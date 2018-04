Deodoranty mohou způsobit rakovinu

Doktorka Philippa Darbreová, která se specializuje na nádorová onemocnění, dospěla na základě širokého průzkumu k závěru, že chemické složení deodorantů a jejich časté používání by měly vyvolávat znepokojení.

Studie, kterou zveřejnila v odborném periodiku Journal of Applied Toxicology, nevylučuje, že vytváření nádorů v prsou by mohlo být spojeno s následky, které zanechává používání deodorantů v hormonální úrovni.

Jak k tomu s odvoláním na studii píše britský list Sunday Times, výsledky laboratorních zkoušek naznačily, že chemické složky deodorantů na bázi zirkonu a hliníku by mohly být spojeny s hormonálními dysfunkcemi.

Studie však naznačuje nárůst nádorových onemocnění v prsní krajině i u mužů. Zajímavé je, že většina nádorových onemocnění bez rozdílu pohlaví byla zaznamenána v levé části prsní partie: zatímco v roce 1926 bylo zaznamenáno 31 procent takových případů, v roce 1994 to bylo již 61 procent.

Příčinou tohoto jevu by mohl být fakt, že většina lidí používá pravou ruku a do levého podpaží si tedy aplikuje mnohem větší dávku deodorantu než levou rukou do podpaží pravého.