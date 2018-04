Deodoranty způsobují nádory aneb největší mýty o rakovině

Jeden ze tří Evropanů za svého života onemocní rakovinou a jeden ze čtyř na ni také zemře. Denně je rakovina diagnostikována téměř osmi tisícům Evropanů a téměř pět tisíc jich na ni denně zemře.

Nejčastější je rakovina plic, následuje rakovina tlustého střeva a třetí v pořadí je rakovina prsu. Konkrétně v rakovině tlustého střeva drží Češi smutný rekord. Každý rok je u nás zjištěno 8 300 nových případů a víc než polovina lidí na tuto nemoc umírá.

I přesto, že prevenci rakoviny máme tendenci podceňovat, o jejích příčinách kolují celé legendy. Jaké jsou ty nejčastější?

Mýtus: Deodoranty způsobují rakovinu prsu

Určitě už jste slyšeli o tom, že používání antiperspirantů a deodorantů vede k rozvoji rakoviny prsu, případně rakoviny lymfatických uzlin. Její vznik má údajně vyvolávat hliník a parabeny obsažené v deodorantech. Ty by se měly absorbovat kůží a vstupovat do těla především oděrkami způsobenými při holení podpaží.

Jde však o pouhou pověru, která nikdy nebyla žádným seriózním výzkumem prokázána. National Cancer Institute dokonce vydal prohlášení, v němž výslovně uvádí, že mezi používáním těchto kosmetických přípravků a rakovinou prsu neexistuje žádná souvislost.

K podobným závěrům dospěl při svých šetřeních i Food and Drug Administration (FDA), který takovou spojitost odmítá. Například v roce 2002 byly v Journal of Applied Toxicology zveřejněny závěry studie, která zkoumala možný vztah mezi rakovinovým bujením a užíváním antiperspirantů a deodorantů. Zúčastnila se jí tisícovka žen, které si pravidelně holily podpaží a současně užívaly tyto kosmetické produkty.

Ani při dlouhodobém sledování nebyla žádná souvislost mezi rakovinou a deodoranty/antiperspiranty prokázána.

Mýtus: Rakovinu můžete dostat i z mobilního telefonu

Když magazín Discovery Health dělal anketu mezi svými čtenáři, ukázalo se, že třetina z nich věří tomu, že mobilní telefony způsobují rakovinu. Přitom tato souvislost nikdy nebyla prokázána.

Poslední výzkum, který se této hypotéze věnoval, trval deset let a jeho zadavatelem byla Světová zdravotnická organizace WHO. Výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny letos, se zúčastnilo třináct tisíc lidí ze třinácti zemí a WHO vyšel na čtyřiadvacet milionů dolarů.

Vědci se zaměřovali především na možnou souvislost užívání mobilních telefonů a vzniku rakoviny mozku. Žádná taková souvislost prokázána nebyla, i když kritici provedené studii vyčítají, že se nedostatečně zaměřila na náruživé uživatele mobilních telefonů.

Vloni zveřejnili výsledky svého zkoumání pracovníci z Ústavu epidemiologie rakoviny v Kodani, kteří podrobně analyzovali onkologické záznamy týkající se rakoviny mozku za posledních třicet let. Ani s masovým rozšířením mobilních telefonů, ke kterému došlo v posledních deseti letech, výskyt rakoviny mozku nijak nestoupl. Výsledky jejich analýzy byly publikovány v magazínu Journal of the National Cancer Institute.

Mýtus: Všechna "éčka" jsou rakovinotvorná

I když "éčka" (barviva, konzervanty, emulgátory, stabilizátory, umělá sladidla...) v potravinách mají obecně špatné jméno, je naprostý nesmysl zavrhovat je všechny jako špatné, nebo dokonce poškozující zdraví.

Mnoho lidí se domnívá, že pokud chtějí jíst zdravě, musí si vybírat jen potraviny, v nichž se nevyskytují. Přitom si jen málokdo uvědomuje, že spoustu "éček" najdete například i v čerstvém ovoci. Například v čerstvém jablku se nachází kyselina jablečná (E296) či pektin (E440), které objevíte i na etiketách džemů nebo třeba bonbónů.

V současné době se v potravinářském průmyslu používá přibližně tři tisíce aditiv a většina z nich je pro lidské zdraví nezávadná a žádnou souvislost s rakovinou nemá.

Bohužel to však nelze říci o všech. Například v roce 2005 se při studii zveřejněné v European Journal of Oncology zjistila souvislost mezi podáváním aspartamu (E951) a rozvojem leukémie u krys. Na druhou stranu v roce 1977 FDA zařadila na seznam karcinogenních látek sacharin (E954), jeho souvislost se vznikem rakoviny však nikdy nebyla potvrzena, proto byl později ze seznamu škodlivých aditiv vyřazen.

Mýtus: Fluoridace vody = rakovina

Velmi oblíbeným argumentem odpůrců fluoridace vody je tvrzení, že fluoridovaná voda podněcuje rakovinové bujení. Ačkoli v České republice už od osmdesátých let fluoridace vody neprovádí, například v USA pije fluoridovanou vodu přibližně polovina obyvatel.

Souvislost mezi fluoridací vody a rozvojem rakoviny však nikdy nebyla prokázána. V roce 1991 vydal Public Health Service prohlášení, v němž shrnuje výsledky více než padesáti studií provedených za posledních čtyřicet let. Výsledky dokazují, že fluoridace vody žádným způsobem riziko onemocnění rakovinou nezvyšuje.

O pět let později provedl National Cancer Institute analýzu onkologických onemocnění na území Spojených států za posledních šestatřicet let. Analyzováno bylo téměř dva a půl milionu úmrtí. A vědci znovu potvrdili, že souvislost mezi fluoridací vody a rakovinou neexistuje.