VIDEO: Správné čištění dětských zubů. Děti to umí až v 10 letech

S péčí o dětský chrup je třeba začít už od chvíle, kdy vyrazí první zoubek. Velmi brzy by také rodiče měli s dítětem vyrazit k zubaři, lépe si pak zvyká na ošetření a z lékaře nemá strach.

Kromě pravidelných kontrol u stomatologa je vhodné chodit s dítětem také na dentální hygienu. Tady se totiž naučíte vy i váš potomek, jak správně čistit a pečovat o dětské zuby.

Ideální je návštěva každého půl roku. Dentální hygienistka ukáže dítěti správnou techniku, zuby mu dočistí a ošetří, aby se tak předešlo případným kazům a zubnímu kameni.

„Děti by měly začít chodit k dentální hygienistce zhruba tak kolem čtvrtého roku. Ovšem záleží na tom, jak je vaše dítě zdatné a spolupracuje. To nejdůležitější je ale kolem sedmého roku, tam už je motorika taková, že dítě je schopno si samo správně vyčistit zuby,“ říká dentální hygienistka Klára Hlůžová ze stomatologické kliniky Dental Office H33.



Jeden kartáček pro dítě, druhý pro rodiče

Správná péče o chrup už od dětství je podle lékařů zásadní a ovlivňuje stav našich zubů na celý život. Děti by si měly čistit zuby aspoň dvakrát denně a to po snídani a před spaním. Po večerní zubní hygieně už by dítě nemělo nic jíst a pít jen čistou vodu.

Obvykle si dítě není schopné dobře vyčistit zuby za dobu kratší tří minut. Závisí na zručnosti, zkrátka dokud zuby nejsou dokonale hladké a lesklé, je nutné čistit dál. Pro zviditelnění povlaků na zubu je možné využít plakindikační tablety či roztoky.

„Kartáček by měl mít malou pracovní plochu, rovně střižené štětiny a jemná vlákna, jenž jsou na konci zaoblená. Zejména u mladších dětí, doporučuji rodičům používat dva kartáčky. Jeden, kterým si čistí zuby dítě, druhý, kterým dočišťují samotní rodiče,“ radí Hlůžová.

Náročný čas i pro zuby Zuby dostávají o Vánocích zabrat. Po sladkém je vyčistěte, po ovoci ne

Při výběru pasty je důležité pouze to, jestli ji pořizujete pro malé nebo velké dítě.

„Pasty se totiž liší dle obsahu fluoridů na pasty pro předškolní děti, ty obsahují 250 až 500ppmF, pak jsou pro školní děti s 500 až 1000ppmF. Fluoridy v pastě pomáhají snižovat vznik zubních kazů. Více jak pasta je však důležitá správná a účinně prováděná metoda čištění zubů. Je důležité si uvědomit, že na zubu bez povlaků nemůže vzniknout zubní kaz,“ uvádí dentální hygienistka.

U dětí se při čištění používají krouživé pohyby

A jak by mělo vypadat správné čištění dětský zoubků? „Štětiny kartáčku přiložíme tak, aby jejich polovina nasedala na dásně a druhá na zuby. Poté velice jemně přeneseme tlak na hlavičku kartáčku a děláme drobné kroužky, které se svou jemností podobají spíše vibračním pohybům. Vlákna kartáčku by se téměř neměla pohnout z místa. Počítáme do pěti až deseti dle rychlosti a poté posuneme pouze o jeden zub. Je lépe prve vyčistit vnitřní plošky zubů, poté vnější a zakončovat kousacími ploškami stoliček. Ty čistíme též malými kroužky,“ popisuje Klára Hlůžová z kliniky Dental Office H33.

Za kaz si můžete sami Pokud máte v zubu kaz, špatně si čistíte zuby, tvrdí lékařka MDDr. Erika Tesaříková

“Kroužky jsou opravdu malé, téměř nepatrné. Kartáček se pohybuje skoro na místě. Takto však čistí zuby dětem jejich rodiče. V ordinaci instruujeme dítě odlišně od toho, jak učíme rodiče, aby pečovali o dětský chrup. Děti nemají tak vyvinutou jemnou motoriku, a proto je necháváme, aby kroužky dělaly o něco větší,“ vysvětluje dentální hygienistka.

S vývojem jemné motoriky se postupně mění i metoda čištění. V mladším školním věku již děti přecházejí na stíravé pohyby, které používají i dospělí.

„Nezapomínejte na to, že dítě si není schopno dobře vyčistit zuby zhruba do deseti let, proto je do této doby důležitá spoluúčast rodičů,“ dodává dentální hygienistka Klára Hlůžová.