Depilace podpaží nebolela, jen se musí víckrát opakovat

Krém, žiletka, vosk, trhací strojek. S létem už zase víc než kdy jindy shazujeme nežádoucí "porost". Pokud chloupky zeslabujeme krémem nebo vytrháváním, stěžujeme si, že zarůstají. Když je holíme, obden už zase drhnou. Řešením by mohl být laser, který slibuje trvalý účinek.

"Klasický laser jsem zkusila jednou před třemi lety v renomované pražské klinice na zkoušku, asi tak na dvou čtverečních centimetrech na lýtku," říká čtenářka Kamila, která s chlupy zápasí od mládí.

"Nejen že jsem za ten kousíček zaplatila pětistovku a celá lýtka by mě tehdy stála nejméně čtyřikrát osm tisíc, protože bych musela přijít opakovaně, ale hlavně to strašně bolelo. Nedovedu si představit, že bych to vydržela," líčí svůj zážitek pětatřicetiletá tmavovláska, která má spíše suchou kůži, a proto jí po krému i vosku chloupky zarůstají. "A vytrhávání strojkem? To bolelo tak, že jsem ho hned po prvním vyzkoušení okamžitě věnovala své plavovlasé kamarádce a pokorně jsem se vrátila k žiletce," vzpomíná.

Do plesů budou navždy holé

Právě Kamile jsme navrhli, aby spolu s kamarádkou vyzkoušely depilaci americkým špičkovým diodovým laserem Lumenis LightSheer ST. Je jenom deset kosmetických pracovišť v Česku, která s ním pracují, a hlavně: slibuje naprosto bezbolestný zákrok. Kamila tomu po svých zkušenostem moc nevěřila. Kamarádka Lucie byla optimističtější: "Chloupky mi moc nikde nerostou a ty, co rostou, jsem dávno zlikvidovala pomocí strojku," smála se. Nakonec na nabídku obě kývly.





Odvezli jsme je do liberecké Squash arény, kde s přístrojem pracují jako jediní v kraji. Rozhodly se, že podstoupí laserovou depilaci podpaží. A aby byl efekt trvalý, musí na ošetření s odstupem tří až čtyř týdnů přijít asi čtyřikrát. Spolu s Monikou Jinochovou, která tu s laserem pracuje, jsme jim slíbili navždy hladké podpaží nejpozději do letošní plesové sezony.

"U tmavých chloupků bývá zákrok efektnější, ale i světlé výrazně zjemní a zredukuje. V podpaží a v tříslech je výsledek vidět většinou už po dvou kúrách. Brada nebo horní ret trvá déle. Opravdu to nebolí. Maximálně někdy ucítíte štípnutí, asi jako kdyby vás někdo střelil gumičkou," usmívá se kosmetička a na svém opravdu hladkém podpaží, na němž ani zblízka nevidíte jedinou tmavší tečku, ukazuje dokonalý efekt přístroje.

Zmizí čtyři z deseti

Přístroj sám o sobě nevypadá nijak "kosmicky". Bedýnka s displayem, na němž vidíte hodnotu nastavené intenzity. Liší se podle fototypu kůže pacientky, případně podle její citlivosti. Odtud vede kabel, na jehož konci je laserová pistole. Na její ústí uzavřené sklíčkem si můžeme všichni sáhnout. Je překvapivě velmi chladné.





Úkolem laserového paprsku je zničit kořínek chloupku. V podkoží se jich vyskytuje minimálně trojnásobné množství, než je vyrostlých chloupků. Na zákrok se musí opakovaně, protože laser dokáže zničit pouze ty, které jsou právě v růstové fázi (tzv. anagen). "Obvykle zničí z deseti tak čtyři, takže už po čtyřech návštěvách jich zlikvidujeme devadesát procent," vysvětlila Monika.

První měla jít na řadu paní Kamila. "Myslela jsem si, že musím nechat podpaží trochu zarůst, a dva dny jsem ho tedy schválně neholila," přiznává na místě. Dostala ale holítko se žiletkou, aby se šla připravit do hladka.

"Chloupky musí být dokonale oholené, případně ostřihané, eventuálně odstraněné depilačním krémem. Nesmí se minimálně šest týdnů před zákrokem vytrhávat, protože aby ošetření bylo efektivní, musí být vlasová cibulka zregenerovaná," vysvětlila Monika. Stejně tak není prý dobré přijít ze solárka nebo těsně po dovolené. Paprsek by mohl odstranit pigment a v místech by zůstaly bílé skvrny.





Akupunktura bolí víc

Na lůžko si tedy lehla Lucie. Na oči dostala brýle, na podpaží přišel chladivý gel. Pak Monika několikrát na každé straně přiložila pistoli, a než jsme se nadáli, bylo po všem. Kůže nezůstala ni zarudlá. "Fakt to vůbec nebolelo," libovala si Lucie, zatímco jí Monika Jinochová ještě podpaží ošetřila krémem s aloe vera. "Chvíli po depilaci jsem si připadala, jako kdybych si podpaží namazala tygří mastí nebo kafrem."

Zapůsobit na Kamilino bohatší ochlupení trvalo o pár minut déle. "Některý paprsek mě opravdu trochu štípl, jiný ale vůbec. Možná bych ojedinělé píchnutí přirovnala k akupunktuře, ale i ta asi bolí víc," hlásila příjemně překvapena. Po takové zkušenosti prý není důvod, aby za tři až čtyři týdny nepřijely na opakování zákroku. Na tom se obě ženy shodly.