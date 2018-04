Deprese je vážná choroba. Hrozí i vám? Otestujte se

"Nejčastější mýtus o depresi je skutečně ten, že jsou lidé s depresí líní a že ji lze překonat," potvrzuje psycholožka Barbora Wenigová. Jenže deprese není to samé co špatná nálada, s níž se lze vyrovnat chutnou večeří nebo dobrou veselohrou.

Deprese je vážná záležitost. Zvláště u těžké formy je hodnocení situace velmi zkreslené. Pacient může mít subjektivní pocit, že jeho stav je bezvýchodný, do toho se ještě mohou dostavit i sebevražedné myšlenky.

Co je deprese Deprese se projevuje smutnou a sklíčenou náladou, člověk cítí duševní bolest, trápí se trýzní.



"Deprese je provázena sníženým sebevědomím a ztrátou sebedůvěry, pocity méněcennosti a domnělého provinění, myšlenkami na sebevraždu, neschopností se radovat ze zážitků, nezájmem o sebe, o svou práci, rodinu, přátele či své dosavadní záliby a koníčky,“ uvádí Barbora Wenigová, ředitelka Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.



Aby se mohla diagnóza deprese stanovit, je zapotřebí splnit časové kritérium: výše uvedené příznaky (ale různě namíchané) přetrvávají po většinu dne, každý den a dohromady déle než dva týdny.

Depresí trpí alespoň jednou za život každý pátý člověk, klinickou depresí pak onemocní ročně asi pět procent obyvatelstva nezávisle na věku, ženy dvakrát častěji než muži. Podle předpokladů Světové zdravotnické organizace se toto duševní onemocnění stane již do roku 2020 druhou nejrozšířenější příčinou nemocnosti, hned po kardiovaskulárních onemocněních.

I díku testu, který jsme pro vás připravili, můžete poznat, jak vážný je váš stav.

Návrat k normálnímu životu

Další mýtus o depresi, který se vztahuje i na další psychiatrické poruchy, je ten, že se pacient nemůže vrátit do normálního života. Ani to podle psycholožky Wenigové není pravda.

"Pokud pacient při léčbě dobře spolupracuje, bere předepsaná psychofarmaka (většinou antidepresiva), dodržuje dohodnutý režim a chodí na pravidelné kontroly k ambulantnímu psychiatrovi, může se většinou vrátit ke své práci. Navíc není důvod si myslet, že by svou práci nemohl vykonávat stejně dobře jako jeho kolegové, kteří netrpí duševní poruchou," říká Wenigová.

Kdy vyhledat lékaře

Pokud vyhodnotíte svou náladu jako depresivní - ať už podle výsledku testu nebo podle typických příznaků - a pokud pokles nálady trvá už několik dnů nebo týdnů, je vhodné vyhledat odbornou pomoc.

V tomto ohledu je také možné využít odbornou poradnu portálu www.stopstigma.cz. Někdy si člověk neuvědomuje, co se s ním děje. V takovou chvíli je nezbytné, aby pomohlo okolí, které si všimne významnější a déletrvající změny nálady u někoho blízkého. To podstatné, co můžete udělat, je přimět dotyčného k návštěvě psychiatrické ambulance nebo praktického lékaře.

Jediným východiskem z deprese je totiž léčba. "Většinou se kombinuje psychoterapie a antidepresiva. Zjednodušeně řečeno: tyto léky pomáhají dát do normálu fungování těch buněk mozkové tkáně, kde se deprese tvoří, a pomohou těm buňkám, které jsou depresí poškozovány,“ přibližuje Wenigová.

Co vůbec depresi zapříčiňuje? "Musíme se smířit s tím, že depresi - jako většinu psychických poruch - nezpůsobuje jedna příčina, ale složitá souhra mnoha faktorů: genetických dispozicí i vlivů prostředí. U deprese jsou ve hře biologické rizikové faktory, psychologické aspekty, genetická dispozice a nakonec i vývoj osobnosti,“ vysvětluje Wenigová.