Pánská hruď i ženský knírek: vyzkoušeli jsme šetrnou depilaci voskem

Tři kroky k holé hrudi

Jednu z nejšetrnějších metod, které jsou u nás dostupné, jsme prozkoumali zblízka za pomoci dvou figurantů. Prvním z nich byl šestadvacetiletý Jaroslav, kterému se na voskové depilaci líbí právě to, že není moc bolestivá – a výsledek vydrží i několik týdnů. "Na oholené hrudi si sice nezakládám, ale myslím, že v létě je esteticky přijatelnější pro okolí," poznamenal s úsměvem.



Jak na depilaci? Nechcete se trápit? Nechte pracovat odborníky! Nabízíme řadu slev do profesionálních salonů, kde se o vás postarají. Zkuste proslulou brazilskou depilaci nebo trvalou epilaci prováděnou technologií FPL. Na Raketa.cz můžete také zakoupit řadu pomůcek pro domácí depilaci.



Depilace pánské hrudi (ale třeba i dámských nohou) probíhá vždy ve třech krocích, vysvětlila Barbora Marckx, majitelka pražského salonu Beauty Day Spa Éminence Organic Skin Care. Pleť se připraví, pak je na řadě samotná depilace, nakonec je třeba oblast zklidnit.



"Nejprve oblast očistím speciální dezinfekční vodičkou a ještě nanesu olej." Přímo na chloupky pak patří nahřátý vosk: "Jeho výhodou je, že strhává i ty, které mají jeden milimetr." Depilace v salonu se provádí kousek po kousku, vosk se vždy nanese na menší plochu, přiloží se depilační pásek – a prudce se strhne.



Stejně by to mělo vypadat i v případě, že ošetření zkoušíte doma se speciální sadou z obchodu. "Hned po strhnutí pásku je dobré na danou plochu přitisknout ruku, tlak totiž zmírní bolest," upozornila Marckx, která nakonec na celou hruď nanesla zklidňující olej. To je krok, na který byste neměli zapomenout ani při domácí depilaci. Podrážděná pokožka se zregeneruje a zarudnutí zmizí.



Na knírek jemněji

VIDEO: Jak odstranit knírek u žen Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Trochu jinak vypadá odstranění chloupků z horního rtu. Dámský "knírek" trápí mnoho žen, zvlášť v létě, kdy ho opálení ještě zdůrazní. "Je to sice jen detail, ale zjistila jsem, že jeho přítomnost – nebo nepřítomnost – úplně změní mou vizáž," prozradila osmadvacetiletá Magdaléna, která si depilaci rtu voskem vyzkoušela už poněkolikáté.



Poprvé ale za použití takzvaného samostržného vosku. "Tahle metoda pochází z Austrálie a patří mezi nejšetrnější," vysvětluje Barbora Marcx. "Příprava je obdobná jako při depilaci větších ploch – oblast nejdřív vyčistím, pak nanesu olej."



V dalším kroku ovšem přijde na řadu vosk určený speciálně pro jemnou pleť obličeje a dalších citlivých oblastí. "Je potřeba nanést silnější vrstvu. Chvilku počkám, až vychladne, pak lehce odchýlím jeho okraj a rychle strhnu," popisuje expertka. I v tomto případě je dobré přitisknout na oblast prst, aby se zmírnila bolest, a vše zakončit aplikací zklidňujícího oleje.