svého manžela potkala na internetu, kde se on sháněl po obézní ženě. Poté, co žena podstoupila žaludeční bypass, se ji manžel snažil přesvědčit, aby zase přibrala. To však neudělala a o manžela přišla.

Zsalynn Whitworthová měla zdravotní problémy. Kvůli nim se rozhodla zhubnout. Teď už na ně ale zapomněla a chce opět nepřiměřeně jíst.

„Byla jsem na sebe tak hrdá, když jsem ta kila shodila a v tu chvíli mi bylo jedno, že se se mnou manžel chce rozvést. Bylo pro mě důležité, že jsem si zvolila zdravý život. Teď je to ale jiné, protože jídlo mě uklidňuje a já mám v hlavě jen jídlo. Pořád na něj myslím a chtěla bych jíst,“ svěřila se.

„Chci jíst všechny ty nezdravé věci, které jsou pro organismus škodlivé. Chci zase jíst všechny ty sladkosti, které mi tak zlepšovaly náladu. Vždy jsem měla pocit, jako bych se s jídlem milovala. Pro mě bylo jídlo až sexuálním objektem,“ doplnila. Vypadá to tedy, že se opět vrátí k nezdravému stylu života. A prý by zase ráda našla muže, který bude obdivovat její kila navíc.