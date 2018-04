Depku má občas každý. Pravdy a mýty o depresi

Kdy si dávat pozor 12 let

Zpravidla začíná puberta, rodiče přestávají být autoritou, dívky se srovnávají s okolím i s ikonami z módních časopisů, ohrožuje je mentální anorexie. Neinformované dívky může zaskočit a vyděsit první menstruace. 13 let

U chlapců puberta začíná později, rychle rostou, bývají často unavení. Pokud jsou jejich vrstevníci vyspělejší, může to být příčina psychických obtíží. 18 let

Přechod k nezávislosti, což může být pro labilní jedince neúnosné. 20 let

Výrazné psychické obtíže mohou přinést problémy při navazování vztahů s opačným pohlavím, mohou vyprovokovat agresivitu nebo uzavření se do sebe. 25 let

Důležitým mezníkem bývá porod, může se objevit poporodní deprese způsobená hormonální bouří. Ještě větší zátěží může být potrat. 30 let

Polovina manželství u nás končí rozvodem, ten představuje druhou nejvíce zatěžující událost v životě člověka, hned po úmrtí partnera či partnerky. 45 let

Klimakterium přináší nejen tělesné, ale také psychické obtíže. Ženy jsou náladové a plačtivé. Příznaky přechodu lze tlumit pomocí hormonální léčby. Krize středního věku, muži často bilancují. Později cítí, že jim ubývá životních sil, mají tendence utíkat k mimomanželským vztahům. Důležitým mezníkem v partnerském životě je definitivní odchod dětí z domova. 65 let

Stárnutí přináší problémy jako odchod ze zaměstnání, případnou ztrátu partnera. Starší lidé mohou mít trauma bydlet v bytě, který už přepsali na "mladé", objevuje se týrání seniorů.